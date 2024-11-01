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El mundo hace cola para comprar petróleo a Rusia, el Kremlin dice ahora que se debe pagar en yuanes [eng]

El mundo hace cola para comprar petróleo a Rusia, el Kremlin dice ahora que se debe pagar en yuanes [eng]

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desencadenado una crisis energética para la economía mundial al dejar atrapado un gran volumen de petróleo en el Golfo debido al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán a la mayoría de los buques. Putin dijo "Hay muchísimas solicitudes para la compra de nuestros recursos energéticos a fuentes alternativas. Estamos negociando, estamos negociando de tal manera que esta situación se ajuste lo mejor posible a nuestros intereses."

| etiquetas: geoestrategia , guerra , consumo , dinero , moneada , crisis
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53 comentarios
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Comentarios destacados:              
#3 JAJAJAJAJAJAJAJAJA.... lo de Trump cargándose él solito el petrodólar no me lo vi venir...
Chinchorro #3 Chinchorro
JAJAJAJAJAJAJAJAJA.... lo de Trump cargándose él solito el petrodólar no me lo vi venir...
39 K 375
suppiluliuma #24 suppiluliuma *
#1 #2 #3 #6 Espero no llegar tarde, chicos, pero antes de poneros con el circle-jerk, igual deberíais leer el envío:

Still, Russia may in fact have to reduce oil production because Ukrainian strikes on ports, pipelines and refineries have cut export capability by 1 million barrels per day, or a fifth of total capacity, Reuters reported last week.  media
4 K 22
StuartMcNight #29 StuartMcNight
#24 ¿No aprendisteis nada de los chips de lavadoras? Todavía seguimos con los “may” de propaganda.

Maripili que bochorno… Gracias por las risas.
8 K 91
suppiluliuma #45 suppiluliuma
#29 StuMcAltRight, ¿sigues creyendo que dirigirte a mi con un nombre de mujer es insultante porque crees que las mujeres son inferiores a los hombres? Madre mía, no tienes arreglo.

Mira, ya sé que ver a los drones ucranianos paseándose por Rusia día sí y día también debe ser duro, pero no te pongas mohíno: no hay nada que un poco de copium y cuatro o cinco horas de Russia Today no puedan curar. :troll:
1 K -1
#8 cKr1
A mí no me afecta, yo siempre le echo 20 yuanes
17 K 145
devilinside #19 devilinside
#8 Igual que yo, que le echo 20 pesos argentinos
1 K 31
#22 Marisadoro
#19 Al encendedor, supongo.
1 K 25
devilinside #31 devilinside
#22 Qué va, la economía argentina va tan bien que me da para casi llenar el depósito de mi SUV
1 K 14
Veelicus #2 Veelicus
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
Y asi señores es como se mina a la economia de tu principal adversario
14 K 145
Chakotay #26 Chakotay
#2 Y a esto hay que unirle que Irán está haciendo lo propio con el petróleo que deja pasar por Ormuz. Cargarse el petrodólar puede hacer mas daño a EE.UU. que unha bomba Tzar encima de Manhatan.
1 K 26
Veelicus #30 Veelicus
#23 Vamos a ver, piensas que Rusia no tiene esto hablado con China???
Es un movimiento evidente, Rusia vende su petroleo en Yuanes para con estos mismos Yuanes comprar en China, de esta manera evita sanciones de EEUU.
Para China tambien es un win win porque hace que su moneda tenga mas respaldo internacional y que aumente la confianza en ella y con ello en su economia, ademas, haciendo esto tambien "exporta" su deuda.

Si EEUU domina occidente es porque obliga a comprar toda la…   » ver todo el comentario
14 K 131
WcPC #39 WcPC
#30 Pero entonces aumenta el valor de la moneda y China pierde capacidad exportadora.
Por eso USA está industrializada si lo comparamos con la USA de los años 70s...
Para mantener un precio relativamente bajo de tu moneda tienes que comprar muchas cosas al exterior (o dar capacidad para que los países creen tu moneda, como China hizo con los swaps en los BRICs) porque si no el exterior no tiene suficientes yuanes y el precio de los yuanes sube.
La manera "natural" de mandar dinero…   » ver todo el comentario
0 K 12
bubiba #47 bubiba
#39 china devalua la moneda cunado le conviene

por eso pese a suy increibel despegue economico la moneda no ha variado demasiado
0 K 10
aPedirAlMetro #41 aPedirAlMetro
#30 "la inflaccion en EEUU va a llegar a los niveles de Alemania tras la I Guerra Mundial"
Y por ello los alemanes salieron todos a votar a Hitler.
Buena oportunidad para Netanyahu de presentarse a las elecciones en USA xD
0 K 10
alehopio #1 alehopio
ÚLTIMA HORA {0x203c}

Rusia ha anunciado que todos los futuros acuerdos de petróleo y gas con Europa se cotizarán en yuanes chinos. Este cambio de política indica un importante impulso hacia un nuevo orden financiero liderado por China y su moneda.

