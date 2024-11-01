edición general
Oskar Matute (EH Bildu): 'Si de nosotros depende, PP y Vox, o Vox y PP, porque el orden de los factores no altera el fascismo, no van a gobernar'

Oskar Matute (EH Bildu): 'Si de nosotros depende, PP y Vox, o Vox y PP, porque el orden de los factores no altera el fascismo, no van a gobernar'  

Durante varios años seguidos, la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) le ha nominado al Premio Emilio Castelar al Mejor Orador del Congreso, pero hasta ahora se ha quedado a las puertas; la última vez, esta misma semana. Si hubiera ganado el premio, por cierto, se lo habría dedicado a Isabel Díaz Ayuso, bromea

Desideratum #8 Desideratum *
"Si de nosotros depende, PP y Vox, o Vox y PP, porque el orden de los factores no altera el fascismo, no van a gobernar"


xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
EldelaPepi #6 EldelaPepi
Oskar Koherencia Matute.
cabobronson #10 cabobronson
Sí de mí dependiera, Matute presidente
Catacroc #3 Catacroc
Hombre, yo creo que no hace falta que Oskar Matute aclare esto, todos lo tenemos bastante claro de que no va a pasar.
tdgwho #4 tdgwho
Jolín, y yo que pensaba todo lo contrario.

quien iba a pensar que uno de bildu iba a estar en esta postura?

inaudito.
Battlestar #12 Battlestar
Es un poco perogrullada. xD
Lo interesante seria ver que dice en el muy hipotético caso que pudieran gobernar sin que dependiera de ellos.
curaca #2 curaca
Eso son más votos para PP y VOX. Matute ha dejado claro que Sánchez o el PSOE son a los que apoyarán.
mecheroconluz #5 mecheroconluz
#2 Claro, porque hasta ahora la gente pensaba que Bildu era un partido franquista.
curaca #9 curaca
#5 No, con quien relaciona la gente a EH Bildu es con ETA, y con este mensaje afianza las posturas de los acérrimos y no tan acérrimos de PP y VOX, ETA está con el PSOE.
#7 Borgiano
Barra libre para los puteros de la PSOE
#1 Katos
Un fascista nacionalista señalando quien es fascista...

Te tienes que reir
#11 diablos_maiq
#1 hablas de ti mismo ¿verdad?
