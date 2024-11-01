Niegan combustible a avión de Petro en Madrid por sanciones de EE. UU

Las compañías que operan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se negaron a abastecer de combustible el avión presidencial de Gustavo Petro, presidente de Colombia, debido a que el mandatario figura en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron el hecho y señalaron que el avión fue trasladado a una base militar española, donde finalmente logró repostar antes de continuar su ruta hacia Medio Oriente.
| etiquetas: petro , combustible , avión , madrid
Es antigua… » ver todo el comentario
Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron el hecho y señalaron que el avión fue trasladado a una base militar española, donde finalmente logró repostar antes de continuar su ruta hacia Medio Oriente. Petro agradeció públicamente
… » ver todo el comentario
La sanciones son contra Petro no contra la nación o cualquier empresa de Colombia.
Eso fue otra arbitrariedad
Que por cierto, España es firmante de tratados internacionales, quiza tambien tenga alguna obligacion con respecto a la lista Clinton.
Mientras que no afecte a las leyes Españolas la empresa puede hacer lo que quiera, pero me parece a mi que negarse a dar combustible porque ellos quieran (porque no quiere ser sancionados en EEUU) debería llevar una multa
El problema es el servilismo del resto de países permitiendo que esto suceda. Como dices, las empresas se ven avocadas a someterse por su propia supervivencia.
En serio, me alegro muchísimo de que Trump esté en la casa Blanca. Así ya nunca nadie podrá decir que no sabía que el gobierno de los Estados Unidos es completamente despreciable.
Ya hay que ser bartolo para seguir creyendo estas patrañas.