Polémica con los cazas F-16 que compró Milei: Argentina reconoce que no tiene capacidad para mantener pistas y hangares

Un informe del estado mayor de la Fuerza Aérea de Argentina expone que la división a cargo de brindar logística y mantenimiento a pistas y hangares sufre graves deficiencias operativas. Y que esa área padece la falta de inversión de parte del gobierno de Javier Milei, cuenta con maquinaria obsoleta y es incapaz de garantizar la correcta operatividad de las áreas de despegue. En el informe se pone como objetivo "recuperar la capacidad de respuesta plena para el mantenimiento de la infraestructura crítica y reducción de accidentes".