Plan de EEUU para Gaza prevé desplazar a toda la población (Washington Post)

El plan de 38 páginas, al que tuvo acceso el diario estadounidense, contempla la reubicación voluntaria de los aproximadamente dos millones de residentes de Gaza en otros países o en zonas seguras dentro del territorio, devastado por casi dos años de guerra, mientras dura la reconstrucción. Quienes acepten irse recibirán 5.000 USD en efectivo, además de asistencia para cuatro años de alquiler y un año de alimentos, según el proyecto. A los propietarios de tierras se les ofrecerán "tokens digitales" para financiar una nueva vida en otro lugar.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Si EEUU pudo hacer una “reubicación voluntaria” a los nativos norteamericanos, aquí más de lo mismo

Ya lo dijo el yerno de Trump e hijo del embajador de EEUU en Francia hace meses
www.meneame.net/story/jared-kushner-yerno-trump-propone-limpiar-gaza-p
sotillo #4 sotillo
#1 Sigue siendo crimines de lesa humanidad ¿La unión Europea va a decir algo o sacará otro comunicado contra la resistencia palestina?
salteado3 #11 salteado3
#1 Jared es nombre judío, del antiguo testamento. Kushner también es judío, significa cuchillero.

Todo muy apropiado.
frg #3 frg
Poner reubicación "voluntaria" sin comillas es un error. Va a ser reubicación o muerte, sin ninguna otra opción.
Asimismov #9 Asimismov
#3 y el compromiso de no volver nunca. No es un detalle menor.
#7 MyNameIsEarl
Shhhhh!!! Be quiet, genocide at work.
#8 chavi
Les va a dar un trozo de California?
themarquesito #12 themarquesito
"Limpieza étnica" es el término que buscan
salteado3 #10 salteado3
"plan" = robo
"desplazar" = expulsar

Ninguna relación con la bolsa de gas enorme delante de las costas de Gaza que pertenecen a los gazaties.
ixo #13 ixo
Plan de EEUU para Gaza, por si hay algún despistado que piensa que los únicos responsables del genocidio y la limpieza étnica de Gaza son los israelís.
Trump, con su resort vacacional en suelo palestino, robado a sangre y fuego, va a medias con el carnicero de Gaza (Netanyahu). De ahí que Trump defienda a capa y espada a Netanyahu de las demandas de la Corte Penal Internacional (CPI), sabe que los dos deberían estar juntos.
#6 Forestalx
¿Dónde les van a llevar? Nauru ?
#5 sliana
Es uno nuevo o el original de los 50?
