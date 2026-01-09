Qué son las gafas con ‘autofocus’ y por qué son la próxima frontera de la asistencia visual

Las gafas tradicionales han mantenido su diseño básico durante más de siete siglos, pero un grupo de ingenieros en Finlandia trabaja en el desarrollo de un avance que promete transformar la asistencia visual. La startup IXI, con sede en Espoo, desarrolla las primeras gafas inteligentes con tecnología autofocus, capaces de enfocar automáticamente siguiendo la mirada del usuario en tiempo real.
| etiquetas: tecnología
electrocrómicas para que se hagan de sol a voluntad
Pisha, que eso lo tenían mis gafas en los años 70
Con la edad empiezas a ver peor de cerca, pero ves mucho mejor a las personas gilipollas desde muy lejos.
A esas personas les cuesta fijar la posición de mirada, y si el enfoque se basa en los movimientos oculares, el punto de enfoque de la gafa no se tiene por qué corresponder con el que esté buscando el usuario. Seguramente el movimiento ocular de búsqueda tampoco ayudaría en el enfoque.
Disculpe, pero eso no es un gadget de moda ... eso es calidad de vida para un montón de gente con problemas de visión (y hay mucha gente así)
Y sin tener problemas excesivos en la vista, el cambio de enfoque a partir de cierta edad, es un dolor.