Niegan combustible a avión de Petro en Madrid por sanciones de EE. UU

Las compañías que operan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se negaron a abastecer de combustible el avión presidencial de Gustavo Petro, presidente de Colombia, debido a que el mandatario figura en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron el hecho y señalaron que el avión fue trasladado a una base militar española, donde finalmente logró repostar antes de continuar su ruta hacia Medio Oriente.