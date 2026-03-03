edición general
Marlaska pide información sobre la agresión de Vito Quiles y advierte que tomará "las medidas precisas"

Ha explicado que ha pedido "información urgente de todo lo que sucedió", antes de tomar las medidas imprescindibles, necesarias y precisas.
"Ya es hora de responder con toda la fuerza de la ley", ha añadido Marlaska, contra "esta extrema derecha y la utilización que se hace de una supuesta voluntad de información", porque "no es eso, es otra cosa, la polarización y la confrontación".

#4 soberao *
Si este tío que lo ve todo el mundo está a diario acosando a esta mujer aunque sea por ganar visitas en las redes y un juego para él y no hacen nada, luego con las víctimas de la violencia doméstica es mucho peor, porque no tienen la visibilidad que tiene esta periodista. No entiendo como a este tío no le han puesto ya una orden de alejamiento, que no se pueda acercar varios kilómetros de la periodista sin que rompa esa orden y se arriesgue a acabar en la cárcel. Si hasta la ha seguido y han viajado hasta en el mismo vagón. Es un acoso de libro a la vista de todo el mundo y nadie ha hecho nada.
España es un circo.
8 K 91
FunFrock #1 FunFrock *
Recuerdo el Bulo del Culo, la de cantidad de comentarios y obsrvatorios y altos funcionarios reunidos muy fuertemente.
¿Pues esto? lo mismo...
un GRANDISIMO Moñeco
Una ardilla para ir corriendo detras como si fuera importante.
4 K 41
#8 mcfgdbbn3
No sé si hubo agresión, pero hay una cosa que sí hay: acoso.

Probad a hacer lo mismo con Florentino Pérez, a ver cuánto tiempo pasa para que os identifiquen y os sancionen o os juzguen.
4 K 40
tronchastiles #3 tronchastiles
Cuando crees que no puede ser más grotesca toda esta performance, llega alguien y le suma un poco más de delirio.

Hay imágenes más que se sobra, y no se ve agresión alguna (más allá de los empujones que le mete el recio al vito)

Este será uno de los mayores tiros en el pie de la sincronizada, si no, al tiempo ...
3 K 39
Cehona #10 Cehona
#3 La Policía Nacional insiste en que abandone el lugar y Vito Quiles insiste en volver.
Se llama desacato a la Autoridad, no respeta ni a las FSE
¿Bonita multa Delegación del Gobierno?
3 K 9
#10 La película que emocionó a Spielberg ...
#10 La película que emocionó a Spielberg ...
0 K 11
Gnomo #5 Gnomo *
Información? Que se mire los vídeos de la loca esta diciendo que está siendo agredida y listo. El que vea agresión de algún tipo que se lo haga mirar.
Debería ser ella denunciada por falsa acusación y hacer perder el tiempo a médicos para ponerse un falso cabestrillo.
5 K 35
tronchastiles #6 tronchastiles
#5 Es el más claro ejemplo de lo que conlleva una denuncia falsa:
Mientras los médicos la atendían para su performance, una víctima de verdad estaba haciendo cola para ser atencida.
4 K 37
#6 ¿Una víctima de quién?
#6 ¿Una víctima de quién?
0 K 12
A la desesperada.
A la desesperada.
2 K 30
Imag0 #9 Imag0 *
Es una exagerada aunque el tema viene de lejos y es un continuo acoso, también te digo que al Pito Quiles le vendría bien que le saltaran los piños volando de una patada, otro poquito de botox y arreglao.
0 K 15
#11 vGeeSiz
Marlaska bien, haciendo lo que los españoles demandamos en la calle, bravo tu y valiente...valiente sinvergüenza si ha visto las imágenes.

A ver cuanto recorrido tiene el delirio este y quien se posiciona donde xD
0 K 10
Pyrefox #12 Pyrefox
El Vito este lo que le hace falta es pisar trena. Me parece bien que lo investiguen y le pongan una orden de alejamiento.
menéame

menéame