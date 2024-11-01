No es país para españoles: Madrid y Cataluña están perdiendo población nacional al tiempo que ganan extranjera

Los últimos datos del INE confirman que Madrid y Cataluña se mantienen como los destinos predilectos de los inmigrantes que deciden mudarse a España, pero al mismo tiempo ambas comunidades ven cómo muchos de sus propios vecinos hacen las maletas para mudarse a otras regiones vecinas, como Castilla-La Mancha (caso de Madrid) o la Comunidad Valenciana (caso de Cataluña). Los datos resultan especialmente interesantes si tenemos en cuenta que llegan con un mercado residencial con los precios disparados.