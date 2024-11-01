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El precio del diésel alcanza un récord histórico de US$8 el galón en San Francisco
Los expertos estiman que esta alza en los precios de los combustibles se verá reflejada muy pronto más allá del Área de la Bahía.
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etiquetas
:
diésel
,
combustible
,
crisis
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relacionadas
#1
Zarangollo
*
A la de una, a la de dos y a la deeee....
QUE SE JODAN
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#3
Alakrán_
#1
Se joden ellos, los de América latina, los de Europa, África, Asia... Tú de paso.
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#4
Verdaderofalso
*
#3
es fácil, con dejar de atacar a Irán al margen de la comunidad internacional por parte de EEUU-Israel se solucionan los problemas
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#25
Alakrán_
#4
Ya te lo he preguntado. ¿Crees que Irán se detendrá si dejan de atacarle? Yo creo que no.
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#27
Verdaderofalso
*
#25
sabes cuando no atacaba Irán? Hace 1 mes porloquesea.
Tras matar niñas, a su líder, bombardear infraestructuras energéticas, civiles y demás… a ver quién les pide ahora que cesen en la legítima defensa.
Aunque para eso están las negociaciones de paz que ni Israel ni EEUU quieren
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#43
Alakrán_
#27
Si todos estamos de acuerdo que ha sufrido una agresión ilegal, lo que yo al menos no estoy de acuerdo es que todo el mundo pague la agresión.
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#33
obmultimedia
#25
Estamos ya metidos en una 3° Guerra Mundial, así que todo puede ir a peor.
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#35
Arkhan
#25
Creo que es lógico que estén un poco enfadaditos y que no solamente quieran que les dejen de atacar si no que empiecen a pagar reparaciones.
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#50
f2105
#4
El problema principal no es el soplagaitas terrorista, es el sionista genocida que lo que quiere es el control total de la energía en toda la zona y así poder joder a quien quiera con la influencia energética. No sólo hay que dejar de atacar Irán, si no que además hay que atacar a Israel y eso lo tendrían que haber hecho ya el resto del mundo que es quien va a sufrir las consecuencias de Israel y EE UU. No sé si Irán pararía, pero creo que ellos saben perfectamente que quien mueve los hilos…
» ver todo el comentario
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K
6
#7
Zarangollo
#3
pero que les joda a ellos hace que el final esté más cerca
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K
18
#18
Mesto
*
#7
EEUU tiene infinitamente más capacidad de aguante que cualquiera otro continente. Además que se está tomando por referencia un solo punto en concreto de la inmensa geografía estadounidense.
Esa no es la media ni por asomo la media es de 5,5$:
1 galón = 3,785 litros. Si el galón cuesta 5,5 $:
5,5 div 3,785 approx 1,45 así que El argumento no es válido.
1
K
19
#23
Top_Banana
#18
EEUU sí, su presidente no.
Ningún presidente aguantó una subida sostenida del precio de la gasolina.
Todos se fueron a la calle de una manera u otra.
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K
33
#41
Tunguska08Chelyabinsk13
#23
Pero Trump ya no puede presentarse, así que, que más le da. Salvo las midterm que le pueden quitar poder.
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#44
Mesto
#23
En 2022 ya estuvo más cara que ahora y no pasó nada. Ten en cuenta que los sueldos medios de allí no tienen nada que ver con los nuestros.
0
K
7
#29
sieteymedio
#3
Nosotros nos jodemos siempre. Que se jodan un poco los usanos es bien.
1
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19
#42
Spirito
*
#3
Yo tengo ahorros de 200 euros, no como otros, para éstos casos extremos.
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9
#12
ur_quan_master
#1
Tienen un presidente tarado por encima de sus posibilidades.
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#13
mecheroconluz
#1
El problema es que también nos estamos jodiendo los demás.
1
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#17
Mesto
#1
Me temo que tú también te vas a joder al igual que todos los que queréis que el estrecho siga bloqueado.
