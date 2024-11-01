edición general
Silicon Valley no sabe qué hacer con tantos ingenieros en paro. España no sabe de dónde sacar los que necesita

Desde 2022, Silicon Valley ha despedido miles de empleados tecnológicos y la llegada de la IA no va a frenar la tendencia En cambio, España ha liderado el crecimiento del sector, con un aumento de más del 16% en las contrataciones tecnológicas

| etiquetas: silicon valley , ingenieros software , despidos , españa
11 comentarios
Comentarios destacados:      
traviesvs_maximvs #2 traviesvs_maximvs *
Es la oportunidad de Pacotech, empresa lider en su sector, que ofrece salario de 15-30k según valía, jornada partida y dos días de teletrabajo, para contratar a los profesionales que necesita para sacar el proyecto que le han subcontratado.
#4 doppel
#2 la mayoría de los ingenieros españoles son de pacotilla, y por eso es lo que se les paga.
Dragstat #8 Dragstat
#4 pues si es así se puede extrapolar a prácticamente todos los profesionales que trabajan en España, porque lo de los sueldos bajos afecta a prácticamente todas las empresas y sectores. Además no vas a poder comparar a un ingeniero de software de los que habla el artículo que trabaja en Silicon Valley en una de las empresas top mundiales a trabajar en cualquiera en España, simplemente no puedes desarrollar ingenieros sin el ecosistema adecuado. Además que allí atraen a los mejores del mundo.
yende #11 yende
#4 Igual el problema es de la mayoría de empresarios patrios, que dan unas herramientas de mierda para hacer el trabajo... y claro, asi la productividad no sale.

No es lo mismo ir con una pala que con una retroexcavadora :clap:
skaworld #3 skaworld
"Vente para Getafe, Peter" es el título de una famosa película estadounidense de comedia de 2026, dirigida por Peter Farrelly
y protagonizada por Adam Sandler. La película narra la historia de Peter, un hombre que, tras escuchar las maravillas de España de un amigo emigrado, decide emigrar, pero descubre que la realidad es muy distinta a sus sueños.
Top_Banana #6 Top_Banana
Cuando ven lo que cobran los ingenieros en España se dan media vuelta.
Robus #9 Robus
#6 Preguntarían si el salario anual es por mes o por semana.
#1 doppel *
la españa rezagada.

Lo que la IA te da, la IA te quita. Pese a las buenas cifras del empleo tecnológico en España, es inevitable observar el mercado laboral de Estados Unidos como un canario en la mina que revela hacia donde pueden ir las tendencias en el futuro, y ya ha comenzado a dar las primeras señales.
#10 Tailgunner
Que España no sabe de dónde sacarlos? Pones salarios acordes y van a salir hasta de debajo de las piedras...
Torrezzno #5 Torrezzno
Os digo que hay mucho de mentira ahi. Por lo que me cuentan las empresas rechazan a practicamente todos los candidatos. No se si esperan a dios con un teclado mecanico bajando de los cielos
tul #7 tul
#5 pasaomañana la IA los saca de pobres xD
