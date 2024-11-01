Microsoft opta por la manipulación comunicativa para frenar la creciente oposición a su nube en Aragón

Microsoft tomó buena nota el pasado 27 de septiembre de la primera manifestación celebrada en Aragón contra la implantación de centros de datos hiperescala, convocada por la plataforma ‘No es sequía, es saqueo’ en Zaragoza. Y no ha tardado ni un mes en responder a esta creciente oposición, no en vano están en juego sus tres proyectos de nube: Puerto Venecia, La Muela y Villamayor de Gállego. Para ello, ha recurrido a una de las principales estrategias de manipulación comunicativa del siglo pasado: control del mensaje (message control). Esta jug