Qué son las gafas con ‘autofocus’ y por qué son la próxima frontera de la asistencia visual

Las gafas tradicionales han mantenido su diseño básico durante más de siete siglos, pero un grupo de ingenieros en Finlandia trabaja en el desarrollo de un avance que promete transformar la asistencia visual. La startup IXI, con sede en Espoo, desarrolla las primeras gafas inteligentes con tecnología autofocus, capaces de enfocar automáticamente siguiendo la mirada del usuario en tiempo real.

#4 Creo que las confundes con las que se oscurecían cuando les da el sol. Las que se oscurecen con pulsar un botón se emperezaron a comercializar desde 2010 o así.
Dentro de unos años habrá gafas que será como tener superpoderes: autoenfoque, electrocrómicas para que se hagan de sol a voluntad, IA con audio por conducción ósea, un HUD como el de Ironman...
#3

electrocrómicas para que se hagan de sol a voluntad

Pisha, que eso lo tenían mis gafas en los años 70 :-D
Yo ya tengo presbicia, que empiezas a ver borroso de muy cerca, el síndrome del brazo largo, cuando tienes que alejarte de la vista las letras para poder verlas... hasta que no te alcanza el brazo. Eso lo corrijo con gafas de lectura de los chinos que me costaron 2 €, una mierda doy yo más dinero por unas gafas.

Con la edad empiezas a ver peor de cerca, pero ves mucho mejor a las personas gilipollas desde muy lejos.
unas de estas a gente con degeneracion macular les daba la vida,
#10 Con degeneración macular quizás sea donde peor pueden funcionar.
A esas personas les cuesta fijar la posición de mirada, y si el enfoque se basa en los movimientos oculares, el punto de enfoque de la gafa no se tiene por qué corresponder con el que esté buscando el usuario. Seguramente el movimiento ocular de búsqueda tampoco ayudaría en el enfoque.
Seguramente, el siguiente gadget que se irá poniendo de moda a medida que baje su precio y mejore sus prestaciones.
#1

Disculpe, pero eso no es un gadget de moda ... eso es calidad de vida para un montón de gente con problemas de visión (y hay mucha gente así)

Y sin tener problemas excesivos en la vista, el cambio de enfoque a partir de cierta edad, es un dolor.
#2 Correcto. El que sufre presbicia pagaría oro por estas gafas.
#2 Para mí toda noticia que siga el formato: "esta startup dice que van a petarlo cuando saquen su producto que prometen que hará..." es propaganda. Que sí, que la idea será cojonuda y que si funciona seguro que se extiende y ayuda a muchísima gente, pero es que de momento son promesas para un producto que no está en el mercado.
#1 cuando seas mayor dejaras de pensar que es un gadget.
