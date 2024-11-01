edición general
11 meneos
51 clics
El sueño del trabajo remoto parece que se rompió completamente en España. Cuando contratar a un programador equivale a abrir una empresa entera la cosa se complica

El sueño del trabajo remoto parece que se rompió completamente en España. Cuando contratar a un programador equivale a abrir una empresa entera la cosa se complica

La idea sonaba perfecta: trabajar desde casa para una gran tecnológica, sin mudarse, sin fronteras, con horarios flexibles y sueldo internacional. La realidad resultó ser mucho menos digital: el marco legal español convirtió ese ideal moderno en un rompecabezas burocrático. Según la ley, trabajar desde casa en España equivale a trabajar físicamente en España. Eso significa que una empresa extranjera que quiera contratar a un desarrollador español tiene que cumplir con las mismas obligaciones fiscales y laborales que si abriese una oficina aquí.

| etiquetas: españa , trabajo , remoto , programador , empresa , legislación
9 2 1 K 111 actualidad
13 comentarios
9 2 1 K 111 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 endy *
Ninguna novedad.
Lógicamente si quieres trabajar en remoto para una empresa que no tiene sede en España o te haces autónomo o no hay nada que hacer a no ser que la empresa use el servicio EOR de una empresa especializada (lo que implica un intermediario con SL en España).
6 K 92
Torrezzno #4 Torrezzno *
#2 exacto. He estado en los dos lados. Mi empresa tiene sede social en España pero no es mas que un buzón xD
2 K 30
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 De hecho es lo que hace todo el mundo realmente: hacerse autónomo y currar como developer por cuenta ajena para una empresa extranjera... cómo autónomo. O sea, falso autónomo, o sea un delito fiscal en España, en otros países europeos y desde finales de 2019 también en Reino Unido con la entrada en vigor del esquema fiscal IR35.

De todos modos ésto es irrelevante ya para la industria del software porque como hemos visto el último mes de Diciembre éste tipo de autónomos picacódigos están…   » ver todo el comentario
0 K 17
eltoloco #7 eltoloco *
Y es una buena noticia, solo faltaba que con el problema de vivienda que tenemos, vengan a España un montón de "nómadas digitales" cobrando sueldos de EEUU con los que pueden pagar sin problema alquileres de 2000 y 3000€ al mes.

Si trabajas en España, condiciones españolas e igualdad de oportunidades para el que viene de fuera como el que es de aquí, lo cual incluye cotizar en España para un empresa con sede en España.
5 K 72
crob #1 crob *
no acabo de entender

Trabaja en España para una empresa de fuera. Yo como autónomo hago encargos para otros países y se me aplica todo igual
se queja de que la empresa pague la seguridad social?
el empleado si va al médico o va al paro lo hará en España, no?
o se irá a EEUU a pagar al médico
4 K 41
#3 Jacusse
#1 Quieres tener gente suelta viviendo en cada país, pero no quieres que esa gente tenga su escudo social en el país donde vive.

El problema es bastante más complejo del que se pudiera pensar, porque compites contra gente de cualquier parte del mundo.

Y, como vives en España, gastas servicios públicos en España... Quién los paga?

Lo que se podría hacer es que empresas sin sede en España puedan hacer aportes desde el extranjero por trabajadores que tengan en España. Pero habría que ver cómo se monta eso.
2 K 26
#6 encurtido
#3 Pero es lo que dice el artículo, para eso la empresa monta una filial.

El problema es que pese a que los costes laborales de España sean menores a los de UK, Países Bajos, Alemania, EEUU (por citar ejemplos típicos de empresas donde hemos trabajado todos), si una empresa monta una filial es porque le interesa por la razón que sea tener presencia en ese país.

Y para simplemente reducir costes contratando en remoto, hay muchos países "civilizados" en plena UE como Estonia o R. Checa que se han adelantado a esta situación y son los grandes ganadores con las deslocalizaciones ofreciendo un marco infinitamente más competitivo que los países donde "se vive bien" como los mediterráneos.
0 K 7
Ludovicio #8 Ludovicio *
¿Venden como un problema que trabajadores españoles y en España tengan que cumplir con sus obligaciones fiscales en España?

Pues la tendré que votar sensacionalista.
2 K 28
ACEC #13 ACEC *
#8 yo voto "este medio/periodista es idiota"
1 K 25
ACEC #11 ACEC *
Pero es que esto ha sido siempre así. Empresas de EEUU que contrataban trabajadores españoles, mucho antes del boom del teletrabajo, tenían minisedes en españa o empresas intermediarias. Como debe ser. Los derechos laborales y obligaciones fiscales están por encima del deseo de empresas extranjeras de abaratar costes contratando españolitos.
1 K 25
Torrezzno #10 Torrezzno *
Edit
0 K 20
u_1cualquiera #9 u_1cualquiera
No me fastidies, recuerdo meneantes diciendo que los que tele trabajaban en España no pagaban impuestos en España y hundían la economía española y los precios de la vivienda
0 K 11
pedrobotero #12 pedrobotero
Se puede trabajar en España remotamente para empresas españolas
0 K 10

menéame