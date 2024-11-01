La nueva flotilla, con siete españoles a bordo, se encuentra ya a 350 kilómetros de Gaza

La Flotilla de la Libertad, con siete españoles a bordo y que navega desde hace más de una semana hacia la Franja de Gaza, está ya a unas 190 millas náuticas (cerca de 350 kilómetros) de las costas de este enclave palestino, en un nuevo desafío al bloqueo que mantiene Israel y que la semana pasada ya llevó a la interceptación de otro grupo de unos 40 barcos. Esta nueva flotilla está compuesta por ocho veleros y un viejo ferry que partieron el 27 de septiembre desde Catania.