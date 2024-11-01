edición general
5 meneos
9 clics
Presentadora Megyn Kelly recibe duras críticas por poner en duda la pedofilia de Jeffrey Epstein: “Le gustaban en edad apenas legal”

Presentadora Megyn Kelly recibe duras críticas por poner en duda la pedofilia de Jeffrey Epstein: “Le gustaban en edad apenas legal”

La periodista estadounidense afirmó que un amigo cercano, con información privilegiada sobre el caso, creía que Epstein “no era un pedófilo” y que, en cambio, “le gustaban las chicas en edad apenas legal”. “Nunca olvidemos que esta es la misma persona que se enfadaba por los brunchs de drag queens”, escribió el cómico Gianmarco Soresi en referencia a la periodista. Epstein escribió que sabía “lo corrupto que es Donald”, mientras que en otros llamaba a Trump “loco de m*****” y “al borde de la locura” o lo comparaba con un jefe de la Mafia

| etiquetas: megyn kelly , trump , epstein , lista epstein , pedofilo , menor de edad
5 0 0 K 64 actualidad
4 comentarios
5 0 0 K 64 actualidad
azathothruna #3 azathothruna
Gracias a ella sospecho que hay mas mujeres pedofilas de las que dicen las estadisticas
0 K 13
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#3 pero que una mujer tenga sexo con un jovencito está bien... A mi me habría gustado
0 K 8
io1976 #1 io1976
Los niños no se tocan, salvo por los nuestros.
0 K 10
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
A penas legal? Si es legal es legal.

A la mayoría de hombres nos gustan jovencitas... Y lo mismo ellas. O no?

Otra cosa es que te gusten niñas de 14 años...
0 K 8

menéame