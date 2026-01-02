Mediaset pone a Iker Jiménez a competir con Pablo Motos y Broncano: 'Horizonte' a diario frente a 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'

Mediaset da un golpe encima de la mesa y confirma el rumor que desde hacía varias semanas estaba circulando por los pasillos. Iker Jiménez inicia una nueva etapa en el access prime time de Cuatro, para competir con 'El Hormiguero' de Pablo Motos, en Antena 3 y 'La revuelta' de David Broncano, en La 1 de TVE. De esta manera, el presentador amplía su presencia en el grupo de comunicación con una tira diaria de 'Horizonte', tras su éxito en la noche de los jueves.