Los salarios: el gran problema de España e Italia

Los salarios no son un problema más de la economía española: son el gran problema. Lo son porque han permanecido congelados en términos reales durante treinta años. Y lo son porque, si no se corrigen, España consolidará un modelo laboral incapaz de garantizar un nivel de vida digno para amplias capas de trabajadores que, pese a tener empleo, seguirán siendo pobres. No pobres estadísticos: pobres de verdad.España ha vivido algo que Italia no: el fuerte aumento del Salario Mínimo Interprofesional desde 2018. Ha sido el principal motor de mejora

#5 tierramar
entre 1991 y 2023 los salarios reales —descontada la inflación acumulada— cayeron un 3,4 % en Italia, según la OCDE. En el mismo período, los países avanzados aumentaron sus salarios reales en torno al 30 %, y Estados Unidos casi un 50 %. Italia no solo no ha avanzado: ha retrocedido. Y la pregunta es inevitable: ¿y España? Por desgracia, los datos colocan a España prácticamente en el mismo lugar que Italia. Si tomamos como referencia un salario real equivalente a 1.000 euros en 1991, hoy…   » ver todo el comentario
#13 Skiner
#5 Pero no te preocupes que sale Garamendi de la patronal y dice que han mantenido los márgenes de beneficios :troll:
#26 Ludovicio
#13 ¿Mantenido? Llevamos años de record en beneficios empresariales.
#28 Skiner
#26 por eso el símbolo => :troll: porque no se lo creen ni ellos
#42 juanac
#26 Pongo en duda esa afirmación. Creo que solo aplica a un porcentaje muy bajo de empresas muy grandes que no representan el tejido empresarial (95% pymes y micropymes). Y tampoco refleja la cantidad de empresas que directamente quiebran (sesgo del superviviente).

De hecho, si fuesen tantos beneficios record, estaríamos todos comprando acciones como locos para participar de estos beneficios record.
#39 juanac
#5 Es lo que hemos votado. Poner ladrillos y paellas.
#7 Morrison
Y lo poco que ha crecido coincide con los periodos de gobierno del PSOE, básicamente cada vez que hemos tenido gobiernos de derechas, han conseguido o bien bajar el salario medio real, o bien estancarlo.  media
#9 tierramar
#7 Sin olvidar la reforma laboral de Rajoy en el que perdimos de golpe, muchos derechos laborales conseguidos con sangre y sudor
#10 rbrn
#9 Hubo una antes en la que también perdimos bastantes cosas.
#15 Skiner
#10 Con la dictadura si que perdieron muchas cosas la mayoría de los ciudadanos.
Algunos ganaron mucho y se hicieron ricos...
#23 SpeakerBR
#7 Y la única bajada de sueldo de los funcionarios Zapatero en 2010.
#3 Samaritan
Los del sur de Europa somos europeos a la hora de pagar, pero a la hora de cobrar ... no tanto.
#17 konde1313
#6 Si la riqueza estuviera más repartida no habría una capa de la población especulando con la vivienda. Cuánto más dinero das a los ricos no sólo ocurre que los ricos son más ricos, además, los pobres somos más pobres.
#2 NPCMeneaMePersigue
El modelo durante 30 años ha funcionado genial para que los de arriba tengan beneficios. Ahora si lo difundimos en redes, reddit etc etc, los trabajadores extranjeros no vendrán porque los salarios no dan, es lo que hay que hacer, hundir la llegada de trabajadores diciendo que aquí no se puede trabajar y vivir, de esta manera forzaremos una subida de salarios, hundiendo la demanda de trabajo en España.
#19 Bald
#2 Si metes millones de trabajadores en el país dispuestos a vivir hacinados en una habitación y un paro de 2 cifras es imposible que suban los salarios.
#27 Patrañator
#2 Los de África y Sudamérica van a seguir viniendo, ser diga lo que se diga... Puede que los de Rumanía, Albania, Turquía y Bulgaria se lo piensen.
#31 Niltsiar
#4 #2 Tu propaganda ultraderechista del Gran Reemplazo es muy obvia, necesitas mejorar pequeño astroturfer.
#16 Mk22
Nosotros concretamente estamos en medio de un ciclo expansivo y estamos desaprovechando la oportunidad para hacer reformas a largo plazo que mejoren la productividad.
#32 Niltsiar
#16 ¿Quién bloquea todas las leyes en el parlamento?
#18 Moderdonia
Somos muchísimo más productivos que hace 50 años, pero nos bombardean con la idea de que no podemos pagar las pensiones. Si los salarios apenas suben ¿dónde va el resultado del aumento en la productividad?


#21 Torrezzno
#18 No se donde has visto eso. La productividad en España esta estancada, y eso es la causa del estancamiento de los salarios

www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-crece-mas-que-europa-pero-su
www.elmundo.es/economia/2025/11/09/690ce14921efa0621f8b4580.html

Las formulas se calculan:

Productividad por trabajador= Numero de trabajadores / PIB
Productividad por hora trabajada = Total de horas trabajadas / PIB

El PIB crece pero tambien crece el numero de trabajadores (inmigrantes en su mayoria) mientras se mantiene o se reduce muy poco el paro estructural. Al estancarse la productividad se estancan los salarios
#24 Moderdonia
#21 he puesto 50 años... pregunta a cualquier IA.

“El sistema actual está dominado por tres palabras mágicas: productividad, competitividad e innovación. Pero deberían ser sustituidas por repartición, cooperación y recreación.”

