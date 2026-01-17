edición general
21 meneos
20 clics
Miles de personas protestan en Dinamarca contra la amenaza de Trump de anexionarse Groenlandia

Miles de personas protestan en Dinamarca contra la amenaza de Trump de anexionarse Groenlandia

“Estamos enviando un mensaje al mundo: todos deben despertar”, dice una manifestante en Copenhague. Están previstas protestas también en Nuuk, la capital groenlandesa

| etiquetas: dinamarca , groenlandia , invasión , trump
17 4 0 K 210 politica
12 comentarios
17 4 0 K 210 politica
Comentarios destacados:    
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Luego a comer al mcdonalds y a casa a ver lo ultimo de disney plas
2 K 24
frankiegth #3 frankiegth *
#1. Va ser que no : '... Groenlandia: en Dinamarca, boicot a Coca-Cola y Netflix ...'
www.meneame.net/story/groenlandia-dinamarca-boicot-coca-cola-netflix
4 K 48
JanovPelorat #10 JanovPelorat *
#3 pero, ¿están cerrando McDonalds, distribuidora la de coca-cola, etc... ?Porque declarar boicots es fácil lo difícil es cumplirlos
0 K 10
#7 ldoes
#1 ¿Qué pretendes con ese muñeco de paja?
0 K 8
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero *
Me encantan los comentarios mandando a la mierda a los daneses o a quien sea por comer hamburguesas, participar en Eurovisión o por su falta de solidaridad con los PIGS. Este nivel de análisis, con la profundidad de un escupitajo de Trump, es el que nos ha traído a este punto de la historia.

Daneses, como españoles, hay muchos y variados. Hay que ser un auténtico indocumentado para meter a millones de personas en un mismo saco y juzgarles sumariamente por lo que hace una parte de ellos, sean…   » ver todo el comentario
2 K 24
spacos #11 spacos
#8 Me ratifico. Ahora que se apañen. Luego cuando el problema este resulto, podemos hablar. Hasta entonces, recordare siempre como nos trataron.
0 K 6
#5 Alcalino
Dinamarca sigue en Eurovisión 2026.

Parece que han descubierto que Dinamarca es la próxima Gaza y ahora piden que el mundo despierte por ellos.

Donde estaba Dinamarca por Gaza?
2 K 19
calde #4 calde
Lo de Trump es una sinvergonzonería de tamaño monumental, pero también es cierto que poco deberían de poder decidir unos daneses sobre lo que hacen los groenlandeses.
0 K 14
Donal_Trom #2 Donal_Trom
Hay que parar a Pooting el expansionista
0 K 7
spacos #6 spacos
Todavia recuerdo a los politicos de ese pais decir a los "PIGS" que no les dieran dinero durante la crisis, que despilfarramos y tal. Que se apañen.
0 K 6
#9 DonaldBlake
#6 Y así es como triunfan siempre los mismos cabronazos, dividiéndonos y haciendo que nos enfrentemos entre nosotros. ¿Los del norte de Europa han sido siempre prepotentes y soberbios? Correcto. Demostremos que somos bastante mejores.
1 K 14
spacos #12 spacos
#9 El problema es que siempre acabamos igual, perdiendo el sur por el norte. Un poco de su propia medicina para que vean que los problemas no son exclusivos de un lado y que todo es ciclico no les vendrá mal...
0 K 6

menéame