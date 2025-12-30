edición general
A la inexistencia de diligencias sobre las Personas Políticamente Expuestas (PEP) Ayuso y González Amador se une la ausencia de informes de la UCO, según solicitó la jueza en junio

Seis meses después de la solicitud de diligencias del juzgado 19 a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre presunta corrupción de los negocios en las actividades de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se carece de información sobre las diligencias realizadas hasta el momento.

5 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La Uco patriótica para eso esta la del jeta Balas, proteger a los muchos sinvergüenzas de Madrid, reteniendo todo lo que puedan la información o perdiéndola, aunque se la pida un juez, decente.
Ze7eN #5 Ze7eN
Y esto, señores, es uno de los motivos por los que hay que hacer una limpieza en la UCO y en la Guarda Civil. Y que no quede nada.
Me gustaría entender porque tiene tanto protagonismo siempre la UCO y no se realizan estos encargos a la Unidad Central de Policía Judicial (UCPJ) de la Policía Nacional.
#3 Leon_Bocanegra *
Me contaba el otro día un colega la jartá de reir que se dió leyendo en The Objetive(bulo) la siguiente frase "nuestra amada UCO"...

No me extraña que esa gentuza ame tanto a la UCO.
#2 Jotax
Lo peor de todo esto es que cada día parece mas normal defendiendo fanáticos estas acciones nada arbitrarias. No pinta muy bien
#4 Nasser
Es que mientras van inventando para incriminar a la izquierda se les pasa todo
