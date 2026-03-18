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Silvio Rodríguez amenaza a USA: está dispuesto a tomar un arma si agreden Cuba

Silvio Rodríguez amenaza a USA: está dispuesto a tomar un arma si agreden Cuba  

“Exijo mi AKM (variante modernizada común del fusil AK-47), si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”. El artículo compartido por Rodríguez sostiene que la crisis que atraviesa la isla responde a un prolongado “asedio geopolítico”, agravado por el embargo estadounidense y un entorno internacional adverso.

| etiquetas: silvio rodríguez , amenazas , eeuu , cuba , arma , akm , segunda cita
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8 comentarios
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Beltenebros #3 Beltenebros
Silvio Rodríguez, además de magnífico cantautor, es un revolucionario auténtico.
Ole por Silvio.
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rogerius #5 rogerius *
#1 Ahí, Silvio. Cierra la muralla. youtu.be/Jn5SOm-IWYo
4 K 94
Pertinax #2 Pertinax *
Demasiasdos unicornios azules ha visto este. Aunque no veo por ningún lado las pruebas de esta boutade.
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Beltenebros #4 Beltenebros
#2
Habla por ti.
2 K 55
Pertinax #6 Pertinax *
#4 Yo no lo haría, no. Y si supieses dónde y cómo vive, sabrías qué él tampoco.
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Beltenebros #8 Beltenebros
#6
Propaganda no, gracias.
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ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#2 Como no vive en la miseria como la mayoría de cubanos, y ha podido viajar libremente, cosa que no podían hacer los cubanos muchos años, es un convencido del régimen
Otro alérgico a la democracia; porque no le tocaron sus libertades
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menéame