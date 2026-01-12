edición general
Qué sabemos de la "masacre de cristianos" en Nigeria que denuncia Trump

Qué sabemos de “la masacre de cristianos” en Nigeria que ha alegado Donald Trump como justificación para atacar objetivos del ISIS

Esteban_Rosador
Copio

Amnistía Internacional (AI) niega la existencia de un ensañamiento contra cristianos en el país. En declaraciones a Newtral.es, la organización explica que, tras investigar los conflictos en curso y documentar todas las atrocidades, “las muertes y abusos que están ocurriendo en Nigeria no son de carácter religioso”.

La iglesia católica y la extrema derecha propagan continuamente el bulo de los cristianos perseguidos
Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Claro, Boko Haram que es un grupo islamista aliado del ISIS no mata por caracter religioso, pa cagarse

Lo que hay que leer, y lo peor es que haya gente como tu que se lo crea
Esteban_Rosador
#2 conviene leer el envío antes de opinar
aPedirAlMetro
#3 para eso deberia aprender antes a hacerlo
Toponotomalasuerte
Y de la de cristianos en palestina?
