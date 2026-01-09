Qué son las gafas con ‘autofocus’ y por qué son la próxima frontera de la asistencia visual

Las gafas tradicionales han mantenido su diseño básico durante más de siete siglos, pero un grupo de ingenieros en Finlandia trabaja en el desarrollo de un avance que promete transformar la asistencia visual. La startup IXI, con sede en Espoo, desarrolla las primeras gafas inteligentes con tecnología autofocus, capaces de enfocar automáticamente siguiendo la mirada del usuario en tiempo real.