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#36
R2dC
#17
En absoluto. Yo siempre echo 20 de gasolina.
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9
#24
Grahml
#1
Eso es lo 1ro que se puede pensar, pero esto repercute a todo el mundo y a todo tipo de productos que consumamos.
Nos están jodiendo bien jodidos.
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#31
tommyx
#1
a nosotros nos van a joder pero bien
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#49
Justiciero_Solitario
#1
Pero quien usa diesel en san francisco
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11
#16
Ze7eN
Es 1,96€/litro. No es mucho más de lo que cuesta aquí. Si es cierto que para ser EEUU es muy caro.
3
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#20
mcfgdbbn3
#16
: Recuerda que tienes que no incluye la sanidad pública, así que tienes que sumar lo proporcional.
1
K
21
#39
powernergia
*
#8
Han pasado a pagar el doble, cosas de apenas tener impuestos, y con una dependencia de vehículos que consumen 15 l/100 brutal.
#16
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#5
Dav3n
#_3
Pero es gracias a ellos que nos jodemos, así pues, es maravilloso que ellos también vayan a joderse.
Es fácil de entender.
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#2
NPCristo
Con el bloqueo de Ormuz el follaniños supremo lo que consigue es que los que le deben dinero a EEUU compren a EEUU que termina de tomar Venezuela también. Y así reducir la deuda
Porque para la elite epstein que gobierna España y EEUU las personas somos animales, no importamos. Lo dice Michael Jackson "They don't care about us"
1
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26
#9
exeware
#2
que parte de q sus ciudadanos tb pagan el pato no ves?
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#11
Andreham
#9
Qué parte de que les importa una mierda sus ciudadanos no ves?
En USA, igual que en España, se vota rojo o azul y punto; da igual lo que hagan.
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#19
exeware
#11
donde digo yo que les importe? que parte?
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#15
NPCristo
#9
donde digo que no? claro pero los ciudadenos somos animales en los libros de la élite satanica.
Espera que te lo canta Michael Jackson
www.youtube.com/watch?v=t1pqi8vjTLY
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#46
Setis
#2
Al ritmo al que sube la deuda de USA no hay "reducir la deuda".
En 2024 se producían 95.7 millones de barriles diarios de petróleo en total en el mundo. Si los vendemos al inflado precio de 140 dólares el barril, sale a 1339 millones de dólares diarios.
La deuda de EEUU paga aprox 2800 millones diarios de interés.
EEUU podría pagar la mitad del interés vendiendo petróleo si vendiera TODA la producción mundial. Después tendría que pagar la otra mitad del interés, y después el principal.
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K
7
#8
Kasterot
*
Acabo de ver Google Maps, lo más caro que vi fue 6,70$, que si haces la conversión a euros y de ahí a precio litro lo tienes a 1'51.
Pero es que te vas a otros sitios y tienen el galon a 3,6$ que eso es a menos de euro el litro.
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22
#14
Solinvictus
#8
antes estaba a 0,5 €
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#26
harverto
#8
Y en Estados Unidos no hay impuestos al combustible, sólo es producto + margen.
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10
#28
Ainhoa_96
#8
Compara el precio con el de hace unos pocos meses, es una subida brutal. Por tanto, van a tener una inflación de costes bien gorda.
0
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11
#22
Lerena
Tendrían que ponerles la gasolina más cara solo por medirla en galones.
1
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22
#47
kwisatz_haderach
#22
#30
obligado a poner este maravilloso video (se pueden activar los subtitulos)
www.youtube.com/watch?v=JYqfVE-fykk
0
K
11
#37
HartzBaltz
*
Esos precios son isostenibles para estados unidos. Es una catastrofe. Si habeis estado alli y os gustan un poco los coches os dareis cuanta que sus automoviles son inviables. Un motor tipico pequeño es un 2.5. Alli hay mucho motor de 6 cilindros y altas cilindradas. Y ya no te digo esas pickups con v8s enormes. Cilindradas de 5000 y 6000 a tutiplen. Hay que tener en cuenta que el 80% de los estadounidenses vive al dia, no tiene un duro ahorrado.
