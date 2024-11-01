edición general
Microsoft opta por la manipulación comunicativa para frenar la creciente oposición a su nube en Aragón

Microsoft tomó buena nota el pasado 27 de septiembre de la primera manifestación celebrada en Aragón contra la implantación de centros de datos hiperescala, convocada por la plataforma ‘No es sequía, es saqueo’ en Zaragoza. Y no ha tardado ni un mes en responder a esta creciente oposición, no en vano están en juego sus tres proyectos de nube: Puerto Venecia, La Muela y Villamayor de Gállego. Para ello, ha recurrido a una de las principales estrategias de manipulación comunicativa del siglo pasado: control del mensaje (message control). Esta jug

| etiquetas: microsoft , manipulación , comunicativa , creciente , oposición , nube , aragón
4 comentarios
Mildranx #2 Mildranx
Después se habla de "cambiar el modelo productivo" y de la "España vaciada". Después pq China nos está pasando a todos....
a69 #4 a69
No se que problemas tienen contra los centros de datos. Luego no tienen problema en usar la nube de Google Microsoft, AWS....
Trigonometrico #1 Trigonometrico
Si hubieran hecho lo mismo en Finlandia, ahora tendríamos una buena marca de smartphones en Europa.
#3 soberao *
#1 No te creas, el gobierno finés quiere quitar los impuestos a empresas extranjeras como Google para atraer a centros de datos aunque esto suponga el encarecimiento del recibo de la luz de sus ciudadanos.
www.computerweekly.com/news/366632004/Finland-government-tax-proposal-
valtioneuvosto.fi/en/-/finland-sets-out-measures-to-attract-data-centr
kdce.fi/google-purchases-land-in-finland-for-a-potential-expansion-of-