José Luis Sampedro.
#36 Garminger2.0
#21 Es curioso. La IA aumenta bastante la productividad, por ejemplo, de los desarrolladores de software. Sin embargo eso hace que los salarios se estanquen o disminuyan, porque hacen falta menos (especialmente juniors) y los que hay tienen mas miedos a ser reemplazados por IAs. Igual lo de la productividad es un cuento chino con el que algunos hacen unos estupendos malabares para justificar lo injustificable.
En un mundo donde la industria tiene cada vez más máquinas, procesos automatizados,…   » ver todo el comentario
#43 Torrezzno
#36 yo te digo como se mide la productividad. Lo que tu intuyes se explica aquí

es.wikipedia.org/wiki/Desacople_de_los_salarios_y_la_productividad

Hay que conocer un poquito de economía
#11 Skiner
#6 Si tienes un salario de mierda entonces si que no puedes acceder a la vivienda.
La vivienda la estan comprando los fondos extranjeros a tocateja que me estas contando.
Eso debería estar prohibido.
#12 ContracomunistaCaudillo
#11 pero yo lo que digo es que aunque todos tuviéramos un salario neto de 8k euros al mes, que igualmente no habría vivienda para todos
#14 ChatGPT
#12 es que si todos tuviésemos un salario de 8k al mes las viviendas costarían 3 millones…
#34 tantancansado
#12 podrías competir con gente que viene a comprarlas de fuera, ahora mismo no puedes.
#41 ContracomunistaCaudillo
#34 los extranjeros son minoría, competirías en mayor medida con gente de aquí, por tanto volvemos a lo mismo, aún teniendo la pasta no todos los españoles podrían acceder a vivienda porque no hay suficiente para todos.
#1 tierramar
El problema de la vivienda es un derivado de los bajos sueldos; los pobres aunque trabajen no pueden comprar vivienda, o con la inestabilidad de las condiciones laborales (sin trabajo con garantía de estabilidad tampoco puede acceder a una vivienda)
#4 NPCMeneaMePersigue
#1 Es a parte, porque los precios segun el BCE de la vivienda estan inflados un 70% en España sobre los precios de Europa

Otra cosa es que los salarios sean menores que agrava el problema, parece que nos están sustituyendo, nosotros no podemos tener hijos por todo esto pero vienen guiris y trabajadores baratos que nos sustituyen

www.vozpopuli.com/economia/el-bce-alerta-de-la-crisis-de-vivienda-en-e
#6 ContracomunistaCaudillo
#1 creo que es el análisis equivocado. aunque todos gozaramos de salarios altos, muchos de nosotros seguiríamos sin poder comprar vivienda porque no hay suficiente vivienda para todos.
#35 juanac
#6 Pero si hay no se cuántos millones de viviendas vacías en España.
#37 ContracomunistaCaudillo
#35 en zonas aisladas donde nadie quiere vivir.
#22 blid
#1 Incrementar los salarios empujarían los precios al alza todavía más.

Es un problema de oferta. Si aumentas el poder adquisitivo y más gente puede optar, mayor presión, mayor subida de precios.
#20 mcfgdbbn3
Subir los salarios solo va a servir para que suban los precios si no se pone coto a las plusvalías de los empresarios. :-P </Karl_Marx>
#30 johel
Si los salarios no suben con los años, todo el sistema deja de funcionar. No es solo una capa o un sector, no es un pais, es todo el sistema capitalista. El sistema esta diseñado contando conque mañana la caja sera mayor, se gastara mas, se ingresara mas, se trabajara mas, se producira mas, se cobrara mas.
#40 arturios
Como funcionario, a mi en 2008, justo antes de la crisis, me decían que por lo que ganaba ni se levantaban de la cama, además de los congelamientos anteriores, año tras año, en dicha crisis incluso se bajaron los sueldos y los incrementos han sido ridículos, pero ahora nos dicen que somos unos privilegiados que ganamos demasiado.

A ver, gilipollas pobres, cada vez que reís la gracia de que en los sindicatos se comen gambas, o que la solución es el libre mercado, o votáis a VOX/Pp o decís que las pensiones/sanidad/educación son insostenibles, miraros en el espejo y descubriréis al culpable de esta situación (además de los ricos, que siempre son culpables).
#25 Tumbadito
En Mallorca, la semana pasada... Los sindicatos festejando que firmaron un 11% de aumento con el gobierno autónomo para estatales.

11%... Y lo dicen contentos
#33 Niltsiar
#25 {0x1f446} Comentario patrocinado por la patronal.
#44 alephespoco
Hay algun efecto secundario del estancamiento de salarios que es bastante pernicioso: Como se paga tan poco, hay sectores críticos (de I+D tecnología, management de alto nivel etc...) que directamente los que hablan inglés (prácticamente todos los nuevos licenciados) una gran mayoría de empleados trabajan para empresas extranjeras.
Esto limita la capacidad de innovación de las empresas españolas que solo compiten en salarios (bajos) entre ellas. Por eso es impensable ver a extranjeros (europeos o estadounidenses) en empresas como Indra, Telefónica, etc...
:palm:
#29 Macnulti_reencarnado
Ojalá tengamos pronto un gobierno progresista laico republicano de coalición de izquierdas y solucione el problema de los sueldos bajos.
#38 Razorworks
No os preocupéis, ahora entra el PP y Vox y lo arreglan todo
