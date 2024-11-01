·
Una menor de Jerez de la Frontera, nueva víctima de acoso escolar: "Márcate un Sandra, calva"
El centro educativo ha tomado la medida disciplinaria de expulsar a los alumnos implicados en el caso.
acoso escolar
jerez de la frontera
Comentarios destacados:
#1
laruladelnorte
*
Esta madre asegura que Jefatura de Estudios reúne a la víctima con el presunto acosador y les hacen firmar un acuerdo de convivencia donde este, no podía volver a insultar verbalmente a la víctima bajo ningún concepto y es en ese momento cuando empiezan los mensajes en notas amenazantes y humillantes. "Me consta que han hecho muchas cosas, pero lo que no entiendo es que la primera medida que nos dan es que cambiemos a la niña de centro, esa no es la solución; la solución es que quiten a estos menores del centro" concluye.
Al final y como siempre el castigo es para la victima.
23
K
228
#2
TripleXXX
#1
Es para alucinar cuando recomiendan a la víctima que cambie de centro
20
K
210
#4
laruladelnorte
#2
La misma táctica de la iglesia con los curas abusadores.
6
K
72
#15
Eukherio
#2
Pero es que no sé de dónde sale eso. No está en ningún protocolo de acoso escolar que conozca. En todo caso, se mueve al agresor, o bien de clase o bien de centro. No entiendo que la jefatura de estudios de un centro le diga a una madre que tiene que mover de centro a su hija para que no la insulten.
1
K
21
#17
soberao
*
#15
#2
Así se lavan las manos, si la niña se suicida se suicida en otro centro. Ellos pueden decir que no ha ocurrido en su centro porque ya no era alumna...
1
K
16
#23
LeDYoM
#15
Es la solución fácil.
0
K
10
#25
Eukherio
#23
Si te graba un padre recomendando algo así, que no figura en ningún protocolo, se te puede caer el pelo.
0
K
8
#24
Battlestar
#15
Supongo, y es un suponer, que es más cómodo para el centro pedir que cambien a la victima voluntariamente, porque los padres de la victima serán receptivos por el bienestar de su hijo, que mover al agresor ya que esto tendrá que hacerse forzosamente a través de un proceso disciplinario que llevará tiempo y esfuerzo.
0
K
10
#26
Eukherio
#24
Tener tienes que activar el protocolo contra el acoso, que ya implica papeleo. Si no sale de los padres lo de moverla lo más lógico es que se piquen si se lo sugieres tú, y como graben la conversación lo vas a pasar mal.
0
K
8
#27
juanac
#15
Es hora de que esos "jefes de estudio" tengan responsabilidades civiles y penales. Se deben exigir más derechos como reconocer a los profesores cierta figura de autoridad, pero a la vez debe de conllevar ciertas obligaciones. Y si no aplican el protocolo, lo mínimo es una suspensión de empleo un tiempo.
0
K
10
#20
Peazo_galgo
*
#2
...en mis tiempos de la Egb (cof! cof!) se podía amenazar a los alumnos conflictivos (que siempre han existido y existirán, no es nada nuevo...) con expulsarlos y mandarlos a colegios de educación especial también llamados "reformatorios" donde había una disciplina mucho más estricta, personal especializado en tratar con ellos y pocas tonterías.... Como hace ya décadas que desaparecieron, a la inmensa mayoría de centros educativos les resulta más sencillo atajar esos problemas…
» ver todo el comentario
2
K
30
#6
ingenierodepalillos
*
#1
Están marcando el camino para que los padres de niños acosados se conviertan en macarras cuando encuentren que la única vía que funciona es la de ser más cabrón que nadie, igual es que soy muy tonto ó muy poco paciente, pero si hubiera tenido la desgracia de verme en esa situación, el sopapo que le suelto según me hacen la recomendación de sacar a la criatura del centro, se escucha en todo el colegio y parte del extranjero y de ahí a visitar a los padres del abusador para explicarles lo incómodo que es tener miedo.
