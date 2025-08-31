Plan de EEUU para Gaza prevé desplazar a toda la población (Washington Post)

El plan de 38 páginas, al que tuvo acceso el diario estadounidense, contempla la reubicación voluntaria de los aproximadamente dos millones de residentes de Gaza en otros países o en zonas seguras dentro del territorio, devastado por casi dos años de guerra, mientras dura la reconstrucción. Quienes acepten irse recibirán 5.000 USD en efectivo, además de asistencia para cuatro años de alquiler y un año de alimentos, según el proyecto. A los propietarios de tierras se les ofrecerán "tokens digitales" para financiar una nueva vida en otro lugar.