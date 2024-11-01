edición general
Trump comparte un video que muestra a Barack y Michelle Obama como monos en Truth Social, el "presidente más abiertamente racista" [ENG]

Trump comparte un video que muestra a Barack y Michelle Obama como monos en Truth Social, el "presidente más abiertamente racista" [ENG]

Donald Trump fue criticado en las redes sociales el jueves por la noche después de publicar un clip en su cuenta Truth Social que mostraba brevemente al expresidente Barack Obama y a Michelle Obama como monos. El clip en cuestión contenía afirmaciones y gráficos que cuestionaban la victoria del presidente Joe Biden en Pensilvania en las elecciones de 2020. Sin embargo, en la marca de los 59 segundos, una imagen generada por IA del rostro de Obama superpuesta al cuerpo de un mono aparece de repente mientras suena The Lion Sleeps Tonight.

ayatolah #1 ayatolah
#0 Será "con cuerpos de mono" ¿no?
pitercio #3 pitercio *
#1 yes, aunque en el artículo pone 'monkey faces', por eso lo he dejado tal cual.
La cosa es que el pavo no tiene frenos.
#5 Mesopotámico *
#1 jAJAJAJA ¿no?
Nitanmal #7 Nitanmal
#1 Titular 100% intencional y racista (no por eso deja de ser gracioso)
BM75 #18 BM75
#1 Tiquismiquismo máximo en esta apreciación... :shit:
themarquesito #10 themarquesito
Lo que sea con tal de que no se hable de su amigo Epstein
#9 euacca
Mucha gente que no cree ser racista tiene prejuicios raciales. No debería, pero es lo más habitual. Pero la intensa mayoría no es supremacista ni aprueba esta clase de cosas. Yo creo que le van a dejar de votar incluso la mayoría de republicanos. Más vale un presidente de signo contrario que un demente que está haciendo más daño a su país que ningún otro.
#19 prqt
#9 Es mi esperanza, pero a veces pienso que las cosas van a peor, es una locura. Hace veinte años, absolutamente nadie te habría aceptado que esta situación era posible.
#8 Leon_Bocanegra
Trump comparte un video que muestra a Barack y Michelle Obama como monos en Truth Social, el "presidente más abiertamente subnormal" [ENG]
JackNorte #6 JackNorte
Hasta con cuerpos de mono parecen mas humanos que Trump
Javi_Pina #2 Javi_Pina
En su demente parecía genial
#11 Equidislate
Este malnacido de Trump es que no se cansa de hacer el imbécil faltón 24/7. Y lo dice él, que es naranja y asqueroso, como las lombrices más repugnantes comemierda de este mundo.
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
Habría muchas formas de poner a caldo a Obama con contundencia e ingenio, pero al oligofrénico de Trump no le da para más.
makinavaja #4 makinavaja
Es lo que tiene elegir a un presidente que está como una puta cabra... :troll: :troll:
#16 pushakk
#4 ¿el presidente? Pero si todos los que lo rodean y les votan son igual o peor, y no son pocos.
antesdarle #12 antesdarle
Trump es una parodia
O.OOЄ #14 O.OOЄ
#12 Sí. Nos prometieron al presidente Dwayne Camacho y nos tenemos que tragar esta mala imitación.  media
chemari #17 chemari
Se ha asegurado de perder el voto latino, y ahora se lanza a perder también el voto negro. Por si aún quedaba algún despistado apoyandolo. Mas tonto no puede ser.
#20 NanakiXIII
#17 Le da igual. Si no ha perdido ya todo lo perdible después de todo lo que se sabe de él pues... Es que mañana sale diciendo que todo lo de Epstein es cierto pero que pelillos a la mar y tal, y le votan igual.

Lo de Trump es una religión. Y tu dios no tiene que ser bueno.
Alegremensajero #15 Alegremensajero
Que el tío es un mierda racista es correcto, pero tampoco nos vengamos arriba con eso de que es el más abiertamente racista porque han tenido varios presidentes esclavistas, no me jodas.
