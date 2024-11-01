edición general
No es país para españoles: Madrid y Cataluña están perdiendo población nacional al tiempo que ganan extranjera

No es país para españoles: Madrid y Cataluña están perdiendo población nacional al tiempo que ganan extranjera

Los últimos datos del INE confirman que Madrid y Cataluña se mantienen como los destinos predilectos de los inmigrantes que deciden mudarse a España, pero al mismo tiempo ambas comunidades ven cómo muchos de sus propios vecinos hacen las maletas para mudarse a otras regiones vecinas, como Castilla-La Mancha (caso de Madrid) o la Comunidad Valenciana (caso de Cataluña). Los datos resultan especialmente interesantes si tenemos en cuenta que llegan con un mercado residencial con los precios disparados.

Doisneau #2 Doisneau
No me extraña, teniendo en cuenta los precios de la vivienda, solo te queda espacio para los extremos: extranjeros con pasta que vengan a vivir o migrantes pobres que aceptan malvivir en pisos patera siendo explotados. El espacio entre esas dos realidades se va estrechando y la gente comun poco a poco se va.
5 K 78
termopila #6 termopila
Este es el gran reemplazo del que habla la extrema derecha, ¿no?
3 K 53
crob #1 crob
Y algunos se quejan de que contratar desde el extranjero es difícil
www.meneame.net/story/sueno-trabajo-remoto-parece-rompio-completamente
Pues menos mal!
1 K 29
#4 Meinhard
Esta en la invasión buena, la que te hace subir los precios de los pisos/casas,te invade de brunch y cafe de especialidad, y no la que promueve Abascal.
2 K 27
#5 Piscardo_Morao
¿Queréis decir que el gobierno de Ayuso está reemplazando españoles por inmigrantes? ¿Pero eso no es lo que quiere hacer la izquierda, en que quedamos?
1 K 21
Andreham #8 Andreham *
#5 ¿Cuando ha dicho la izquierda que quiera eso? ¿No estarás haciendo un poco de principio de transposición?
1 K 14
#10 Piscardo_Morao *
#8 Lo sería si yo fuera de derechas y creyera que nos están reemplazando, pero ni soy de derechas ni creo que haya un reemplazo, como ha dicho alguien en un comentario, eso pasa porque como está la situación, solo los ricos o los muy pobres que estén dispuestos a vivir en pisos patera se van a ir a vivir a Madrid.

Lo que intentaba era usar el sarcasmo para ponerles un espejo delante a la gente de derechas y ultraderecha que acusa a la izquierda de contribuir al "gran reemplazo" ("Ayuso está reemplazando españoles por inmigrantes") se den cuenta de que no hay una conspiración de la izquierda como dicen, porque entonces no pasaría donde gobierna la derecha/ultraderecha.
0 K 14
#3 Cincocuatrotres
Muerte anunciada, nadie ha hecho nada, nadie ha propuesto nada, a pesar de ser el mayor problema al que se enfrenta un país, el éxito de un país no es el número de bares, Ni media medida para favorecer la natalidad, a pesar de que se sabía desde hace décadas a donde vamos, es como si quisieran que esto pasase, los españoles estamos desapareciendo, habrá alguna gráfica escondida de cuántos éramos , cuantos somos y cuantos vamos a ser y hablo de españoles, o sea negativos a babor
2 K -6
Andreham #7 Andreham
#3 Bueno, no me parece bien que te metan negativos (ahora mismo sólo tienes uno y ya te ha puesto en -5 o_o ) pero me parece bastante estúpido preocuparse de que "se extingan" los españoles, así como concepto.

Es de tener un poco mal definidas las prioridades en la vida.
0 K 7
Dragstat #9 Dragstat
#3 nadie ha hecho nada y nadie le importa porque lo que importa es el dinero, sobre todo lo demás.
0 K 20

