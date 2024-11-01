Los talibanes queman cientos de instrumentos musicales en Parwan y Laghman (ENG)

Las autoridades talibanes en la provincia de Parwan dicen que han quemado alrededor de 500 instrumentos musicales recogidos en toda la provincia, mientras que funcionarios de la vecina Laghman informaron haber destruido más de 100 instrumentos. Abdul Mojib Hanafi, funcionario de moralidad talibán en Parwan, afirmó que entre los instrumentos se encontraban armonios, tablas, tombaks, dafs, altavoces y otros equipos de audio. Añadió que cientos de instrumentos musicales habían sido destruidos previamente en la provincia.
Allah les premiará por sus esfuerzos o al menos, no les castigará
Estoy segura que gracias a esta operación, no habrá terremotos en una temporada
Y si los hubiera, sería algo merecido porque se habrían dejado algún Casiotone o algún silbato por ahí
O algún pato de goma, que también puede usarse para el pecaminoso acto de combinar notas musicales