Mediaset pone a Iker Jiménez a competir con Pablo Motos y Broncano: 'Horizonte' a diario frente a 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'

Mediaset da un golpe encima de la mesa y confirma el rumor que desde hacía varias semanas estaba circulando por los pasillos. Iker Jiménez inicia una nueva etapa en el access prime time de Cuatro, para competir con 'El Hormiguero' de Pablo Motos, en Antena 3 y 'La revuelta' de David Broncano, en La 1 de TVE. De esta manera, el presentador amplía su presencia en el grupo de comunicación con una tira diaria de 'Horizonte', tras su éxito en la noche de los jueves.

#4 surco
Que alguien me diga que es 28 de diciembre, please. Meneo por las risas.
3
#3 mente_en_desarrollo
Eso significa poner a Broncano como líder indiscutible del prime time.

Iker Jimenez compite por el perfil de los que ven El Hormiguero, pero poco espectador quitará a La Revuelta.

Salvo que se de el batacazo, cosa bastante probable y todo siga igual.
2
#6 Vactor20
#3 Cuando tienes una television plagada de canales fachas al final el unico recurso es la autofagia.
1
#16 Dene
#6 o el onanismo... siempre nos quedará el onanismo
0
#9 frg
#3 El vigoréxico bajito y acomplejao también tiene su público.
0
#12 pitercio
#3 correcto, el torrezno del misterio es un refuerzo para ver si la internacional fascista no pierde totalmente la granja.
1
#15 Dene
#3 el perfil mononeuronal??
1
#13 Casiopeo
Mediaset forzando la maquina , que las encuestas no salen tan bien al empresariado facho como pensaaban.
2
#18 mcfgdbbn3
#13: Y lo mismo les sale mal, porque van a tener que crear mucho relleno para cubrir tanto tiempo.

Y Íker Jiménez le aguantas una vez a la semana, pero todos los días te cansa. Yo he sido fan de Cuarto Milenio.
0
#1 XtrMnIO
Buen movimiento, aunque creo que Iker debería de presentar el telediario, el tiempo, y First Dates.
1
#7 Antipalancas21
#1 Y todo es mentira también. xD
0
#8 frg
#1 ¡Y el caralsol de prinvipio y final de la programación! xD
1
#2 Battlestar
En la larga lista de ideas de bombero de mediaset esta probablemente esté sobre la mitad.
2
#5 Banshee2x
Vamos, que si pones la TV a esa hora, de una forma u otra, te vas a echar unas risas.
1
#10 frg
#5 A mi Iker me da arcadas. Risas pocas.
1
#11 ahotsa
#5 El Pablito es un lameculos. Ikertxu también, pero es tan burdo y estrambótico que puede resultar divertido un ratito, viéndolo como una peli de fantasía. El Davichín a mí no me mola demasiado; a veces lo veo, pero sus bromas me parecen repetitivas, sin más.
1
#19 solojavi
Se han empeñado todos en que no veamos la TV en esa franja horaria, yo no suelo verla pero si la enciendo me quedaría la 2, espero que no entren en esa competición absurda de llevar a personajuelos para echarse unas risas.
0
#14 Difunto
Están en horas bajas de audiencia y publicidad, mover sus espacios pagados de propaganda a prime time supongo que irá más caro.
0
#17 Cincocuatrotres
El programa de IKER Horizonte tiene mucho éxito, solo hace falta ver la publicidad que genera, no hay otro, no sería una buena idea el hacerlo todos los días, se puede morir de éxito.
0