Ya me jode citar a Belén Esteban, pero yo por mi hija mato.
7
K
67
#7
laruladelnorte
#6
Yo soy muy pacífica pero también te digo que no quisiera verme en ese caso,no se como respondería...
1
K
22
#8
ingenierodepalillos
#7
Es que tiene que ser desesperante, conmigo tengo mucho aguante, pero con las personas que quiero tengo un resorte que salta muy rápido y de desproporcionada contundencia, si agotan las vías pacíficas, se acabó paz para todos, me fastidia bastante porque hay gente con mucho temple a la que envidio, pero una cosa es ser pacifista y otra inofensivo.
5
K
57
#14
AGlC
*
#6
Yo una vez cogí del cuello al padre de otro niño, que se puso a hacer como que no pasaba nada. Me sujetaron entre tres para separarme del el.
No es que me sienta orgulloso, pero hay gente que solo entiende un vocabulario.
También os digo que yo me entero de que mi hijo trata así a otro niño, y no iba a ser necesario que fuese el centro el que tomase medidas contra el.
4
K
45
#11
NeuronaSur
*
#1
Pues como si te roban en la calle y te meten en la cárcel para que no te vuelva a ocurrir.
Al que acosa, primero aviso y segundo cambio de colegio (castigo a la familia también).
1
K
19
#3
silencer
Una amiga se ha tenido q mudar de ciudad por el bullying a su hija
7
K
74
#21
soberao
*
#3
Y la de casos en la que el niño no sigue en el instituto y o no va al centro donde quería estudiar porque no quiere verse de nuevo con los acosadores. El acosador puede elegir centro sin problemas y la víctima del acoso mira antes que no estén los acosadores en ese centro. Luego el no haber estudiado algo lo que querías por no compartir centro con el bullying te condiciona toda la vida.
0
K
13
#5
Tensk
Y todavía hay quien quiere convencerme que una hostia a tiempo no previene estas cosas.
Los insultos y amenazas son bastante más complicados de soltar con la mejilla caliente.
3
K
41
#16
elgranmago
#5
La hostia se la tendrían que dar, en la mayor parte de los casos, a los padres. Si el refranero existe es por algo: "de tal palo..."
1
K
22
#19
Raziel_2
*
#5
En realidad no hace falta lo del bofetón.
Basta con que tengan consecuencias negativas reales a sus malas acciones, el sopapo es una consecuencia corta y que se olvida rapidamente por el 90% de estos cretinos.
Trabajos fuera de horario o eliminación de privilegios, pero claro, tiene que venir acompañado de la colaboración de los padres, que en la mayoria
de los casos son peores que sus hijos.
Así que la solución mas efectiva es la de siempre, multazo gordo y qie se rasquen el bolsillo si no saben educar a sus hijos.
2
K
36
#13
Palas_Memeces
No se si negros, sudakas, moros y gitanos nos pagarán las pensiones pero estos blancos desnucarán a sus padres para heredar.
2
K
27
#18
Tunguska08Chelyabinsk13
#13
Bueno... otra perspectiva, pero contribuyen entonces al sostenimiento de las pensiones.
0
K
13
#10
tommyx
Lo voy diciendo, la manta palos de la noticia del coche que iba to loco, para los acosadores.
1
K
19
#12
sillycon
No sé hasta qué punto ayuda la expulsión. Lo que necesitan estos alumnos es más educación, reeducación incluso, no menos. Si los expulsan otro instituto tendrá que comérselos, y si no los acepta ninguno van directos a una vida de fracaso o delincuencia sin futuro.
1
K
17
#22
soberao
#12
La expulsión no sirve para nada, encima pierde luego clases, tendrían que ponerlos a hacer trabajos después de clase, que se pongan a barrer el patio porque que le cueste el dinero a los padres tampoco sirve de mucho para esto.
0
K
13
#9
tatamka
Educación reducida en locales o casas particulares a precio asequible. Hay padres y madres que tienen a sus hijos consetidos y salvajes, y nos obligan a socializarlos con los nuestros
0
K
6
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
