Toneladas de cocaína incautadas en una fragata de Francia en A Coruña

Cuatro detenidos en alta mar y amplio despliegue policial en el puerto coruñés tras la intervención de la Armada francesa y la colaboración de la Policía Nacional y la Vigilancia Aduanera
Correcto, pero es que el artículo está redactado con el culo en medio de una diarrea tras haber comido mayonesa caducada en el bocata de calameres.
#3 Más que como lo hicieron (imagino que dos toneladas pueden colarse como unos palets de comida o bebida, bajan al depósito y ahí se quedan guardados por los cómplices hasta llegar al destino), son los santos cojones de utilizar un barco de guerra para eso.
Mucha gente se ha jugado su carrera militar, y la cárcel, por esto.
No se entiende nada
Se entiende al revés, que lo han pillado en la fragata y no es así.
La fragata participó en el operativo, no lo incautaron en ella.
Edit, en el nuevo link de #5 pone claro que el Perico viajaba en la fragata francesa
@admin ¿podéis cambiar a este enlace?
Ojo que la entredilla también se las trae ...
La ciudad herculina se ha convertido este miércoles en el escenario de una de las operaciones contra el narcotráfico más relevantes del año en el mundo. No tanto por la cantidad de droga, que es importante, sino por las implicaciones que tiene, al estar involucrado un barco de la marina de Francia.