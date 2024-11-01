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El político Galloway: Trump ha sufrido una crisis nerviosa por la situación con Irán (Eng)

El político Galloway: Trump ha sufrido una crisis nerviosa por la situación con Irán (Eng)

Según el político, todos los miembros del círculo más cercano a Trump están al corriente de esto, incluidos el vicepresidente JD Vance y los militares. Galloway les instó a «destituir» al líder estadounidense. El día anterior, Trump lanzó un ultimátum a Irán: si el estrecho de Ormuz no se abre en un plazo de 48 horas, Estados Unidos está dispuesto a atacar la infraestructura energética del país. Teherán ya ha respondido a estas amenazas, advirtiendo de ataques de represalia contra instalaciones estadounidenses y aliadas en Oriente Medio.

| etiquetas: gallowsy , trump , jd vance , crisis nerviosa , irán
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 Celsar *
Ya molaría que le diese un parreque en directo se desmayase y se vomitaste encima (cagarse ya le ha pasado).
4 K 51
Sinfonico #1 Sinfonico
Animalico...
1 K 21
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
Es difícil entender que un personaje como Trump sea el presidente de la primera potencia mundial, cuando está en unas condiciones físicas y neurológicas muy limitadas. Esto abre más las variables de como puede terminar esta crisis, puede sufrir en cualquier momento una incapacidad total. Pero evidentemente eso no solventa el problema.Pensamos que si desaparece Trump y Netanyahu se acaba el problema y eso por desgracia no es así. Aunque seria necesario destituirlos y que otros tomaran las riendas.
2 K 21
#10 santofimia84_6279effa6e9 *
#8 las democracias son imperfectas, vale mentir para ganar votos, los estúpidos pueden votar y son fáciles de manipular.
No sé cual es la solución a esto pero creo que la gran amenaza para las democracias son los votos de los estúpidos.... Y ojo no se me malinterprete, estoy a favor de la democracia, pero... ¿como se soluciona que llegue al poder un auténtico subnormal?.¿Filtros en las candidaturas? ¿Castigado y penado si se miente?.
En España hay gente que vota a vox, un señor que es…   » ver todo el comentario
2 K 16
Mauro_Nacho #11 Mauro_Nacho
#10 No es que las democracias en si mismas sean imperfectas, es que se hace todo lo posible para que no funcionen bien. En EE.UU. el Congreso de los EE.UU. lo controlan los lobby, en Europa se está haciendo lo mismo, hay un lobby en Washington D.C. y otro en Bruselas que controlan las políticas de EE.UU. y de Europa respectivamente, hablando más claramente hay una corrupción sistémica institucionalizada, las grandes empresas y grupos de poder dominan el poder político. Los lobbies como tales no deberían de existir, corrompen al poder político. Tump se debe al lobby israelí, eso es algo perverso. Un político se debe a sus electores no a sus lobbies.
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Stathamdepueblo #12 Stathamdepueblo
#10 pues un sistema meritocrático como el chino podría ser una solución, que solo gobiernen los verdaderamente válidos, no la purrela política que tenemos que se meten en política porque no valen para nada más
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#7 Hynkel *
Das war ein Befehl!! :troll:

La segunda, como farsa. :palm:
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Kantinero #4 Kantinero
Se ha quedado descolorido o_o o_o o_o
1 K 14
Meneanauta #2 Meneanauta *
Gallowsy? Ni que fuera ruso :-S
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Chinchorro #5 Chinchorro
No shit Sherlock.
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#6 Eukherio
Si le da un infarto siempre pueden decir que quedan 1-1 respecto a Irán.
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#9 mariopg
Irán 1 - Trump 0
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menéame