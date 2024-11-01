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Se avecina un cambio histórico - por Andreas Mylaeus

Se avecina un cambio histórico - por Andreas Mylaeus

El control del estrecho de Ormuz podría poner fin al dominio basado en la deuda de las oligarquías financieras en la City de Londres y en Wall Street Cuando las grandes naciones se encaminan hacia la creación de una economía real soberana (es decir, no permanentemente dependiente de la deuda) para abastecer a sus respectivas poblaciones, esto deja a los acreedores sin opciones. Aquí, pues, vemos una de las razones más importantes de las guerras en Ucrania y ahora contra Irán: Rusia, China e Irán son inaccesibles para estos especuladores.

| etiquetas: poder de los acreedores , wall street , city londres , rothschild
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3 comentarios
2 1 0 K 31 actualidad
#1 tierramar
"Tan pronto como Irán derrocó al régimen títere estadounidense en la década de 1970, Estados Unidos se propuso revertir la situación. El general de cuatro estrellas Wesley Clark concedió a Democracy Now! en 2007, en la que Irán figuraba como el séptimo país de la lista de naciones de la región mediterránea que debían ser destruidas. Clark afirmó que, inmediatamente después del ataque al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, existía un plan para el cambio de régimen y las…   » ver todo el comentario
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Connect #2 Connect
Es que no quiero ni entrar a leer. Estos dias me asombra la capacidad de imaginación de la gente, de especulaciones, elucubraciones y teorías que se leen y sobre todo ven por redes sociales. Hay que decir que muchas veces están tan bien elaboradas y gustan tanto, que hasta te las crees.

La experiencia ya de muchos conflictos, pandemias, crisis económicas y guerras de estos años te dicen que es que no aciertan. Y el que lo hace, es por pura chiripa. Como aquel famoso Jorge Rey que tuvo la…   » ver todo el comentario
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#3 tierramar *
“Todas las guerras modernas son una disputa por dinero.”
los verdaderos instigadores de la actual beligerancia en Asia Occidental. Son los "sospechosos habituales" que tienen interés en la desestabilización: la oligarquía usurera en Londres y otros lugares. Y ahí también sigue apareciendo el nombre de Rothschild.
Modelos de negocio de Rothschild
De hecho, se pueden resumir en una fórmula bastante simple. A lo largo de la historia, los aspirantes a gobernantes se han enfrentado…   » ver todo el comentario
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menéame