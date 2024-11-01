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Trump sobre los ataques de Irán contra países del Golfo Pérsico [Ing

Trump sobre los ataques de Irán contra países del Golfo Pérsico [Ing  

"No se suponía que fueran a ir a por todos esos otros países de Oriente Medio. Así que atacaron a Catar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait. Nadie se lo esperaba. Nos quedamos en shock."

| etiquetas: trump , guerra , irán , países , golfo , pérsico
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
oceanon3d #6 oceanon3d *
Cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey; el palacio de convierte en un circo.
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JanSmite #13 JanSmite *
#6 Proverbio turco.

Edit: Por cierto, llamar payaso a Trump es un insulto a los payasos, que tienen TODO mi respeto.
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JanSmite #1 JanSmite
Espero sinceramente que el vídeo sea hecho por IA…… :palm: :palm:
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Aluflipas #2 Aluflipas
#1 Frase que se podría repetir en el 99% de las declaraciones del pederasta naranja.
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JanSmite #12 JanSmite
#2 Pues no te lo pierdas, porque ha dicho también que "es muy injusto: ganas una guerra, y ellos no tienen derecho a hacer lo que están haciendo…" [DEFENDERSE] :palm: xD xD :shit:

twitter.com/LBGamestips/status/2033608303629029855?s=20
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EstilistaDeComadrejas #15 EstilistaDeComadrejas
#12 solo tienen derecho a morir como ratas y regalarle su petroleo. Con el pastizal que valen los misiles que lanzan a los colegios para acabar con esos seres peligrosos llamados niñas estudiantes! Son unos desagradecidos! :troll:
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
Si yo fuese su aliado me rendía inmediatamente, qué cojones vas a hacer con semejante imbécil metiendo la gamba constantemente?
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#8 MiCuñao
#7 Lo de "gamba" va con segundas ehhh :troll: :troll:
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fofito #9 fofito
Resulta inconcebible que un país que resulte atacado por otro asimile igualmente como atacantes a aquellos países que facilitan esos ataques permitiendo bases del atacante en su territorio .

No se , como si por ejemplo en algún momento la URSS hubiera instalado misiles en Cuba y los EEUU hubieran amenazado con un ataque aéreo masivo e invadir Cuba si no se retiraban dichos misiles.
Y eso sin haber sido realmente atacados los EEUU,solo por la amenaza.

Es que hay cosas que solo mentes muy imaginativas pueden llegar a concebir.
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EstilistaDeComadrejas #4 EstilistaDeComadrejas *
Este tipo no puede ser real, es que más mentiroso e hdlgp no se puede ser ni practicando en el gimnasio 3 horas todos los días. Yo propongo que realmente son 3 hermanos gemelos y se turnan: uno es un pedófilo degenerado, el otro un psicópata y el tercero un mentiroso patológico. Según toca, sacan a uno u otro para mantener ese nivelazo de hijoputismo. Pero un solo humano, imposible :wall: :shit:
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Raziel_2 #16 Raziel_2
#4 "The art of the deal"
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#11 cajadecartonmojada
"Nadie se lo esperaba."

Y ahora se han dado cuenta de que los sistemas de defensa por los que os han estado pagando una morterada de pasta estos años eran de Fisherprice.
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Dene #10 Dene
En 100 años no va a recuperar la diplomacia USAna todo lo que está retrocediendo por culpa de este subnormal.. alguien habrá allí tirandose de los pelos, espero .. y planeando como quitárselo de enmedio
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EstilistaDeComadrejas #14 EstilistaDeComadrejas
#10 están agonizando ante el liderazgo de China, necesitaban un grandísimo hijo de la gran puta que probara a hacer salvajadas a calzón quitado para intentar sustentar un imperio en declive con cualquier animalada posible. En 100 años igual USA ya ni existe o es un estado fallido , pero de esto difícilmente se recuper, porque ahora toca sobrevivir puteando e imponer un tecnofeudalismo fascista o lo que sea que les salve.
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Cehona #3 Cehona
El año que viene que presente los Oscars, da mucho juego.
Y que se lleve a la frutera.
Para dar la nota, son únicos.
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reithor #5 reithor
Unos estaban preparados desde hace décadas.... Y el cowboy pasaba por allí.
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#17 Tks4dTip
Me lo creo al cien por cien. Como estratega el tipo es un cero a la izquierda, todo lo ha conseguido por ser un hijo de papá con un montón de dinero y dedicarse a contraer deudas gigantes. Después empezó a salir en la tele, en la misma época que Bibi, y hacer el payaso. Luego se hizo famoso haciendo realities en la tele. No sabe qué es Irán, se piensa que son pastores de cabras que han tenido suerte con el petróleo. Es ignorante, desprecia lo que no conoce, y se ha metido en la boca del lobo.…   » ver todo el comentario
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menéame