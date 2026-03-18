Silvio Rodríguez amenaza a USA: está dispuesto a tomar un arma si agreden Cuba  

“Exijo mi AKM (variante modernizada común del fusil AK-47), si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”. El artículo compartido por Rodríguez sostiene que la crisis que atraviesa la isla responde a un prolongado “asedio geopolítico”, agravado por el embargo estadounidense y un entorno internacional adverso.
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Ole por Silvio.
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Habla por ti.
Propaganda no, gracias.
Otro alérgico a la democracia; porque no le tocaron sus libertades