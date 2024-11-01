Una oleada de nuevas encuestas muestra que el apoyo a Trump se desploma en todos los ámbitos [Ing]

Los votantes están cada vez más descontentos con Trump personalmente y con su agenda. Y es año de elecciones. Mientras el presidente Donald Trump concluye el primer año de su segundo mandato, marcado por la agresividad de Estados Unidos en el extranjero y el aumento de la violencia política en el país, una serie de nuevas encuestas publicadas esta semana muestran que él y sus políticas gozan de una impopularidad notablemente alta, y en algunos casos récord. En casi todos los aspectos importantes, Trump está generando más rechazo que lealtad…