Marlaska pide información sobre la agresión de Vito Quiles y advierte que tomará "las medidas precisas"

Ha explicado que ha pedido "información urgente de todo lo que sucedió", antes de tomar las medidas imprescindibles, necesarias y precisas.

"Ya es hora de responder con toda la fuerza de la ley", ha añadido Marlaska, contra "esta extrema derecha y la utilización que se hace de una supuesta voluntad de información", porque "no es eso, es otra cosa, la polarización y la confrontación".