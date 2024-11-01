El mundo hace cola para comprar petróleo a Rusia, el Kremlin dice ahora que se debe pagar en yuanes [eng]

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desencadenado una crisis energética para la economía mundial al dejar atrapado un gran volumen de petróleo en el Golfo debido al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán a la mayoría de los buques. Putin dijo "Hay muchísimas solicitudes para la compra de nuestros recursos energéticos a fuentes alternativas. Estamos negociando, estamos negociando de tal manera que esta situación se ajuste lo mejor posible a nuestros intereses."