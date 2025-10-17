edición general
(octubre 2025) Delcy Rodríguez, "presidenta": la traición de la vicepresidenta venezolana a Nicolás Maduro

(octubre 2025) Delcy Rodríguez, "presidenta": la traición de la vicepresidenta venezolana a Nicolás Maduro

La polémica vicepresidenta venezolana ha tratado de asegurar su futuro ofreciendo a Estados Unidos una Venezuela "sin Maduro". Según una investigación exclusiva del Miami Herald, altos funcionarios venezolanos, encabezados por los hermanos Rodríguez, han utilizado intermediarios qataríes para presentar a Estados Unidos una propuesta para preservar el poder del régimen bolivariano y sustituir a su controvertido líder. Según se informa, en abril y septiembre se presentaron dos propuestas formales que sugerían una transición controlada.

#3 Leclercia_adecarboxylata
Pongo mejor en primer lugar lo de que el artículo es de octubre de 2025.

Si alguien lo quiere cambiar al sub #hemeroteca, aunque es muy actual.
3
#7 unocualquierax
#3
#3
El hecho de que sea de octubre lo hace todavía más verídico, pues es exactamente lo que ha pasado : Maduro a tomar por culo y la tipa ésta, presidenta.
El régimen sigue y el petróleo para Trump y los suyos.
3
#9 Leclercia_adecarboxylata
#7 Sí, me ha parecido demasiado coincidente y vaticinador.
1
frg #14 frg
#3 Creo que en estos momentos es una noticia perfecta para actualidad.
0
Spirito #6 Spirito
Que hubo una traición es evidente porque los helicópteros de EEUU volaron a tiro de piedra a placer, disparando, matando a venezolanos, aterrizando para secuestrar a Maduro... por la capital de Venezuela en plena y sabida tensión.

Traición hay y embustes y engaño también, valga la redundancia.
2
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
a ver, si eres la vicepresidenta y una ataque terrorista te secuestra al presidente... qué tiene que hacer la vicepresidenta? pues asumir la presidencia de forma interina... es de primero de ciencias políticas, Pilar!
2
#8 MariaRosarioKaren
Os estais olvidando de numero 0. Alias ^ ^.

EEUU aborta un plan de Zapatero para relevar a Maduro por Delcy y proteger su lobby en Venezuela
www.vozpopuli.com/espana/politica/eeuu-aborta-un-plan-de-zapatero-para  media
2
#12 unocualquierax
#8
#8
Coño !, este artículo es muy interesante. Parece que al final, Trump sí que ha hecho caso de lo que pedía Zapatero.
2
Zarangollo #15 Zarangollo
#12 #8 este artículo lo que demuestra es una manipulación mediática de los hechos por parte de vozpopuli del copón
0
#19 MariaRosarioKaren
#15 Si, si, pero es de septiembre
0
#2 Kuruñes3.0
Hombre pues tendrá que asumir el puesto. Pa puerca traidora la Premio Nobel.
2
lib_free #5 lib_free
#2 A ver que esta más que claro que el régimen ha negociado la entrega de Maduro (claramente era solo una marioneta además de bastante tonto). Delcy va a gobernar y va a entregar lo que le pida Trump para sobrevivir, pero como Roma no paga traidores, en cuanto pueda se la quitarán de encima también. La idea principal es desabastecer a China de energia, tanto desde Venezuela como desde Irán.
3
#23 jacinto9999
#2 suenas a troll chavista infiltrado en el hilo.
0
javierchiclana #21 javierchiclana
#20 Tercer mandato no creo que se consienta... candidato su hijo sería legal.
0
javierchiclana #11 javierchiclana *
Me lo creo. Si hay algo que sobra en las dictaduras es corrupción. También les dolería que el gran líder permanente sea un imbécil evidente, lo contrario a la meritocracia.
0
frg #16 frg
#11 La meritocracia no existe. Mira a Trump y grita ¡meritocracia!
0
javierchiclana #18 javierchiclana
#16 A Trump le quedan 3 años... los dictadores nunca se van de forma voluntaria.
0
frg #20 frg
#18 ¿Crees que no forzará la ley para un tercer mandato o para que el próximo sea de su familia?
0
Supercinexin #4 Supercinexin
Jajajajaja ésta Delcy es de los míos, y Maduro ha estado demasiado lento: www.meneame.net/story/trump-afirma-maduro-seria-inteligente-dejara-pod
0
#17 guillersk
#4 Maduro se pensó que TACO y no hubo TACO
0
cosmonauta #22 cosmonauta
#_1 A ver si no lo ha vendido ella antes.
0
#24 jacinto9999
#22 Para el mundo mundial era evidente que Maduro no llega más que a simple pelele,
nadie se creía que ese tonto cum laude fuera la cabeza pensante de un gobierno,
obviamente no era el que manejaba los hilos, era una simple marioneta.
0
DrEvil #13 DrEvil
Pedazo de intuición femenina que gasta la amiga. Lo predijo con 3 o 4 meses de adelanto!
0
#10 MariaRosarioKaren *
y esto dice el de las fiestas... Hala, otra mina de horo!!!  media
0

