edición general
8 meneos
52 clics
Sabíamos que el chicle no era del todo sano. Ahora la ciencia advierte que podría ser uno de los peores productos que consumimos

Sabíamos que el chicle no era del todo sano. Ahora la ciencia advierte que podría ser uno de los peores productos que consumimos

Masticar un chicle es uno de esos gestos automáticos que parecen inofensivos. Una costumbre que combina sabor, frescura e incluso la idea de “limpieza bucal”. Sin embargo, la ciencia ha revelado una cara mucho más inquietante: cada pieza esconde un torrente de microplásticos que pasan inadvertidos, pero que podrían quedarse en nuestro organismo mucho más de lo pensado.

| etiquetas: chicle , producto , peores , consumo , microplásticos
6 2 0 K 146 ciencia
7 comentarios
6 2 0 K 146 ciencia
#1 cajadecartonmojada *
Hace años que sustituí los chicles por tacos de jamón que masticaba toda la tarde.
Me miraban raro, pero mira quién tenía razón al final.


"Esto sitúa al chicle en la misma categoría de otras fuentes de exposición invisible: agua embotellada, mariscos o incluso el aire que respiramos."

Pues nada, habrá que dejar de respirar también.
4 K 59
The_Ignorator #5 The_Ignorator
#1 En mi casa tambien gustabamos de taquitos a modo de chicle.
Pero lo de dejar de respirar eso será para los pobres, la gente de bien respiraremos aire enlatado puro 100%.  media
0 K 10
fofito #2 fofito
Habrá que volver al tabaco de mascar
1 K 28
#3 pcmaster
¿Estoy salvado!

(No, no me gustan los chiches)
0 K 13
#7 pcmaster
#3 chicles
0 K 13
Elektr0 #4 Elektr0
Y sin contar que los edulcorantes artificiales de los chicles afectan a la microbiota.
Yo era un vicioso consumidor de chicles sin azúcar en el trabajo pero he dejado el vicio
1 K 24
Asimismov #6 Asimismov
#4 ¿El trabajo o el chicle?
1 K 25

menéame