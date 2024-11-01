Mensaje de María Corina Machado en el acto de la ultraderecha Europa Viva [Hemeroteca]  

"Estimados presidentes, querido Santiago Abascal, líder de Vox y organizador de Viva Europa (sic), queridos amigos de la libertad y personalidades presentes, desde Venezuela quiero enviarles mi más caluroso saludo a cada uno de ustedes, nuestros grandes amigos de Vox y Patriotas por Europa y a tantas personas claras, valientes que jamás han dudado en defender la causa de la libertad y la democracia en mi pais"
| etiquetas: maria corina machado , vox , ultraderecha , patriots
Dios, rey, patria, nación, pueblo, España ... ya están quemadas. Ahora usan libertad como comodín para todo. En unos años será otra palabra que vaciarán de contenido.
es.wikipedia.org/wiki/Acta_de_Constitución_del_Gobierno_de_Transició
D. Trumpo.