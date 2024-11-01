El resultado del fuerte ataque con misiles de Irán contra Israel

Uno de los misiles impactó una refinería de petróleo en Bahrein, un complejo que incluye el principal depósito de combustible de la base de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Manama. Un gran incendio está ardiendo allí, lo que podría dejar al ejército estadounidense sin combustible durante al menos los próximos días. Según informes, otro misil impactó Tel Aviv, causando daños significativos en la ciudad. El complejo del Ministerio de Defensa israelí fue destruido.