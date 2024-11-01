Trump no asistirá a la Super Bowl: "Estoy en contra de Bad Bunny y Green Day"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no asistirá al Super Bowl de este febrero y que está "en contra" del cantante Bad Bunny y el grupo Green Day, los artistas seleccionados para el espectáculo del medio tiempo. "Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", ha dicho Trump desde el Despacho Oval a The New York Times en una entrevista publicada este sábado.
| etiquetas: trump , super bowl , bad bunny , green day
A ser posible que lo transmita en directo por la mierda esa de Truthsocial.
La verdad es que te lo tienes que pasar bien con Trump.
no quieren una nación bajo la nueva manía...
Green day ha sido muy crítico con Trump: "No Trump, no KKK, no fascist USA" dijo en la tele.
Lo que no quiere es oír los abucheos
No los soporta
¡Joder, no se si admirarlo, temerlo, o acojonarme! Se puede liar una muy gorda.
www.youtube.com/watch?v=5U2yz_yg8Bg
¿Y por que no Bad Religion?
Por cierto, el tío casi no sabe ni leer.