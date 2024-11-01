edición general
La reflexión de Julio Anguita sobre la corrupción que se ha hecho viral: "Al ladrón no le votéis aunque tenga la hoz y el martillo" (Hemeroteca)

"Que midáis a los políticos por lo que hacen, por el ejemplo, y aunque sea de la extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son unos ladrones, votad al de la extrema derecha. Eso me lo manda a mí, mi pensamiento, mi inteligencia de hombre de izquierdas", señaló ante sus acólitos.

Torrezzno #6 Torrezzno
Nah, mucho mejor votarles o votar a los que los aupan al poder. No vaya a venir la derecha. Asi cronoficamos esta situacion
#12 tierramar
Habria que añadir: "si se vota a homicidas (DANA; cribado cancer, residencias, privatizacion sanidad....) van a a seguir matando a la población.
PaCuMen #4 PaCuMen
Siempre voy a lo mismo: no hay mejor cosa que morirse para que te reconozcan lo que era evidente. Porque mientras estaba vivo, Anguita era un iluminado, un chiflado... Qué sesiones aquellas del debate sobre el estado de la nación, en que, en el momento que él bajaba al estrado, el hemiciclo se vaciaba como si a la gran mayoría de sus señorías les hubiera entrado una urgencia para ir al baño. Qué tiempos aquellos de la pinza. Y ahora, desde su muerte, Anguita es un referente, un monumento a la coherencia y a la brillantez, a la honradez y a la honestidad. Cómo lo comparamos con la purria de políticos que tenemos. En fin, si no tuviera su punto trágico, sería para escojonarse de la risa.
#1 Nastar
Vaya, alguien sensato, que lastima...
autonomator #7 autonomator
por lo que sea, en onda cero no se han hecho mucho eco hasta ahora de las hemerotecas de Julio Anguita... por lo que sea

""NO VOTO porque son todos iguales" Julio Anguita"

www.youtube.com/watch?v=YbCmX_as5tU

www.youtube.com/watch?v=Gu4iYlfYjKE
Abcdefghijklm #9 Abcdefghijklm
En 2019, cuando sectores de la extrema derecha (especialmente Vox) empezaron a usar esta frase para autoproclamarse "decentes" o atacar a la izquierda, el propio Anguita la matizó explícitamente en un vídeo publicado por el Colectivo Prometeo:

Explicó que la dijo en un contexto concreto de denuncia de la corrupción del Partido Popular (entonces en el poder).
Afirmó que "honestidad y extrema derecha es un oxímoron" (algo contradictorio por definición).
Señaló que la extrema…   » ver todo el comentario
snowdenknows #5 snowdenknows
#3 en hemeroteca se puede duplicar evidentemente
OCLuis #2 OCLuis
Pues si al ladrón no hay que votarle, ¿con el asesino que hacemos? :roll:
#10 ombresaco
Mientras tanto, otros dicen que mejor un ladrón, siempre que no lleve la hoz y el martillo
Mediorco #11 Mediorco
"Y tampoco a un puto fascista."
#8 Garminger2.0
Recuedo estas declaraciones de Anguita... lo que aun no he encontrado es gente decente de extrema derecha. Sigo buscando...
