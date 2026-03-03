Marlaska pide información sobre la agresión de Vito Quiles y advierte que tomará "las medidas precisas"

Ha explicado que ha pedido "información urgente de todo lo que sucedió", antes de tomar las medidas imprescindibles, necesarias y precisas.
"Ya es hora de responder con toda la fuerza de la ley", ha añadido Marlaska, contra "esta extrema derecha y la utilización que se hace de una supuesta voluntad de información", porque "no es eso, es otra cosa, la polarización y la confrontación".
España es un circo.
¿Pues esto? lo mismo...
un GRANDISIMO Moñeco
Una ardilla para ir corriendo detras como si fuera importante.
Probad a hacer lo mismo con Florentino Pérez, a ver cuánto tiempo pasa para que os identifiquen y os sancionen o os juzguen.
Hay imágenes más que se sobra, y no se ve agresión alguna (más allá de los empujones que le mete el recio al vito)
Este será uno de los mayores tiros en el pie de la sincronizada, si no, al tiempo ...
Se llama desacato a la Autoridad, no respeta ni a las FSE
¿Bonita multa Delegación del Gobierno?
Debería ser ella denunciada por falsa acusación y hacer perder el tiempo a médicos para ponerse un falso cabestrillo.
Mientras los médicos la atendían para su performance, una víctima de verdad estaba haciendo cola para ser atencida.
A ver cuanto recorrido tiene el delirio este y quien se posiciona donde