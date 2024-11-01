La reflexión de Julio Anguita sobre la corrupción que se ha hecho viral: "Al ladrón no le votéis aunque tenga la hoz y el martillo" (Hemeroteca)

"Que midáis a los políticos por lo que hacen, por el ejemplo, y aunque sea de la extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son unos ladrones, votad al de la extrema derecha. Eso me lo manda a mí, mi pensamiento, mi inteligencia de hombre de izquierdas", señaló ante sus acólitos.
""NO VOTO porque son todos iguales" Julio Anguita"
Explicó que la dijo en un contexto concreto de denuncia de la corrupción del Partido Popular (entonces en el poder).
Afirmó que "honestidad y extrema derecha es un oxímoron" (algo contradictorio por definición).
