A la inexistencia de diligencias sobre las Personas Políticamente Expuestas (PEP) Ayuso y González Amador se une la ausencia de informes de la UCO, según solicitó la jueza en junio

Seis meses después de la solicitud de diligencias del juzgado 19 a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre presunta corrupción de los negocios en las actividades de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se carece de información sobre las diligencias realizadas hasta el momento.
| etiquetas: ayuso , amador , pp , corrupción
Me gustaría entender porque tiene tanto protagonismo siempre la UCO y no se realizan estos encargos a la Unidad Central de Policía Judicial (UCPJ) de la Policía Nacional.
No me extraña que esa gentuza ame tanto a la UCO.