Los talibanes queman cientos de instrumentos musicales en Parwan y Laghman (ENG)

Las autoridades talibanes en la provincia de Parwan dicen que han quemado alrededor de 500 instrumentos musicales recogidos en toda la provincia, mientras que funcionarios de la vecina Laghman informaron haber destruido más de 100 instrumentos. Abdul Mojib Hanafi, funcionario de moralidad talibán en Parwan, afirmó que entre los instrumentos se encontraban armonios, tablas, tombaks, dafs, altavoces y otros equipos de audio. Añadió que cientos de instrumentos musicales habían sido destruidos previamente en la provincia.

salchipapa77 #1 salchipapa77
Hay que aniquilarlos como a cucarachas.
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
Debería ir Bad Bunny a poner orden.
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Hay que luchar contra el vicio y la inmoralidad de la música antes de que nos llegue el reguetón :troll:
devilinside #3 devilinside
#2 Reguetón afgano, la cosa promete
IkkiFenix #6 IkkiFenix
Bueno, igual prefieren hacer musica directamente con la IA
nachoblz #7 nachoblz *
Son sus costumbres y hay que respetarlas :wall:
#9 pirat
Teocracias, como la que nos quiere reimponer la ultraderecha nostálgica.
starwars_attacks #8 starwars_attacks
hay que aporrear a todo y a todos menos a ellos, son inaguantables los extremistas.
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Estas son las acciones que todo buen gobernante debe llevar a cabo para agradar a la deidad superior
Allah les premiará por sus esfuerzos o al menos, no les castigará
Estoy segura que gracias a esta operación, no habrá terremotos en una temporada
Y si los hubiera, sería algo merecido porque se habrían dejado algún Casiotone o algún silbato por ahí
O algún pato de goma, que también puede usarse para el pecaminoso acto de combinar notas musicales
