‘The Book’: el libro que explica cómo reconstruir la civilización tras el apocalipsis

De hacer fuego y encontrar plantas comestibles a cocinar sushi o montar festivales, todo se encuentra en el manual ilustrado del colectivo Hungry Minds. Recaudó 2,3 millones de dólares en un micromecenazgo y ha vendido más de 300.000 ejemplares

woody_alien #1 woody_alien
Vaya, han actualizado el manual de los jóvenes castores :troll:
#2 Pitchford
Para salir rápido de la Edad de Piedra. Hay una novela de ciencia ficción fascinante, que toca este tema en una civilización alienígena: La paja en el ojo de Dios.
Gry #7 Gry
No se que tan útil será pero le eché un vistazo en la librería y es una obra de arte.
WcPC #5 WcPC
He visto varios libros como este.
Hasta hace poco pensaba que tenía mucho sentido...
Ahora que lo pienso.
Si nuestra civilización desaparece será porque se ha auto destruido, ya que no existe ningún agente externo que sea capaz de destruirnos (salvo un meteorito o evento astronómico apocalíptico y entonces da igual porque no existirían los humanos)
¿Realmente merecería la pena reconstruir una civilización que se ha auto destruido?
TALIVAN_HORTOGRAFICO #3 TALIVAN_HORTOGRAFICO
Hombre, ¿no les basta con anunciarse en Facebook que ahora compraron publicidad en El País también?
juliusK #6 juliusK
Pooooos...cuando el Apagón Impune (ese que fue culpa de ya tal) de Abril me di cuenta que que lo más imprescindible era el fuego para cocinar (o quemar cosas en caso de que nos hubiera pillado en invierno y no en primavera). Una semana después, Temu mediante, recibí un hornillo super chulo y 12 cartuchos de gas. Tiraos de precio amàs. Ahí lo dejo.
#4 Equidislate
Lo bueno, supongo, es que los que nos llevarán al apocalipsis no son muy de leer libros, a ver si hay suerte en la reconstrucción y se extinguen.
