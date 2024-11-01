edición general
Polémica con los cazas F-16 que compró Milei: Argentina reconoce que no tiene capacidad para mantener pistas y hangares

Un informe del estado mayor de la Fuerza Aérea de Argentina expone que la división a cargo de brindar logística y mantenimiento a pistas y hangares sufre graves deficiencias operativas. Y que esa área padece la falta de inversión de parte del gobierno de Javier Milei, cuenta con maquinaria obsoleta y es incapaz de garantizar la correcta operatividad de las áreas de despegue. En el informe se pone como objetivo "recuperar la capacidad de respuesta plena para el mantenimiento de la infraestructura crítica y reducción de accidentes".

javibaz
Esto viene a ser como el que vende el coche para comprar gasolina. :palm:
jonolulu
#1 Abundio se llamaba. En la versión actual es Milei
karakol
Da igual, los sobres y las comisiones ya han hecho su recorrido.

Ahora vendrán más sobres y comisiones para adecuar las pistas y los hangares.

El modus operandi de los muy argentinos y mucho argentinos y cualquier derecha en cualquier país, y más si es pobre.
HeilHynkel
El equipamiento en mal estado, como motoniveladoras, carretones de carga, camiones, rodillos vibradores, topadoras y pisones, presentan una antigüedad promedio de 30 años,

Pues son más modernos que los cazas que han comprado. xD

www.f-16.net/aircraft-database/F-16/airframe-profile/882/

10 Jun 1982  [act]  ET-612  [RDAF]  F-16B Block 15
Marisadoro
Ministerio de Defensa: "... protegemos cada vez más a los argentinos"

x.com/MinDefensa_Ar/status/1894432577013862761?ref_src=twsrc^tfw|twcam
jonolulu
Pues que compren pistas y hangares. Y pilotos
Andreham
Son las compras de compromiso, como cuando regalas una vajilla a una persona que ya tiene tres.
