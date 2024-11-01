Red Bull cancela el circuito promocional de Fórmula 1 en la Puerta del Sol

El circuito de carreras en miniatura para promocionar la Fórmula 1 que se iba a instalar el pasado fin de semana en plena Puerta del Sol ha sido cancelado con sigilo. Un evento de tres días capitaneado por la marca de bebidas energéticas y patrocinado por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, que adjudicó el contrato a dedo y sin concurso público a finales de septiembre por 121.000 euros
etiquetas: fórmula 1 , ayuso , madrid , puerta del sol
