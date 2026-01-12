·
Qué sabemos de la "masacre de cristianos" en Nigeria que denuncia Trump
Qué sabemos de “la masacre de cristianos” en Nigeria que ha alegado Donald Trump como justificación para atacar objetivos del ISIS
politica
#1
Esteban_Rosador
Copio
Amnistía Internacional (AI) niega la existencia de un ensañamiento contra cristianos en el país. En declaraciones a Newtral.es, la organización explica que, tras investigar los conflictos en curso y documentar todas las atrocidades, “las muertes y abusos que están ocurriendo en Nigeria no son de carácter religioso”.
La iglesia católica y la extrema derecha propagan continuamente el bulo de los cristianos perseguidos
4
K
48
#2
Expat_Guinea_Ecuatorial
#1
Claro, Boko Haram que es un grupo islamista aliado del ISIS no mata por caracter religioso, pa cagarse
Lo que hay que leer, y lo peor es que haya gente como tu que se lo crea
2
K
15
#3
Esteban_Rosador
#2
conviene leer el envío antes de opinar
1
K
28
#5
aPedirAlMetro
#3
para eso deberia aprender antes a hacerlo
1
K
28
#4
Toponotomalasuerte
Y de la de cristianos en palestina?
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
