‘The Book’: el libro que explica cómo reconstruir la civilización tras el apocalipsis

De hacer fuego y encontrar plantas comestibles a cocinar sushi o montar festivales, todo se encuentra en el manual ilustrado del colectivo Hungry Minds. Recaudó 2,3 millones de dólares en un micromecenazgo y ha vendido más de 300.000 ejemplares
| etiquetas: the book , apocalipsis , libro , civilización , reconstrucción
Hasta hace poco pensaba que tenía mucho sentido...
Ahora que lo pienso.
Si nuestra civilización desaparece será porque se ha auto destruido, ya que no existe ningún agente externo que sea capaz de destruirnos (salvo un meteorito o evento astronómico apocalíptico y entonces da igual porque no existirían los humanos)
¿Realmente merecería la pena reconstruir una civilización que se ha auto destruido?