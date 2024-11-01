El político Galloway: Trump ha sufrido una crisis nerviosa por la situación con Irán (Eng)

Según el político, todos los miembros del círculo más cercano a Trump están al corriente de esto, incluidos el vicepresidente JD Vance y los militares. Galloway les instó a «destituir» al líder estadounidense. El día anterior, Trump lanzó un ultimátum a Irán: si el estrecho de Ormuz no se abre en un plazo de 48 horas, Estados Unidos está dispuesto a atacar la infraestructura energética del país. Teherán ya ha respondido a estas amenazas, advirtiendo de ataques de represalia contra instalaciones estadounidenses y aliadas en Oriente Medio.
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No sé cual es la solución a esto pero creo que la gran amenaza para las democracias son los votos de los estúpidos.... Y ojo no se me malinterprete, estoy a favor de la democracia, pero... ¿como se soluciona que llegue al poder un auténtico subnormal?.¿Filtros en las candidaturas? ¿Castigado y penado si se miente?.
En España hay gente que vota a vox, un señor que es… » ver todo el comentario
La segunda, como farsa.