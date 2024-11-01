Trump sobre los ataques de Irán contra países del Golfo Pérsico [Ing  

"No se suponía que fueran a ir a por todos esos otros países de Oriente Medio. Así que atacaron a Catar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait. Nadie se lo esperaba. Nos quedamos en shock."
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Edit: Por cierto, llamar payaso a Trump es un insulto a los payasos, que tienen TODO mi respeto.
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No se , como si por ejemplo en algún momento la URSS hubiera instalado misiles en Cuba y los EEUU hubieran amenazado con un ataque aéreo masivo e invadir Cuba si no se retiraban dichos misiles.
Y eso sin haber sido realmente atacados los EEUU,solo por la amenaza.
Es que hay cosas que solo mentes muy imaginativas pueden llegar a concebir.
Y ahora se han dado cuenta de que los sistemas de defensa por los que os han estado pagando una morterada de pasta estos años eran de Fisherprice.
Y que se lleve a la frutera.
Para dar la nota, son únicos.