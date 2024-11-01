edición general
48 meneos
66 clics
El PP no acudirá al acto de homenaje de los últimos fusilados por Franco: "Son cinco terroristas

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha calificado a los últimos fusilados por el franquismo el 27 de septiembre de 1975 como "terroristas", mismo término que usó el régimen para condenarles a la pena de muerte.

| etiquetas: esther muñoz , pp , memoria histórica , franquismo , democracia
40 8 0 K 392 politica
15 comentarios
Comentarios destacados:      
A.more #3 A.more
Son los mismos HDP que les fusilaron. Que se puede esperar?
16 K 210
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues no sé que hacen celebrando el 2 de mayo.
9 K 128
skaworld #5 skaworld
Asi me gusta, defendiendo la modelica transición que nos ha convertido en un referente de la democracia. Aqui no ha pasado nada, todo correcto, circulen.
5 K 79
lonnegan #6 lonnegan *
Titular alternativo: El Pp respalda al tribunal franquista que sentenció a muerte a los últimos fusilados de la dictadura.
7 K 74
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
Normal que no acudan al homenaje, ellos son más de celebrarlo.
4 K 67
#8 fremen11
Eran terroristas luchando contra una dictadura genocida.......sin embargo Mazón un asesino a sueldo del PP, asistirá al homenaje de sus propios asesinados...... ojalá le rebanen el cuello en el acto
3 K 41
toshiro #10 toshiro
#8 amén
0 K 10
#14 rekus
Por eso la derecha se queja cuando se habla de Franco. Les molesta que les recuerdes lo miserables que fueron, son y serán.
0 K 20
pingON #2 pingON
cosas de naNZis ..... rubias
0 K 19
toshiro #9 toshiro
Yo no invitaría a unos asesinos (Mazón, Cospedal, Ayuso ...) al homenaje de unos represaliados por la dictadura, simplemente por respeto a los fallecidos.
1 K 17
#4 malarte
Por lo que veo utilizar el término terrorista para calificar a todo el que se defienda de tus desmanes no lo inventó Netanyahu.
1 K 14
fofito #15 fofito
Lógico, ellos ya tienen a sus propios terroristas elevados a la categoría de héroes.
0 K 12
Malinke #11 Malinke
No va la noticia de VOX, pero supongo que irán.

No sé quienes eran personas, de alguna si leí el caso, el de Baena me suena, e igual me equivovo pero no recuerdo que fuera terrorista. Estaría bien saber de qué medio se hicieron eco para calificarlos de terroristas y saber quienes eran.
0 K 11
Lamantua #12 Lamantua
Mejor, así no roban carteras.
0 K 8
#13 molybdate
En la foto solo se ven 4 :troll:
0 K 7

