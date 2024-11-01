edición general
Mensaje de María Corina Machado en el acto de la ultraderecha Europa Viva [Hemeroteca]

Mensaje de María Corina Machado en el acto de la ultraderecha Europa Viva [Hemeroteca]  

"Estimados presidentes, querido Santiago Abascal, líder de Vox y organizador de Viva Europa (sic), queridos amigos de la libertad y personalidades presentes, desde Venezuela quiero enviarles mi más caluroso saludo a cada uno de ustedes, nuestros grandes amigos de Vox y Patriotas por Europa y a tantas personas claras, valientes que jamás han dudado en defender la causa de la libertad y la democracia en mi pais"

14 comentarios
Comentarios destacados:      
fareway #1 fareway
Lo que les gusta usar la palabra "libertad" en público y lo poquito que tardan en suprimirla cuando gobiernan.
pingON #3 pingON
#1 siempre siempre es libertad para abusar
angelitoMagno #4 angelitoMagno
#1 De momento la gente de Corina Machado no ha gobernado, y los que no parecen muy amigos de la libertad son los que están gobernando en su país.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#1

Dios, rey, patria, nación, pueblo, España ... ya están quemadas. Ahora usan libertad como comodín para todo. En unos años será otra palabra que vaciarán de contenido.
Findeton #10 Findeton
#1 No como Maduro, que todavía no ha enseñado las actas.
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#1 normal, el hijo de perra Superbigote lleva años asesorado por los perros de la dictadura cubana. Qué esperas?
Ripio #8 Ripio
Los "nobel de la paz" son más ridículos todavía que los ganadores de Eurorrisión.
mmlv #7 mmlv *
Hay que recordar (ya que los medios se ocuparán de silenciarlo) que esta señora fue una de las firmantes de "Carmonazo", el acta de constitución del gobierno de Pedro Carmona (lider entonces de la patronal venezolana Fedecámaras) tras el golpe de estado de 2002

es.wikipedia.org/wiki/Acta_de_Constitución_del_Gobierno_de_Transició
Nachodemieres #14 Nachodemieres *
#7 Gracias por la información no la conocía y es muy interesante y esclarecedora de quien es quien en la tragedia venezolana y como la basura imperialista mueve a sus peones. Es imposible defender la postura actual de Maduro pero si lo único que tiene que ofrecer la oposición son personajes como Guaidó, Leopoldo López, o Machado que son ultras golpistas sedientos de poder, dinero y venganza no tiene buen futuro Venezuela. Bloqueo, pobreza o saqueo yanki con élite traidora.
#5 Mandri20
Tenian que haber hecho un cartel con el Cid campeador ondeando la bandera y rebanando cabezas con la espada. Les pega mas.
Spirito #9 Spirito
Si es que a pocos nos extraña ya que a una pájara fascista como ésta le den un premio que, hace ya mucho tiempo, no tiene nada que ver con la paz.
#2 Barriales
Que entregue el novel y se disuelva.
D. Trumpo.
bioibon #11 bioibon
Ostia... Han conseguido que en estos momentos lamente que no dieran el nobel de la paz a Trump. Vaya puto tiempo en el que vivimos...
#12 arreglenenlacemagico
bueno pues que le invite podemos a hablar , ella ira donde tenga que ir para recaudar apoyos
