edición general
19 meneos
44 clics
Marco Rubio descarta apoyar a María Corina Machado y pondrá a prueba a Delcy Rodríguez

Marco Rubio descarta apoyar a María Corina Machado y pondrá a prueba a Delcy Rodríguez

Maduro, encarcelado en Nueva York tras su captura en Caracas | Trump asegura que dirigirá Venezuela hasta que haya “una transición segura” | La vicepresidenta venezolana exige la liberación de Maduro y afirma que no serán colonia de nadie

| etiquetas: marco rubio , descarta a corina machado
15 4 0 K 200 actualidad
29 comentarios
15 4 0 K 200 actualidad
Comentarios destacados:        
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Menudo culebrón venezolano xD
9 K 138
#4 kaos_subversivo
#1 viendo como va el mundo, al final los mas listos fueron los norcoreanos que entendieron a la perfección donde radica su seguridad
3 K 41
RoterHahn #27 RoterHahn
#4
Dialogo entre Atenas y Delos.
La justicia en la guerra.

La respuesta de los embajadores atenienses fue escalofriante: es sabido —dijeron— que en las relaciones humanas se habla de justicia solo cuando las fuerzas en juego son más o menos iguales, pero la verdad es que en cualquier otra situación el más fuerte ejerce su poder sobre el más débil, que está destinado a sufrirlo.
El unico gordo en el pais de los flacos lo entendio bien.
0 K 12
#17 guillersk
#1 mis dies
0 K 10
Veelicus #6 Veelicus
Me estoy partiendo el culo... todos los "patriotas" como locos por haberse llevado a Maduro y se estan empezando a dar cuenta que politicamente lo que pase en Venezuela le importa una mierda a EEUU, unicamente quiere controlar el Petroleo y otros recursos naturales.
Tremendo tortazo de realidad que se estan llevando.
8 K 94
oceanon3d #11 oceanon3d *
#6 Yo no diré que no me este costando caer en eso y reírme a carcajadas de estos Paniaguados de derechas y de los ultra idiotas ... pero al final me da pena de los pobres venezolanos. De los de un lado y los de otro.

Estoy intrigado en ver cómo Abascal va a vender esto ....
1 K 20
RoterHahn #28 RoterHahn
#11
Le da un cortocircuito.
0 K 12
#3 Kuruñes3.0
La puerca traidora que de conciertos de la paz... xD xD xD
3 K 49
Lutin #7 Lutin
Este es el líder que Venezuela necesita ahora:  media
2 K 24
#8 Pixmac *
Mientras tenga lo que quiere a Trump le importa muy poco lo que pase en Venezuela o cualquier otro lugar y si con quitar a Maduro es suficiente no hace falta hacer más. Corina Machado podría llegar si el gobierno de Delcy no agacha la cabeza pero para ello habría que hacer una intervención más cara, con muchos más militares, que podría traerle quejas de los MAGA que no quieren que el dinero vaya más que a ellos.
0 K 20
javierchiclana #12 javierchiclana
#10 La oposición obtuvo un 67% de los votos... apoyo popular tiene de sobra para levantar el país.
0 K 19
#14 MariaRosarioKaren
#12 Eso es mucho en una democracia, y poco despues de 25 años de gobierno bolivariano. Subir al poder es facil, bajarse de el dificil.
0 K 6
RoterHahn #29 RoterHahn
#12
Mientras los militares den su apoyo al 33% me da que tu 67% lo tiene jodido.
Y es lo que entendió Chavez, y no entiende la izquierda europea.
Sin apoyo militar solo habrá cambios cosmeticos.
0 K 12
#25 Poligrafo
Marco Rubio es el esclavo negro de la pelicula Django.
1 K 18
Casiopeo #9 Casiopeo
¿cómo se dice en sueco hacer un ridiculo de la hostia?
0 K 17
Supercinexin #18 Supercinexin
#16 Cada vez entiendo más como son las sectas/religiones y sesgo de las cámaras de eco.

De eso no me cabe ni la menor duda.
0 K 17
javierchiclana #24 javierchiclana
#18 Defendiendo dictadores tiráis por el barro la autoridad moral de la izquierda. Hacéis un trabajo perfecto para la derecha.
0 K 19
javierchiclana #2 javierchiclana *
Muy relacionada: www.meneame.net/story/delcy-rodriguez-presidenta-traicion-vicepresiden

Los Yankis no quieren al presidente exiliado, elegido por aplastante mayoría en las urnas, sino mantener la dictadura con un gobierno marioneta.
2 K 15
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#2 ni Guaidó, ni Edmundo, ni la Premio Nobel…

Se quedan con la segunda al mando de Maduro bajo amenaza de que tiene que hacer lo que pidan
2 K 39
#10 MariaRosarioKaren *
#2 Y hacen bien, el regimen venezolano esta demasiado imbricado en la sociedad, estamentos, instituciones durante demasiado tiempo para intentar un volantazo y que aquello acabe en una guerra civil. No es que le importe mucho a EEUU. pero no es la mejor opción para empezar a sacar tajada de la situación ya, o sea, para robar petroleo y quitarselo a China. Cuba sin petroleo venezolano tampoco le queda mucho.
0 K 6
Supercinexin #13 Supercinexin
#2 Colega, de verdad te lo digo, la verdad que ya das bastante vergüenza ajena porculizando sin parar con lo de tu superpresidente mayoritariamente elegido por la inmensa mayoría de venezolanos en las irregulares elecciones que enseñen ya de una vez las actas la dictadura usurpadora pero que vamos que tampoco hace falta porque de todos modos a tu presidente lo han elegido casi con el aplastante nosecuántos% de los votos, a falta de recuentos finales, o sea bien.

Déjalo ya. Ni la oposición se traga ya las mentiras electorales que soltaban y además Trump finalmente les ha mandado a tomar viento. Ridículos como los últimos 27 años. Edmundo y Corina, ascopena, pero más asco que pena.
4 K 54
javierchiclana #16 javierchiclana *
#13 Cada vez entiendo más como son las sectas/religiones y sesgo de las cámaras de eco. Pruebas superevidentes que preferís obviar porque no os viene bien a vuestro sesgo de confirmación.
1 K 8
#21 kaos_subversivo
#20 que si, que si. Felices fiestas
0 K 11
#22 Vindicta
#21 Si no sabes torear pa qué te metes.
0 K 7
#23 kaos_subversivo
#22 sabes eso de mark twain de nunca discutas? Pues eso
0 K 11
#26 Vindicta
#23 Tienes toda la razón
0 K 7
#15 Vindicta *
Lo que realmente ha dicho Rubio

"María Corina Machado es fantástica. Es alguien que conozco hace mucho tiempo. Todo el movimiento es por ella. Pero aquí estamos lidiando con la realidad inmediata. Y esa realidad es que desafortunadamente la mayor parte de la oposición no está en Venezuela. Hay cosas que hay que resolver ya. Todos queremos ver un futuro brillante para Venezuela. Yo he trabajado en eso por 15 años a nivel personal. Esto me interesa. Pero estamos hablando de lo que va a…   » ver todo el comentario
0 K 7
#19 kaos_subversivo *
#15 Restauracion democrática xD xD xD
Como en Afganistán, en Irak, en Siria...
0 K 11
#20 Vindicta
#19 Estás en Latinoamérica. Los ejemplos más próximos son isla Granada y Panamá.

En Siria, la,mayor parte de los bombardeos fueron "otros".
0 K 7

menéame