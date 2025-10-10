edición general
17 meneos
35 clics

Pablo Iglesias tacha de "golpista" a María Corina Machado: "Se lo podrían haber dado a Hitler"

Podemos se revuelve contra la concesión del Premio Nobel de la Paz de 2025 a María Corina Machado, la líder de la oposición democrática en Venezuela, y se lanza contra ella.

| etiquetas: pablo , iglesias
15 2 6 K 121 ocio
21 comentarios
15 2 6 K 121 ocio
Comentarios destacados:        
eltxoa #2 eltxoa
Hitler no estaba disponible. :troll:
6 K 86
kinz000 #4 kinz000
#2 pero porque solo se lo pueden dar a personas vivas
4 K 46
mono #10 mono
#4 Si es así, no entiendo por qué no se lo han dado, :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
0 K 11
Veelicus #13 Veelicus
#10 Fue portada de TIME, asi que cerca estubo
0 K 12
millanin #11 millanin
#2 Hitler, Mussolini y hasta Stalin fueron firmes candidatos en su día.
1 K 18
Skiner #12 Skiner *
#2 Se lo podrían haber dado "in memoriam" :troll:
0 K 7
Gry #16 Gry
#2 No se lo dieron por poco: www.meneame.net/story/hitler-nobel-de-paz
0 K 13
ElenaCoures1 #21 ElenaCoures1
#2 Se refiere que él preferiría que se lo dieran a Hitler con cuya ideología él tiene más en común :troll:
Porque como se ha dejado en evidencia a Maduro, que es un dictador, y cuenta con el apoyo de Podemos, él queda mal
0 K 7
SegarroAmego #1 SegarroAmego *
Como lo fue Chávez y como lo ha sido Maduro sin presentar todavia las actas del tongo de las últimas elecciones. Pero son "golpistas y dictaduras buenas", ¿verdad Pablo?
7 K 62
JackNorte #9 JackNorte
#1 Y cuantos de esos han recibido un nobel por la paz?
6 K 73
#5 Barriales *
tu nick lo dice todo de ti.
Para #_1
2 K 27
#6 yarkyark
Curioso que llame golpista a quien no ha dado un golpe de estado y no se lo llame a quien si lo ha dado.
0 K 12
Veelicus #14 Veelicus
No lo ha dado porque no ha podido, pero pidio durante meses la intervencion militar de EEUU en venezuela... quizas tenga suerte y lo vea en los proximos dias, para mayor vegüenza de unos premios totalmente devaluados
0 K 12
JackNorte #19 JackNorte *
Cuando el nobel de la paz se reparte entre pro genocidas. Igual el problema no es los genocidas sino que es Paz y lo que es para algunos y sobre todo para quien entrega estos premios , de la paz genocida.
Asi deberian llamar a la nueva categoria , paz para genocidas.
0 K 12
#8 Dav3n *
@Mataq aprueba este comentario de Iglesias, y el mío, claro :troll:

www.meneame.net/story/directo-anuncio-premio-nobel-paz-2025/c016#c-16

Verdad que soy ultraderechista @suppiluliuma? xD xD xD

Qué te parece esta opinión de Iglesias, ilústranos, venga va, dame el gusto y vuelve a pegar el enlace, bot :goatse:
0 K 11
A.more #17 A.more
De verdad no había alguien más, no sé, políticamente centrado? La que va a reuniones de extrema derecha?
0 K 10
#20 XXguiriXX
#17 Trump ansiaba tenerlo. Me parece una buena movida para calmar al zanahorio.
0 K 12
Andreham #3 Andreham
En menudos fregados se meten estos randoms (ya no están en política) para darles comida a los fascistas que sólo quieren mal para todos.
0 K 8
#15 AMartian
Por si alguien tenía dudas de la indecencia de los premios nobel, aunque despues de lo de Kisinguer quedaban pocas ...
0 K 8
Don_Pixote #7 Don_Pixote
Pablo dando opiniones desde la barra del bar , literalmente :troll:
0 K 7
Lamantua #18 Lamantua
#7 Y tú y yo desde MnM.
0 K 9

menéame