El suicidio geopolítico de Estados Unidos

Muchos analistas están subrayando en estos días, con razón, que la guerra ilegal lanzada contra Irán tiene todo el potencial de convertirse en una hemorragia para Washington. Pero, aunque muy grave, es solo el enésimo episodio de una acción autodestructiva serial y sistemática.
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Y antes de que caiga, ha decidido sacarle el jugo hasta el tuétano.
Israel sabe que después de esta estará completamente solo.
Irán e Israel se han metido en una guerra diabólica donde perder es la destrucción total.
Así que pongo mi probabilidad de ver armas nucleares en un 50%