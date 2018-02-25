Hitler y el Nobel de la Paz

Aunque parezca mentira, Adolf Hitler (1889 –1945) fue uno de los candidatos a ser nominado al Premio Nobel de la Paz del año 1939. La increíble propuesta salió de la mente de un parlamentario sueco, E.G.C. Brandt, quien veía a Hitler como un verdadero salvador y valedor de la paz en Europa y el mundo gracias a su participación en la firma de los “Acuerdos de Munich” en 1938. Mediante estos pactos, se quería poner fin a la crisis de los Sudetes.