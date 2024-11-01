El mundo hace cola para comprar petróleo a Rusia, el Kremlin dice ahora que se debe pagar en yuanes [eng]

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desencadenado una crisis energética para la economía mundial al dejar atrapado un gran volumen de petróleo en el Golfo debido al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán a la mayoría de los buques. Putin dijo "Hay muchísimas solicitudes para la compra de nuestros recursos energéticos a fuentes alternativas. Estamos negociando, estamos negociando de tal manera que esta situación se ajuste lo mejor posible a nuestros intereses."
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Still, Russia may in fact have to reduce oil production because Ukrainian strikes on ports, pipelines and refineries have cut export capability by 1 million barrels per day, or a fifth of total capacity, Reuters reported last week.
Maripili que bochorno… Gracias por las risas.
Mira, ya sé que ver a los drones ucranianos paseándose por Rusia día sí y día también debe ser duro, pero no te pongas mohíno: no hay nada que un poco de copium y cuatro o cinco horas de Russia Today no puedan curar.
Y asi señores es como se mina a la economia de tu principal adversario
Es un movimiento evidente, Rusia vende su petroleo en Yuanes para con estos mismos Yuanes comprar en China, de esta manera evita sanciones de EEUU.
Para China tambien es un win win porque hace que su moneda tenga mas respaldo internacional y que aumente la confianza en ella y con ello en su economia, ademas, haciendo esto tambien "exporta" su deuda.
Si EEUU domina occidente es porque obliga a comprar toda la… » ver todo el comentario
Por eso USA está industrializada si lo comparamos con la USA de los años 70s...
Para mantener un precio relativamente bajo de tu moneda tienes que comprar muchas cosas al exterior (o dar capacidad para que los países creen tu moneda, como China hizo con los swaps en los BRICs) porque si no el exterior no tiene suficientes yuanes y el precio de los yuanes sube.
La manera "natural" de mandar dinero… » ver todo el comentario
por eso pese a suy increibel despegue economico la moneda no ha variado demasiado
Y por ello los alemanes salieron todos a votar a Hitler.
Buena oportunidad para Netanyahu de presentarse a las elecciones en USA
Rusia ha anunciado que todos los futuros acuerdos de petróleo y gas con Europa se cotizarán en yuanes chinos. Este cambio de política indica un importante impulso hacia un nuevo orden financiero liderado por China y su moneda.
Esto es lo que probablemente sucederá:
• Cambio en la dinámica de poder global: Esta medida podría debilitar el dominio del dólar estadounidense en el comercio energético mundial, un espacio que ha ocupado durante décadas.
• Fortalecimiento de… » ver todo el comentario
Es un exportador neto, no le interesa que su moneda se aprecie demasiado, luego no le interesa que se negocie en yuanes.
#23 OBVIAMENTE es un movimiento que cuenta con las bendiciones de Pekin.
Con esos mismos yuanes Rusia le va a comprar cosas a China sin que puedan mediar embargos ni mierdas trumpeteras por en medio y también le va a comprar el petróleo a Rusia.
A efectos prácticos es un trueque de mercancías y servicios usando como referencia el yuan, pero sin intercambios de monedas. Si usaran por ejemplo Euros, ya meten un elemento en medio.
¿Tan gilipollas son los rusos que van a vender petroleo en yuanes en vez de hacerlo en rublos?
Aparte, a Rusia le da un poco igual vender en Rublos o en Yuanes porque ahora mismo su principal proveedor es China
Ucrania se hubiera ahorrado problemas y muertos en hablar con Xi en vez de con la Pustula, Obama y compañia
Dices lo mismo de los paises que lo venden en dolares americanos?
O sea todos los paises...
Pregunto porque no he visto nunca un comentario tuyo con semejante afirmacion
Edit: Por ampliarlo un poco que quizás no parece tan evidente. Si has de vender en otra moneda diferente a la tuya, la preferencia sería usar una moneda fuerte. Si no es posible, la tuya. Después en la del país que te está comprando por aquello de intercambiar bienes. Y si la cosa está jodida y no te dan pasta de la buena, tiras de la moneda de un tercero, aunque no sea una gran reserva de valor, que al menos te sirva para comprar algo.
El yuan estaría en la cola de esa categoria.
El estacazo que le van a meter al dólar y a EEUU es histórico.
Se viene una crisis económica terca.
Trump va a arrasar en las próximas elecciones
Tranqui, que en el acuerdo incluirán que los Ukranazis y los OTANazis irán a reparar los daños.
Simplemente poético.
Aunque en 2022 el Kremlin impulsó el rublo para estabilizar su moneda, el yuan ofrece ahora ventajas críticas de liquidez y estabilidad para el comercio exterior.… » ver todo el comentario
Se podrá seguir comprando petróleo y gas ruso en dólares, pero a través de EEUU.
Siempre se les puede comprar a EEUUssrael, que son majos ,no asesinan, no violan, no explolian, no nada, y además, a buen precio!