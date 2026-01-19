edición general
25 meneos
50 clics
Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: "Deben estar listos"

Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: "Deben estar listos"

Noruega ha empezado a poner por escrito algo que hasta hace poco se daba por supuesto, pero rara vez se decía en voz alta: que, si la seguridad del país se rompe, el Estado puede necesitar apoyarse en recursos privados para sostener la defensa. La inquietud se ha ido filtrando poco a poco, carta a carta. A lo largo de 2025, cerca de 14.000 ciudadanos recibieron un aviso de lo que las autoridades denominan "requisición preparatoria". Y este 2026, tiene previsto mandar unas 13.500 más a dueños de inmuebles, barcos o maquinaria.

| etiquetas: noruega , ciudadanos , incautación , propiedades , guerra
21 4 0 K 398 actualidad
9 comentarios
21 4 0 K 398 actualidad
#4 Grahml *
En caso de guerra con los EEUU, que no cuenten con los Tesla que tienen en sus garajes, que Musk los brickea en un segundo.
4 K 73
Gry #7 Gry
#4 Al parecer es posible eliminar la sim/esim para impedir que se conecte pero pierdes la garantía.
0 K 19
woody_alien #6 woody_alien
¿Y? Todas las constituciones tienen algún apartado que dice que, en caso de necesidad, toda la riqueza pasa al saco del bien común, la nuestra mismo en el artículo 128:

Artículo 128

- Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
- Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=1
4 K 53
antesdarle #8 antesdarle
#6 eso cuéntaselo a #2 :troll:
0 K 12
#3 HangTheRich
La propiedad privada es sagradaaaaa putos comunistas!!!

Seguro que en España empiezan por los dineros de Arrancio Ortega, que ahi hay de donde tirar
2 K 24
pitercio #9 pitercio
Al final tendrá gracia que el paraguas de protección de Europa lo proporcione Rusia. No lo verán nuestros ojos, pero lo dejaré escrito para que se despollen los nietos.
0 K 18
#2 Meinhard
No se como serán en noruega, pero si pasa aquí falta tiempo para sacarlo todo del país y largarse.
1 K 18
Veelicus #1 Veelicus
La duda la tendran si la guerra es contra Rusia o contra EEUU... asi esta el patio y sobre todo asi esta Europa
0 K 13
Zarangollo #5 Zarangollo
Carta blanca
0 K 10

menéame