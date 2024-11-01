El PP no acudirá al acto de homenaje de los últimos fusilados por Franco: "Son cinco terroristas

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha calificado a los últimos fusilados por el franquismo el 27 de septiembre de 1975 como "terroristas", mismo término que usó el régimen para condenarles a la pena de muerte.
No sé quienes eran personas, de alguna si leí el caso, el de Baena me suena, e igual me equivovo pero no recuerdo que fuera terrorista. Estaría bien saber de qué medio se hicieron eco para calificarlos de terroristas y saber quienes eran.