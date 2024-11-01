Se avecina un cambio histórico - por Andreas Mylaeus

El control del estrecho de Ormuz podría poner fin al dominio basado en la deuda de las oligarquías financieras en la City de Londres y en Wall Street Cuando las grandes naciones se encaminan hacia la creación de una economía real soberana (es decir, no permanentemente dependiente de la deuda) para abastecer a sus respectivas poblaciones, esto deja a los acreedores sin opciones. Aquí, pues, vemos una de las razones más importantes de las guerras en Ucrania y ahora contra Irán: Rusia, China e Irán son inaccesibles para estos especuladores.
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La experiencia ya de muchos conflictos, pandemias, crisis económicas y guerras de estos años te dicen que es que no aciertan. Y el que lo hace, es por pura chiripa. Como aquel famoso Jorge Rey que tuvo la… » ver todo el comentario
los verdaderos instigadores de la actual beligerancia en Asia Occidental. Son los "sospechosos habituales" que tienen interés en la desestabilización: la oligarquía usurera en Londres y otros lugares. Y ahí también sigue apareciendo el nombre de Rothschild.
Modelos de negocio de Rothschild
De hecho, se pueden resumir en una fórmula bastante simple. A lo largo de la historia, los aspirantes a gobernantes se han enfrentado… » ver todo el comentario