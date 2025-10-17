(octubre 2025) Delcy Rodríguez, "presidenta": la traición de la vicepresidenta venezolana a Nicolás Maduro

La polémica vicepresidenta venezolana ha tratado de asegurar su futuro ofreciendo a Estados Unidos una Venezuela "sin Maduro". Según una investigación exclusiva del Miami Herald, altos funcionarios venezolanos, encabezados por los hermanos Rodríguez, han utilizado intermediarios qataríes para presentar a Estados Unidos una propuesta para preservar el poder del régimen bolivariano y sustituir a su controvertido líder. Según se informa, en abril y septiembre se presentaron dos propuestas formales que sugerían una transición controlada.
Si alguien lo quiere cambiar al sub #hemeroteca, aunque es muy actual.
El hecho de que sea de octubre lo hace todavía más verídico, pues es exactamente lo que ha pasado : Maduro a tomar por culo y la tipa ésta, presidenta.
El régimen sigue y el petróleo para Trump y los suyos.
Traición hay y embustes y engaño también, valga la redundancia.
EEUU aborta un plan de Zapatero para relevar a Maduro por Delcy y proteger su lobby en Venezuela
www.vozpopuli.com/espana/politica/eeuu-aborta-un-plan-de-zapatero-para
Coño !, este artículo es muy interesante. Parece que al final, Trump sí que ha hecho caso de lo que pedía Zapatero.
nadie se creía que ese tonto cum laude fuera la cabeza pensante de un gobierno,
obviamente no era el que manejaba los hilos, era una simple marioneta.