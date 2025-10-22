edición general
11 meneos
74 clics
Toneladas de cocaína incautadas en una fragata de Francia en A Coruña

Toneladas de cocaína incautadas en una fragata de Francia en A Coruña

Cuatro detenidos en alta mar y amplio despliegue policial en el puerto coruñés tras la intervención de la Armada francesa y la colaboración de la Policía Nacional y la Vigilancia Aduanera

| etiquetas: detenciones , alta mar , fragata , ejército francés , a coruña
9 2 0 K 144 actualidad
16 comentarios
9 2 0 K 144 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
ERROR. Borrado.
1 K 39
javibaz #8 javibaz
#3 participó en el operativo, no era quien lo transportaba.
2 K 36
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#8

Correcto, pero es que el artículo está redactado con el culo en medio de una diarrea tras haber comido mayonesa caducada en el bocata de calameres.
1 K 32
karakol #16 karakol
Dos toneladas, estos son profesionales, no como los pringaos del Juan Sebastián Elcano con apenas 130 kilos.

#3 Más que como lo hicieron (imagino que dos toneladas pueden colarse como unos palets de comida o bebida, bajan al depósito y ahí se quedan guardados por los cómplices hasta llegar al destino), son los santos cojones de utilizar un barco de guerra para eso.

Mucha gente se ha jugado su carrera militar, y la cárcel, por esto.
0 K 20
Xuanin71 #6 Xuanin71
#4 parece redactada por un mono .
No se entiende nada
2 K 36
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#6

Se entiende al revés, que lo han pillado en la fragata y no es así.
0 K 20
javibaz #1 javibaz
contó con la participación de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera y la Armada francesa, que utilizó una fragata atracada en el muelle del Calvo Sotelo.
La fragata participó en el operativo, no lo incautaron en ella.
1 K 32
ChatGPT #4 ChatGPT *
#1 entonces de dónde ha salido la droga? No me queda claro en la noticia

Edit, en el nuevo link de #5 pone claro que el Perico viajaba en la fragata francesa
1 K 16
salteado3 #11 salteado3
#4 Ahora viene Trump y hunde la fragata francesa y hay que darles las gracias.
0 K 14
javibaz #10 javibaz
#5 está si deja más claro que era en la fragata, en la otra da a entender que no.
0 K 12
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#5

Ojo que la entredilla también se las trae ...


La ciudad herculina se ha convertido este miércoles en el escenario de una de las operaciones contra el narcotráfico más relevantes del año en el mundo. No tanto por la cantidad de droga, que es importante, sino por las implicaciones que tiene, al estar involucrado un barco de la marina de Francia.
0 K 20
rob #15 rob *
#12 La entradilla la modifiqué pensando que un @admin me cambiara el enlace que he puesto mas tarde y aporta más datos. Vuelvo a dejar la original.
0 K 13
Supercinexin #9 Supercinexin
Occidente jamás ha mantenido una guerra contra las drogas, sino una guerra por el control de su mercado ya que la puta droga para Occidente no es más que otra herramienta para joder a rivales geopolíticos y para dominar más trozo de Mundo.
0 K 19
ChatGPT #2 ChatGPT *
Edit
1 K 16

menéame