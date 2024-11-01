edición general
Una oleada de nuevas encuestas muestra que el apoyo a Trump se desploma en todos los ámbitos [Ing]

Los votantes están cada vez más descontentos con Trump personalmente y con su agenda. Y es año de elecciones. Mientras el presidente Donald Trump concluye el primer año de su segundo mandato, marcado por la agresividad de Estados Unidos en el extranjero y el aumento de la violencia política en el país, una serie de nuevas encuestas publicadas esta semana muestran que él y sus políticas gozan de una impopularidad notablemente alta, y en algunos casos récord. En casi todos los aspectos importantes, Trump está generando más rechazo que lealtad…

6 comentarios
JanSmite #2 JanSmite
Espero que lleguen las midterm y lo echen…
rogerius #6 rogerius
#2 La semana que viene invade Groenlandia.

Qué lejos está noviembre. Lo suyo sería que le diese un ictus o algo…
yoma #1 yoma
Quién iba a pensar que las políticas de Trump no tienen el respaldo de los ciudadanos. :lol. xD xD
powernergia #5 powernergia
Se han dado cuenta de que está haciendo las gilipolleces que prometió hacer.
#4 pandasucks
¿No les van las dictaduras votadas?
#3 mariopg
a los fascistas los votan los rednecks
