El político Galloway: Trump ha sufrido una crisis nerviosa por la situación con Irán (Eng)

Según el político, todos los miembros del círculo más cercano a Trump están al corriente de esto, incluidos el vicepresidente JD Vance y los militares. Galloway les instó a «destituir» al líder estadounidense. El día anterior, Trump lanzó un ultimátum a Irán: si el estrecho de Ormuz no se abre en un plazo de 48 horas, Estados Unidos está dispuesto a atacar la infraestructura energética del país. Teherán ya ha respondido a estas amenazas, advirtiendo de ataques de represalia contra instalaciones estadounidenses y aliadas en Oriente Medio.