Trump comparte un video que muestra a Barack y Michelle Obama como monos en Truth Social, el "presidente más abiertamente racista" [ENG]

Donald Trump fue criticado en las redes sociales el jueves por la noche después de publicar un clip en su cuenta Truth Social que mostraba brevemente al expresidente Barack Obama y a Michelle Obama como monos. El clip en cuestión contenía afirmaciones y gráficos que cuestionaban la victoria del presidente Joe Biden en Pensilvania en las elecciones de 2020. Sin embargo, en la marca de los 59 segundos, una imagen generada por IA del rostro de Obama superpuesta al cuerpo de un mono aparece de repente mientras suena The Lion Sleeps Tonight.