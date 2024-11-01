Mensaje de María Corina Machado en el acto de la ultraderecha Europa Viva [Hemeroteca]  

"Estimados presidentes, querido Santiago Abascal, líder de Vox y organizador de Viva Europa (sic), queridos amigos de la libertad y personalidades presentes, desde Venezuela quiero enviarles mi más caluroso saludo a cada uno de ustedes, nuestros grandes amigos de Vox y Patriotas por Europa y a tantas personas claras, valientes que jamás han dudado en defender la causa de la libertad y la democracia en mi pais"