Esto es lo que probablemente sucederá:
• Cambio en la dinámica de poder global: Esta medida podría debilitar el dominio del dólar estadounidense en el comercio energético mundial, un espacio que ha ocupado durante décadas.

• Fortalecimiento de…   » ver todo el comentario
13 K 120
WcPC #23 WcPC
#1 No sé yo si a China le va a hacer mucha gracia...
Es un exportador neto, no le interesa que su moneda se aprecie demasiado, luego no le interesa que se negocie en yuanes.
3 K 49
Oestrimnio #36 Oestrimnio
#9 Lo pretendía Irán... igual es un motivo de peso para que Tio Sam se enfade.

#23 OBVIAMENTE es un movimiento que cuenta con las bendiciones de Pekin.
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HeilHynkel #42 HeilHynkel *
#23

Con esos mismos yuanes Rusia le va a comprar cosas a China sin que puedan mediar embargos ni mierdas trumpeteras por en medio y también le va a comprar el petróleo a Rusia.

A efectos prácticos es un trueque de mercancías y servicios usando como referencia el yuan, pero sin intercambios de monedas. Si usaran por ejemplo Euros, ya meten un elemento en medio.
1 K 32
cosmonauta #28 cosmonauta
#1 Y eso, ¿En que parte del artículo aparece?

¿Tan gilipollas son los rusos que van a vender petroleo en yuanes en vez de hacerlo en rublos?
1 K 33
Veelicus #33 Veelicus
#28 Iran tambien vende en Yuanes, esta claro que es un movimiento consensuado entre los BRICS. El motivo, reforzar al Yuan como alternativa al dolar y asi minar su credibilidad.
Aparte, a Rusia le da un poco igual vender en Rublos o en Yuanes porque ahora mismo su principal proveedor es China
3 K 26
cosmonauta #35 cosmonauta *
#33 Lo que está claro es que en el artículo no aparece. Sólo en un enlace facebook mierdoso. Sin embargo, lo han colado en el titular del meneo.
1 K 33
azathothruna #38 azathothruna
#33 O tal vez se resigna a que el amo de Putin es el camarada Xi
Ucrania se hubiera ahorrado problemas y muertos en hablar con Xi en vez de con la Pustula, Obama y compañia
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aPedirAlMetro #44 aPedirAlMetro *
#28 "¿Tan gilipollas son los rusos que van a vender petroleo en yuanes en vez de hacerlo en rublos?"
Dices lo mismo de los paises que lo venden en dolares americanos?
O sea todos los paises...

Pregunto porque no he visto nunca un comentario tuyo con semejante afirmacion :roll:
0 K 10
cosmonauta #53 cosmonauta *
#44 Voy a dejar que lo averigües tu mismo. es.wikipedia.org/wiki/Moneda_de_reserva

Edit: Por ampliarlo un poco que quizás no parece tan evidente. Si has de vender en otra moneda diferente a la tuya, la preferencia sería usar una moneda fuerte. Si no es posible, la tuya. Después en la del país que te está comprando por aquello de intercambiar bienes. Y si la cosa está jodida y no te dan pasta de la buena, tiras de la moneda de un tercero, aunque no sea una gran reserva de valor, que al menos te sirva para comprar algo.

El yuan estaría en la cola de esa categoria.
0 K 20
Spirito #6 Spirito
Evidentemente.

El estacazo que le van a meter al dólar y a EEUU es histórico.

Se viene una crisis económica terca.
9 K 80
#5 IsraelEstadoGenocida
Hostia puta... se vienen curvas...

