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El suicidio geopolítico de Estados Unidos

El suicidio geopolítico de Estados Unidos

Muchos analistas están subrayando en estos días, con razón, que la guerra ilegal lanzada contra Irán tiene todo el potencial de convertirse en una hemorragia para Washington. Pero, aunque muy grave, es solo el enésimo episodio de una acción autodestructiva serial y sistemática.

| etiquetas: usa , ee. uu. , trump , geopilítica
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4 comentarios
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#2 Alcalino
Creo que está guerra ha sucedido ahora porque Netanyahu también ve la caída de su principal lacayo

Y antes de que caiga, ha decidido sacarle el jugo hasta el tuétano.

Israel sabe que después de esta estará completamente solo.

Irán e Israel se han metido en una guerra diabólica donde perder es la destrucción total.

Así que pongo mi probabilidad de ver armas nucleares en un 50%
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Yorga77 #4 Yorga77
#2 Un amigo tienen la teoría de que el lio de Argentina, de compra de tierras y incendios es una posible huida si todo de va al infierno aprovechando que quien gobierna allí es un idiota manipulable con problemas mentales.
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Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
El suicidio o la decadencia de un imperio. La incapacidad de EE.UU. de aceptar a un rival económico como China que lo va está superando en todo.
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#1 eugeniodl
Se puede leer en el modo lectura del navegador.
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