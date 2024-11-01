Se avecina un cambio histórico - por Andreas Mylaeus

El control del estrecho de Ormuz podría poner fin al dominio basado en la deuda de las oligarquías financieras en la City de Londres y en Wall Street Cuando las grandes naciones se encaminan hacia la creación de una economía real soberana (es decir, no permanentemente dependiente de la deuda) para abastecer a sus respectivas poblaciones, esto deja a los acreedores sin opciones. Aquí, pues, vemos una de las razones más importantes de las guerras en Ucrania y ahora contra Irán: Rusia, China e Irán son inaccesibles para estos especuladores.