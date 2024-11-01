edición general
Tras actualizar Windows 11, tu teclado y ratón pueden dejar de funcionar cuando más los necesitas

Que las actualizaciones de Windows 11 siempre dan de qué hablar no es una novedad. El enésimo fallo llega con la nueva versión de octubre para Windows 11, identificada como KB5066835. Esta viene con un fallo crítico que afecta a una de las herramientas más importantes del sistema. Nos referimos al Entorno de Recuperación de Windows o WinRE. Los usuarios que han instalado este parche se han encontrado con que su teclado y ratón USB dejan de funcionar por completo al acceder a este modo, impidiendo cualquier tipo de interacción.

| etiquetas: windows 11 , actualización , fallo , teclado
