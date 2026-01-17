·
21
meneos
20
clics
Miles de personas protestan en Dinamarca contra la amenaza de Trump de anexionarse Groenlandia
"Estamos enviando un mensaje al mundo: todos deben despertar", dice una manifestante en Copenhague. Están previstas protestas también en Nuuk, la capital groenlandesa
dinamarca
,
groenlandia
,
invasión
,
trump
17
4
0
K
210
politica
12 comentarios
17
4
0
K
210
politica
#1
CharlesBrowson
Luego a comer al mcdonalds y a casa a ver lo ultimo de disney plas
2
K
24
#3
frankiegth
*
#1
. Va ser que no : '...
Groenlandia: en Dinamarca, boicot a Coca-Cola y Netflix
...'
www.meneame.net/story/groenlandia-dinamarca-boicot-coca-cola-netflix
4
K
48
#10
JanovPelorat
*
#3
pero, ¿están cerrando McDonalds, distribuidora la de coca-cola, etc... ?Porque declarar boicots es fácil lo difícil es cumplirlos
0
K
10
#7
ldoes
#1
¿Qué pretendes con ese muñeco de paja?
0
K
8
#8
CerdoJusticiero
*
Me encantan los comentarios mandando a la mierda a los daneses o a quien sea por comer hamburguesas, participar en Eurovisión o por su falta de solidaridad con los PIGS. Este nivel de análisis, con la profundidad de un escupitajo de Trump, es el que nos ha traído a este punto de la historia.
Daneses, como españoles, hay muchos y variados. Hay que ser un auténtico indocumentado para meter a millones de personas en un mismo saco y juzgarles sumariamente por lo que hace una parte de ellos, sean…
» ver todo el comentario
2
K
24
#11
spacos
#8
Me ratifico. Ahora que se apañen. Luego cuando el problema este resulto, podemos hablar. Hasta entonces, recordare siempre como nos trataron.
0
K
6
#5
Alcalino
Dinamarca sigue en Eurovisión 2026.
Parece que han descubierto que Dinamarca es la próxima Gaza y ahora piden que el mundo despierte por ellos.
Donde estaba Dinamarca por Gaza?
2
K
19
#4
calde
Lo de Trump es una sinvergonzonería de tamaño monumental, pero también es cierto que poco deberían de poder decidir unos daneses sobre lo que hacen los groenlandeses.
0
K
14
#2
Donal_Trom
Hay que parar a Pooting el expansionista
0
K
7
#6
spacos
Todavia recuerdo a los politicos de ese pais decir a los "PIGS" que no les dieran dinero durante la crisis, que despilfarramos y tal. Que se apañen.
0
K
6
#9
DonaldBlake
#6
Y así es como triunfan siempre los mismos cabronazos, dividiéndonos y haciendo que nos enfrentemos entre nosotros. ¿Los del norte de Europa han sido siempre prepotentes y soberbios? Correcto. Demostremos que somos bastante mejores.
1
K
14
#12
spacos
#9
El problema es que siempre acabamos igual, perdiendo el sur por el norte. Un poco de su propia medicina para que vean que los problemas no son exclusivos de un lado y que todo es ciclico no les vendrá mal...
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