1
K
19
#38
xurde
#37
Que se jodan ++
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19
#21
pirat
A esos salvajes les preocupa más la subida del precio de los combustibles que el sufrimiento y muerte que están causando en el planeta.
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12
#40
HartzBaltz
Se estan jodiendo ellos mismos jjjjj.
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K
10
#32
DayOfTheTentacle
Puse gasolina en Agramunt hace tres semanas a 1.32 o 1.33 ya no recuerdo y he ido a espanña esta semana santa y he visto precios desde 1.5x a 1.8x... he puesto a 1.5x largos cuando me quedaba poco... por suerte
lo veo barato comparando a la noticia. Vosotros cuánto estos días?
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K
9
#30
DayOfTheTentacle
Suerte que aquí usamos litros y no galones
Por cierto un galón es una pelota de futbol en Gales?
(Sorry)
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9
#6
Cualicuatrototem
En EEUU de pronto van a darse cuenta que Trump y compañía están cometiendo crímenes de lesa humanidad.
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K
8
#34
DayOfTheTentacle
#6
eso da igual hombre
lo importante es cómo afecta económicamente al día a día de la gente...
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9
#10
AlexGuevara
Trump tenía razón, iban a ganar más que nunca
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7
#45
Hemin
pero no tenían petroleo de sobras? o es que ya no extraen? a lo mejor las pertroleras aprovechan la situación...
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6
#48
kwisatz_haderach
#45
es un problema de costes, extraer el crudo americano es MUY caro, mano de obra, profundidad, calida del crudo, ect...
pero tambien hay mucha produccion "guardada" como reserva estrategica nacional, en caso de que se vaya a la
^***
el comercio internacional ellos pueden sobrevivir con su propias reservas, pero esto no es "economicamente" viable ahora mismo.
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menéame
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QUE SE JODAN
Tras matar niñas, a su líder, bombardear infraestructuras energéticas, civiles y demás… a ver quién les pide ahora que cesen en la legítima defensa.
Aunque para eso están las negociaciones de paz que ni Israel ni EEUU quieren
Esa no es la media ni por asomo la media es de 5,5$:
1 galón = 3,785 litros. Si el galón cuesta 5,5 $:
5,5 div 3,785 approx 1,45 así que El argumento no es válido.
Ningún presidente aguantó una subida sostenida del precio de la gasolina.
Todos se fueron a la calle de una manera u otra.
Nos están jodiendo bien jodidos.
#16
Es fácil de entender.
Porque para la elite epstein que gobierna España y EEUU las personas somos animales, no importamos. Lo dice Michael Jackson "They don't care about us"
En USA, igual que en España, se vota rojo o azul y punto; da igual lo que hagan.
Espera que te lo canta Michael Jackson www.youtube.com/watch?v=t1pqi8vjTLY
En 2024 se producían 95.7 millones de barriles diarios de petróleo en total en el mundo. Si los vendemos al inflado precio de 140 dólares el barril, sale a 1339 millones de dólares diarios.
La deuda de EEUU paga aprox 2800 millones diarios de interés.
EEUU podría pagar la mitad del interés vendiendo petróleo si vendiera TODA la producción mundial. Después tendría que pagar la otra mitad del interés, y después el principal.
Pero es que te vas a otros sitios y tienen el galon a 3,6$ que eso es a menos de euro el litro.
Por cierto un galón es una pelota de futbol en Gales?
(Sorry)
pero tambien hay mucha produccion "guardada" como reserva estrategica nacional, en caso de que se vaya a la ^*** el comercio internacional ellos pueden sobrevivir con su propias reservas, pero esto no es "economicamente" viable ahora mismo.