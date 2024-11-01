No es país para españoles: Madrid y Cataluña están perdiendo población nacional al tiempo que ganan extranjera

Los últimos datos del INE confirman que Madrid y Cataluña se mantienen como los destinos predilectos de los inmigrantes que deciden mudarse a España, pero al mismo tiempo ambas comunidades ven cómo muchos de sus propios vecinos hacen las maletas para mudarse a otras regiones vecinas, como Castilla-La Mancha (caso de Madrid) o la Comunidad Valenciana (caso de Cataluña). Los datos resultan especialmente interesantes si tenemos en cuenta que llegan con un mercado residencial con los precios disparados.
| etiquetas: madrid , cataluña , población , extranjeros
www.meneame.net/story/sueno-trabajo-remoto-parece-rompio-completamente
Pues menos mal!
Lo que intentaba era usar el sarcasmo para ponerles un espejo delante a la gente de derechas y ultraderecha que acusa a la izquierda de contribuir al "gran reemplazo" ("Ayuso está reemplazando españoles por inmigrantes") se den cuenta de que no hay una conspiración de la izquierda como dicen, porque entonces no pasaría donde gobierna la derecha/ultraderecha.
Es de tener un poco mal definidas las prioridades en la vida.