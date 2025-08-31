Plan de EEUU para Gaza prevé desplazar a toda la población (Washington Post)

El plan de 38 páginas, al que tuvo acceso el diario estadounidense, contempla la reubicación voluntaria de los aproximadamente dos millones de residentes de Gaza en otros países o en zonas seguras dentro del territorio, devastado por casi dos años de guerra, mientras dura la reconstrucción. Quienes acepten irse recibirán 5.000 USD en efectivo, además de asistencia para cuatro años de alquiler y un año de alimentos, según el proyecto. A los propietarios de tierras se les ofrecerán "tokens digitales" para financiar una nueva vida en otro lugar.
Ya lo dijo el yerno de Trump e hijo del embajador de EEUU en Francia hace meses
www.meneame.net/story/jared-kushner-yerno-trump-propone-limpiar-gaza-p
Todo muy apropiado.
"desplazar" = expulsar
Ninguna relación con la bolsa de gas enorme delante de las costas de Gaza que pertenecen a los gazaties.
Trump, con su resort vacacional en suelo palestino, robado a sangre y fuego, va a medias con el carnicero de Gaza (Netanyahu). De ahí que Trump defienda a capa y espada a Netanyahu de las demandas de la Corte Penal Internacional (CPI), sabe que los dos deberían estar juntos.