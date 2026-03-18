Predije la crisis financiera de 2008. Lo que se avecina puede ser peor

Al comienzo de la crisis financiera de 2008, yo trabajaba en un fondo de cobertura. Cuando terminó, estaba en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En ambos, trabajé con personas que tenían pocos años de haber salido de la universidad. El drama de 2008 era lo único que sabían sobre los mercados financieros. “Recuerden lo que está pasando”, les decía. “Nunca volverán a ver algo así”. Ahora no estoy tan seguro. Quizá vean cosas peores.
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Con el pulpo Paul al menos te podías echar unas risas.
Compras en la dark web una lista de mails, pon 1.000.000 de direcciones.
El viernes mandas dos mails, a la mitad les dices que el partido del sábado lo gana Y , a la otra mitad le dices que lo gana X
El viernes siguiente haces lo mismo, pero ya se lo mandas solos a los 500.000 a los que le mandaste el resultado correcto.
Vas iterando todas las semanas.
En un par de meses tienes un grupo de pocas personas que han recibido el resultado correcto 6 u 8 veces seguidas. A esos les pides 100.000€ a cambio del resultado siguiente….