Trump va a arrasar en las próximas elecciones
7 K 67
aPedirAlMetro #48 aPedirAlMetro
#5 Trump dice que qué elecciones ? xD
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cocolisto #21 cocolisto
Trump va a terminar con la hegemonía del dolar y se está apropiando del"no a la otan".Buen combo.
4 K 61
#27 Gurripander
#21 Al final, se va a cargar a la OTAN, y va acabar con los petrodólares...todo un humanista.
1 K 27
jm22381 #12 jm22381
Pero qué petróleo van a exportar si les han bombardeado todos los puertos: Primorsk, Ust-Luga, Novorossiysk...
1 K 40
HeilHynkel #34 HeilHynkel
#12

Tranqui, que en el acuerdo incluirán que los Ukranazis y los OTANazis irán a reparar los daños.
0 K 20
angelitoMagno #11 angelitoMagno
Por "el Mundo" estamos hablando de 5 o 6 países :roll: :roll:
2 K 40
aPedirAlMetro #49 aPedirAlMetro *
#11 Cuanta gente vive en esos paises , y que proporcion representan respecto a toda la humanidad ?
0 K 10
#52 elyari
#11 Claramente no has entendido nada. Rusia a pesar de todo sigue siendo un actor importante en el mercado energético mundial. Hacer una declaración de este tipo toca la base del petrodolar. No lo tumbará ni hará que se reemplace de un día para otro. Pero es un pequeño gran paso de cara a desestabilizar el mercado energético. Y claramente los BRICS están en el ajo también, Irán incluído, otro peso pesado del mercado del petróleo mundial.
0 K 9
#10 Pepis
Poético. Que Trumpo sea el responsable de que los proveedores de petróleo a los que no se atreve a bombardear abandonen el dólar.
Simplemente poético.
4 K 39
#15 Flamazares
Ni Putin se fía del Rublo. Aviso a navegantes para todos los putinazis que andan por aquí, para que vayan cambiando a yuanes la cuenta donde les ingresan la paguita
3 K 39
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#15 mi del rublo ni del dólar xD xD
1 K 40
Chinchorro #17 Chinchorro
Si escucháis un sonido un poco raro en el ambiente sin identificar, son las risas de millones de chinos.
3 K 34
Leconnoisseur #7 Leconnoisseur
Para mi, mientras no se pague en Euros ,todo correcto
1 K 22
millanin #9 millanin
#7 ¿Qué malo sería pagar en euros?
0 K 8
Leconnoisseur #16 Leconnoisseur
#9 Uf, traería tantos problemas que serÍa imposible explicartelo sin una chapaza. Preguntale a tu LLM de confianza
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Nube_Gris #14 Nube_Gris
Trump solo puede hacer una cosa: imponer aranceles a todos los países que acepten esa condición. xD
1 K 21
joffer #20 joffer
#14 Imponer aun más aranceles sobre los aranceles arencelados.
0 K 11
Ludovicio #25 Ludovicio
#14 Eso. A ver si ya terminamos de buscar alternativas para cada cosa que se negociase con USA.
0 K 11
alehopio #40 alehopio *
Rusia ha priorizado ahora el uso del yuan chino en sus transacciones de petróleo y gas, como vemos en su propuesta reciente hacia Europa del 4 de abril de 2026, debido a una estrategia de minimización del daño financiero de las sanciones occidentales que sufre su economía.

Aunque en 2022 el Kremlin impulsó el rublo para estabilizar su moneda, el yuan ofrece ahora ventajas críticas de liquidez y estabilidad para el comercio exterior.…   » ver todo el comentario
1 K 20
pitercio #13 pitercio *
Ahora se acaba con la producción de Oriente Medio y ya estaría.

Se podrá seguir comprando petróleo y gas ruso en dólares, pero a través de EEUU.
0 K 18
vicus. #43 vicus.
Lo de la UE es de un ridículo mayúsculo, por un lado financiando a Ucrania y por el otro financiando a Rusia comprándole petróleo y gas, doble gasto estúpido.
0 K 15
Alfon_Dc #51 Alfon_Dc
#43
Siempre se les puede comprar a EEUUssrael, que son majos ,no asesinan, no violan, no explolian, no nada, y además, a buen precio!
0 K 9
Deviance #4 Deviance
Unos cobran en lo que quieren, y otros pagan en lo que pueden..... pero eso de pagar en lo que diga uno de a tomar por culo (USA), creo que debiera de ir acabándose.
1 K 14
oliver7 #32 oliver7
Y ahí está el meollo de la cuestión.
0 K 10
#37 CuiProdestHocBellum
Todo lo que acerque el final del petrodólar, bien está. Pero que con ello saque provecho Rusia, no lo veo. Espero que China mantenga su forma de proceder de siempre y siga siendo neutral en todo este caos.
0 K 9
f2105 #46 f2105
Será el mundo menos Europa, ¿no?
0 K 6
angelitoMagno #50 angelitoMagno
#46 No, son solo 5 países asiáticos que hasta ahora le comprarían a Irán, supongo.
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menéame