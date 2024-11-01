edición general
El resultado del fuerte ataque con misiles de Irán contra Israel

Uno de los misiles impactó una refinería de petróleo en Bahrein, un complejo que incluye el principal depósito de combustible de la base de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Manama. Un gran incendio está ardiendo allí, lo que podría dejar al ejército estadounidense sin combustible durante al menos los próximos días. Según informes, otro misil impactó Tel Aviv, causando daños significativos en la ciudad. El complejo del Ministerio de Defensa israelí fue destruido.

Supercinexin #2 Supercinexin
No todo iban a ser malas noticias.
#1 Barriales
Donde las dan las toman.
Que organicen rezos masivos en gringolandia.
#3 Nasser *
Yo francamente lo siento por las víctimas colaterales (si no son Sionistas), los Sionistas que se frían en su asqueroso infierno. Está vez los "seres imaginarios" no les sirven de nada.
sleep_timer #4 sleep_timer
No sería yo el que llorase si un meteorito cayese en esa zona y desapareciese Irán, Israel y tal.
frankiegth #5 frankiegth *
#4. Irán nunca ha sido el problema en la zona. Revisa tus datos, actualízate. La preparación de Irán durante 40 años para defenderse en esta guerra a traición está quedando a ojos de todo el mundo con dos dedos de frente más que justificada. Mucho tendrán que retorcerse los libros de historia para que no cuenten lo que realmente está hoy sucediendo.
sleep_timer #6 sleep_timer
#4 Esa zona en si es un problema.
El gobierno de Irán es una puta mierda. al igual que el de Israel y el de Arabia Saudí.
Coño.
frankiegth #8 frankiegth *
#6. "...Payam Akhavan, ex fiscal de la ONU en La Haya: "No se puede bombardear un país para que se vuelva democrático"..."
www.meneame.net/story/payam-akhavan-ex-fiscal-onu-haya-no-puede-bombar

Que no te coman más el coco. No existe nada más "puta mierda" que una guerra, y mucho más cuando se trata de una guerra injustificable en modo alguno y que táctica y perversamente pretende implicar a tantos países en la zona y afectar desastrosamente hasta el último rincón de la economía global.
cocolisto #7 cocolisto
#4 Tu serias de los bombardear con misiles el país Vasco para acabar con eta y Cataluña idem para los independentistas.
Eso ya lo hicieron en Guernica por ejemplo.
