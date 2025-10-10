·
17

35
clics
Pablo Iglesias tacha de "golpista" a María Corina Machado: "Se lo podrían haber dado a Hitler"
Podemos se revuelve contra la concesión del Premio Nobel de la Paz de 2025 a María Corina Machado, la líder de la oposición democrática en Venezuela, y se lanza contra ella.
|
pablo
,
iglesias
15
2
6
K
121
ocio
21 comentarios
15
2
6
K
121
ocio
#2
eltxoa
Hitler no estaba disponible.
6
K
86
#4
kinz000
#2
pero porque solo se lo pueden dar a personas vivas
4
K
46
#10
mono
#4
Si es así, no entiendo por qué no se lo han dado,
0
K
11
#13
Veelicus
#10
Fue portada de TIME, asi que cerca estubo
0
K
12
#11
millanin
#2
Hitler, Mussolini y hasta Stalin fueron firmes candidatos en su día.
1
K
18
#12
Skiner
*
#2
Se lo podrían haber dado "in memoriam"
0
K
7
#16
Gry
#2
No se lo dieron por poco:
www.meneame.net/story/hitler-nobel-de-paz
0
K
13
#21
ElenaCoures1
#2
Se refiere que él preferiría que se lo dieran a Hitler con cuya ideología él tiene más en común
Porque como se ha dejado en evidencia a Maduro, que es un dictador, y cuenta con el apoyo de Podemos, él queda mal
0
K
7
#1
SegarroAmego
*
Como lo fue Chávez y como lo ha sido Maduro sin presentar todavia las actas del tongo de las últimas elecciones. Pero son "golpistas y dictaduras buenas", ¿verdad Pablo?
7
K
62
#9
JackNorte
#1
Y cuantos de esos han recibido un nobel por la paz?
6
K
73
#5
Barriales
*
tu nick lo dice todo de ti.
Para
#_1
2
K
27
#6
yarkyark
Curioso que llame golpista a quien no ha dado un golpe de estado y no se lo llame a quien si lo ha dado.
0
K
12
#14
Veelicus
No lo ha dado porque no ha podido, pero pidio durante meses la intervencion militar de EEUU en venezuela... quizas tenga suerte y lo vea en los proximos dias, para mayor vegüenza de unos premios totalmente devaluados
0
K
12
#19
JackNorte
*
Cuando el nobel de la paz se reparte entre pro genocidas. Igual el problema no es los genocidas sino que es Paz y lo que es para algunos y sobre todo para quien entrega estos premios , de la paz genocida.
Asi deberian llamar a la nueva categoria , paz para genocidas.
0
K
12
#8
Dav3n
*
@Mataq
aprueba este comentario de Iglesias, y el mío, claro
www.meneame.net/story/directo-anuncio-premio-nobel-paz-2025/c016#c-16
Verdad que soy ultraderechista
@suppiluliuma
?
Qué te parece esta opinión de Iglesias, ilústranos, venga va, dame el gusto y vuelve a pegar el enlace, bot
0
K
11
#17
A.more
De verdad no había alguien más, no sé, políticamente centrado? La que va a reuniones de extrema derecha?
0
K
10
#20
XXguiriXX
#17
Trump ansiaba tenerlo. Me parece una buena movida para calmar al zanahorio.
0
K
12
#3
Andreham
En menudos fregados se meten estos randoms (ya no están en política) para darles comida a los fascistas que sólo quieren mal para todos.
0
K
8
#15
AMartian
Por si alguien tenía dudas de la indecencia de los premios nobel, aunque despues de lo de Kisinguer quedaban pocas ...
0
K
8
#7
Don_Pixote
Pablo dando opiniones desde la barra del bar , literalmente
0
K
7
#18
Lamantua
#7
Y tú y yo desde MnM.
0
K
9
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
