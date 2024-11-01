Trump no asistirá a la Super Bowl: "Estoy en contra de Bad Bunny y Green Day"

edición general
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no asistirá al Super Bowl de este febrero y que está "en contra" del cantante Bad Bunny y el grupo Green Day, los artistas seleccionados para el espectáculo del medio tiempo. "Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", ha dicho Trump desde el Despacho Oval a The New York Times en una entrevista publicada este sábado.

antesdarle #3 antesdarle
Ojalá deje de ir donde haya gente que le caiga mal.
3 K 61
#10 Grahml
#3 Ojalá que deje la presidencia y se tire por un acantilado.

A ser posible que lo transmita en directo por la mierda esa de Truthsocial.
2 K 43
#11 DonaldBlake
#10 Ojalá que deje este mundo, cuanto antes.
1 K 28
#18 Zerjillo
#11 Es de las personas que muchos tenemos claro que el mundo sería mejor si se muriera.
0 K 8
Battlestar #9 Battlestar
Yo diría que no quiere a todo un estadio abucheándolo al unísono
1 K 20
#2 Leclercia_adecarboxylata
Lo único que hace es sembrar odio. Terrible

La verdad es que te lo tienes que pasar bien con Trump.
0 K 20
jm22381 #17 jm22381
Señora, que si quiere bolsa! ¬¬
0 K 18
#1 encurtido
¿Qué tiene en contra de Green Day?
1 K 18
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
#1 que no quieren ser un idiota americano,
no quieren una nación bajo la nueva manía...
2 K 30
DaniTC #6 DaniTC *
#1 ¿Nunca te has parado a escuchar American Idiot ? Por decir una.

Green day ha sido muy crítico con Trump: "No Trump, no KKK, no fascist USA" dijo en la tele.
0 K 11
Ominous #13 Ominous
#1 Al menos no te ha extrañado lo de Bad Bunny. Estamos todos deacuerdo parece :-D
0 K 11
ElenaCoures1 #16 ElenaCoures1
#1 Es una excusa
Lo que no quiere es oír los abucheos
No los soporta
1 K 10
ansiet #14 ansiet
Mierda de tio
0 K 11
capitan__nemo #15 capitan__nemo
Será que tiene miedo de que le vuelen la cabeza.
0 K 11
MIrahigos #12 MIrahigos *
¿A quién coño se la ocurrido elegir a Green Day para la Super Bowl?

¡Joder, no se si admirarlo, temerlo, o acojonarme! Se puede liar una muy gorda.

www.youtube.com/watch?v=5U2yz_yg8Bg

¿Y por que no Bad Religion?
0 K 10
Premutos73 #4 Premutos73
Ya saben los daneses como impedir que Trump se quede Groenlandia.
0 K 9
#19 Galton
Fuego! Gritó el pironazi!!!
0 K 8
#8 NanakiXIII *
Lo que no quiere es que se repita esto: www.youtube.com/watch?v=4XW4JvWtemY

Por cierto, el tío casi no sabe ni leer.
0 K 8

