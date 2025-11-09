Los salarios: el gran problema de España e Italia

Los salarios no son un problema más de la economía española: son el gran problema. Lo son porque han permanecido congelados en términos reales durante treinta años. Y lo son porque, si no se corrigen, España consolidará un modelo laboral incapaz de garantizar un nivel de vida digno para amplias capas de trabajadores que, pese a tener empleo, seguirán siendo pobres. No pobres estadísticos: pobres de verdad.España ha vivido algo que Italia no: el fuerte aumento del Salario Mínimo Interprofesional desde 2018. Ha sido el principal motor de mejora
De hecho, si fuesen tantos beneficios record, estaríamos todos comprando acciones como locos para participar de estos beneficios record.
Algunos ganaron mucho y se hicieron ricos...
Las formulas se calculan:
Productividad por trabajador= Numero de trabajadores / PIB
Productividad por hora trabajada = Total de horas trabajadas / PIB
El PIB crece pero tambien crece el numero de trabajadores (inmigrantes en su mayoria) mientras se mantiene o se reduce muy poco el paro estructural. Al estancarse la productividad se estancan los salarios
“El sistema actual está dominado por tres palabras mágicas: productividad, competitividad e innovación. Pero deberían ser sustituidas por repartición, cooperación y recreación.”
José Luis Sampedro.
En un mundo donde la industria tiene cada vez más máquinas, procesos automatizados,… » ver todo el comentario
Hay que conocer un poquito de economía
La vivienda la estan comprando los fondos extranjeros a tocateja que me estas contando.
Eso debería estar prohibido.
Otra cosa es que los salarios sean menores que agrava el problema, parece que nos están sustituyendo, nosotros no podemos tener hijos por todo esto pero vienen guiris y trabajadores baratos que nos sustituyen
Es un problema de oferta. Si aumentas el poder adquisitivo y más gente puede optar, mayor presión, mayor subida de precios.
A ver, gilipollas pobres, cada vez que reís la gracia de que en los sindicatos se comen gambas, o que la solución es el libre mercado, o votáis a VOX/Pp o decís que las pensiones/sanidad/educación son insostenibles, miraros en el espejo y descubriréis al culpable de esta situación (además de los ricos, que siempre son culpables).
11%... Y lo dicen contentos
Esto limita la capacidad de innovación de las empresas españolas que solo compiten en salarios (bajos) entre ellas. Por eso es impensable ver a extranjeros (europeos o estadounidenses) en empresas como Indra, Telefónica, etc...