Marco Rubio descarta apoyar a María Corina Machado y pondrá a prueba a Delcy Rodríguez

Maduro, encarcelado en Nueva York tras su captura en Caracas | Trump asegura que dirigirá Venezuela hasta que haya “una transición segura” | La vicepresidenta venezolana exige la liberación de Maduro y afirma que no serán colonia de nadie
Dialogo entre Atenas y Delos.
La justicia en la guerra.
La respuesta de los embajadores atenienses fue escalofriante: es sabido —dijeron— que en las relaciones humanas se habla de justicia solo cuando las fuerzas en juego son más o menos iguales, pero la verdad es que en cualquier otra situación el más fuerte ejerce su poder sobre el más débil, que está destinado a sufrirlo.
El unico gordo en el pais de los flacos lo entendio bien.
Tremendo tortazo de realidad que se estan llevando.
Estoy intrigado en ver cómo Abascal va a vender esto ....
Le da un cortocircuito.
Mientras los militares den su apoyo al 33% me da que tu 67% lo tiene jodido.
Y es lo que entendió Chavez, y no entiende la izquierda europea.
Sin apoyo militar solo habrá cambios cosmeticos.
De eso no me cabe ni la menor duda.
Los Yankis no quieren al presidente exiliado, elegido por aplastante mayoría en las urnas, sino mantener la dictadura con un gobierno marioneta.
Se quedan con la segunda al mando de Maduro bajo amenaza de que tiene que hacer lo que pidan
Déjalo ya. Ni la oposición se traga ya las mentiras electorales que soltaban y además Trump finalmente les ha mandado a tomar viento. Ridículos como los últimos 27 años. Edmundo y Corina, ascopena, pero más asco que pena.
"María Corina Machado es fantástica. Es alguien que conozco hace mucho tiempo. Todo el movimiento es por ella. Pero aquí estamos lidiando con la realidad inmediata. Y esa realidad es que desafortunadamente la mayor parte de la oposición no está en Venezuela. Hay cosas que hay que resolver ya. Todos queremos ver un futuro brillante para Venezuela. Yo he trabajado en eso por 15 años a nivel personal. Esto me interesa. Pero estamos hablando de lo que va a… » ver todo el comentario
Como en Afganistán, en Irak, en Siria...
En Siria, la,mayor parte de los bombardeos fueron "otros".