edición general
12 meneos
36 clics
Red Bull cancela el circuito promocional de Fórmula 1 en la Puerta del Sol

Red Bull cancela el circuito promocional de Fórmula 1 en la Puerta del Sol

El circuito de carreras en miniatura para promocionar la Fórmula 1 que se iba a instalar el pasado fin de semana en plena Puerta del Sol ha sido cancelado con sigilo. Un evento de tres días capitaneado por la marca de bebidas energéticas y patrocinado por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, que adjudicó el contrato a dedo y sin concurso público a finales de septiembre por 121.000 euros

| etiquetas: fórmula 1 , ayuso , madrid , puerta del sol
10 2 0 K 112 actualidad
7 comentarios
10 2 0 K 112 actualidad
vicus. #2 vicus.
Los mejores circuitos los de Madrid.
1 K 34
Metabarón #4 Metabarón
#2 Los mejores no circuitos xD
0 K 9
autonomator #5 autonomator
No preocuparsus la F1 no costará “ni un euro” al erario madrileño.
ni un euro
ni un solo euro
ni un misero y único euro.
euro ni un
euro solo un ni
euro único y misero un ni
0 K 15
pitercio #6 pitercio *
Menudo lío ahora con los sobres, no se sabe si mandarlos, si van, si vienen, si vuelven...
0 K 12
Chinchorro #7 Chinchorro
Ay jopetas. Bueno, ciento veinte mil euros que ya están a buen recaudo. Se estafa a los madrileños con otra historia y punto, total, es lo que han elegido en las urnas.
0 K 11
janatxan #3 janatxan
Que mas da, el dinerito ya está donde debe :-)
0 K 10
#1 Raskin
Vaya faena!!!
0 K 6

menéame