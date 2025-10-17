(octubre 2025) Delcy Rodríguez, "presidenta": la traición de la vicepresidenta venezolana a Nicolás Maduro

La polémica vicepresidenta venezolana ha tratado de asegurar su futuro ofreciendo a Estados Unidos una Venezuela "sin Maduro". Según una investigación exclusiva del Miami Herald, altos funcionarios venezolanos, encabezados por los hermanos Rodríguez, han utilizado intermediarios qataríes para presentar a Estados Unidos una propuesta para preservar el poder del régimen bolivariano y sustituir a su controvertido líder. Según se informa, en abril y septiembre se presentaron dos propuestas formales que sugerían una transición controlada.