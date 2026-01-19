Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: "Deben estar listos"

Noruega ha empezado a poner por escrito algo que hasta hace poco se daba por supuesto, pero rara vez se decía en voz alta: que, si la seguridad del país se rompe, el Estado puede necesitar apoyarse en recursos privados para sostener la defensa. La inquietud se ha ido filtrando poco a poco, carta a carta. A lo largo de 2025, cerca de 14.000 ciudadanos recibieron un aviso de lo que las autoridades denominan "requisición preparatoria". Y este 2026, tiene previsto mandar unas 13.500 más a dueños de inmuebles, barcos o maquinaria.
Artículo 128
- Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
- Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
