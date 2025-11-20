·
47
meneos
69
clics
Manuela Carmena, sobre la condena al fiscal general: "Se ha dado un premio al que miente y se castiga al que esclarece la verdad"
La exalcaldesa y jueza de profesión valora la condena al fiscal general del Estado.
|
etiquetas
:
manuela carmena
,
tsj
,
fiscal general
40
7
5
K
307
actualidad
68 comentarios
40
7
5
K
307
actualidad
#2
yoma
Se está dando más bombo a la filtración de un delito que al delito en sí. Luego dicen que no es un juicio político.
11
K
153
#4
Pacman
#2
el fiscal general es el máximo representante de la fiscalia
El que tiene como deber absoluto proteger eso que ha filtrado. Y encima se ha filtrado para dañar políticamente a un contrario
el delito en este caso es irrelevante. Incluso se podría haber filtrado otro tipo de información sin delito por medio y llegar a dónde estamos ahora; a una condena.
Creo que la gente no comprende lo de la protección de datos, la garantía de custodia y lo que se mueve en este caso concreto y así nos va
17
K
81
#8
yoma
#4
Si se hubiera podido demostrar que fue el fiscal el que lo filtró la condena hubiera sido muy superior. Cuando no ha habido unanimidad, dice mucho de lo intencionada que es la sentencia.
10
K
127
#58
Quel
#8
De 5 a 2, tu presupones que los que han actuado mal, son los 5, no los 2.
Interesante relato, relato, relato ....
3
K
30
#64
Kantinero
*
#58
Vaya , relato, relato relato, que pretendes asignar a otros pero que explotas hasta aburrir
www.meneame.net/user/Quel/commented?page=2
como más de 7 veces hoy, lo tuyo si que es relato.......cutre.......
1
K
24
#9
Olepoint
*
#4
Y la prueba es ...... Porque si no, es solo una opinión
Sin pruebas no se puede condenar.
Por ponerte un ejemplo-> Caso Wanninkhof - Wikipedia,
es.wikipedia.org/wiki/Caso_Wanninkhof
Esto es lo que ocurre cuando no hay pruebas.
13
K
141
#11
anarion321
#9
Entiendo que hablas de pruebas fehacientes, pero se puede condenar por prueba indiciaria, es algo muy común y extendido en todo el mundo. Lo primero que hacen los criminales es borrar pruebas, si necesitaras un vídeo de la persona cometiendo el delito, la mayoría se librarían.
Por poner un ejemplo muy brusco, la condena de José Bretón, se condenó por prueba indiciaria al no haber pruebas directas de lo que hizo.
3
K
33
#19
Olepoint
#11
¿ Te refieres al caso donde encontrarón los huesos ?
las pruebas periciales practicadas, en las que los doce peritos concluyeron unánimemente que los restos óseos y dentarios encontrados en la pira funeraria no eran de pequeños roedores, sino pertenecientes a los cuerpos de dos niños de 6 y 2 años de edad, etc., etc.),
5
K
65
#21
anarion321
#19
Lo mismo que aquí hay un correo filtrado, el delito se ha producido en esa filtración.
La cosa es donde está la prueba fehaciente y no indiciaria de la autoría.
1
K
15
#22
Olepoint
#21
Un correo filtrado muuuuucho tiempo antes de que llegara a la fiscalía y un montón de testigos con obligación de decir la verdad que afirman que ellos tenían el correo antes que la fiscalía e incluso alguno que sabe quién es la fuente y no es por supuesto la fiscalía..... Si no fuera algo tan grave daría hasta risa.
Pero vamos, he visto a todo un presidente de esa mafia que se hace llamar PP dar el visto bueno para que maten a 500.000 civiles inocentes solo para conseguir colocar a su familia, del PP se puede esperar todo.
6
K
84
#25
anarion321
#22
Pero entonces, ¿se puede condenar con prueba indiciaria o no? Si yo simplemente te estoy mostrando lo equivocado de tu tesis.
No voy a entrar en debates absurdos sobre los fundamentos de derecho de una sentencia no publicada aún.
0
K
8
#23
Olepoint
#11
Por cierto, en el caso Bretón, salvo el propio Bretón NI UN SOLO TESTIGO dio testimonio a su favor.
4
K
58
#40
sorecer
#11
Tiene que haber prueba por encima de la duda razonable. Tiene que ser un suceso que no admite otra historia de los hechos razoble, creíble y factible. Y en este caso, tienes MUUUUUCHA GENTE que está testificando otras versiones razonable.Ahhh. y filtrar la sentencia antes que esta se emita, se estará investigando, verdad?
1
K
29
#42
anarion321
#40
¿Se ha filtrado la sentencia dices?¿Dónde?
0
K
8
#45
sorecer
#42
Se ha filtrado el contenido. Ahhh. Eso es todo lo que tienes que responder de mi post?
1
K
29
#47
anarion321
#45
Pero, ¿donde se ha filtrado? Dame más información concreta porque no he oído nada de ninguna filtración y me interesa. Es sin duda lo más relevante del post ya que podría haber delito. Desarrolla.
1
K
19
#49
sorecer
#47
Me la envaino. No está ni siquiera redactada la sentencia pero la han adelantado de manera especial. Sin explicar porque ni como, solo que lo condenan. El 20 N.
Por cierto, amigo INDICIARIO. De esto ya has reculado no?? Eso ya no te interesa hablar o te has dado cuenta que no tienes razón rapitido.
1
K
29
#51
anarion321
*
#49
Ah vale, menos mal, me habías asustado, habría sido un poco bochornoso que filtraran el fallo de una sentencia por filtración, pero ya veo que te has confundido con la publicación oficial del supremo.
Sobre la sentencia no tengo nada que recular, ya que no se ha publicado y no hay fundamentos de derecho ni nada, no se puede opinar sobre la misma claro.
Eso sí, lo de los periodistas que dicen haber tenido el correo años antes de que existiera o algo, y que encima no solo no publican nada,…
» ver todo el comentario
1
K
19
#53
sorecer
#51
Pero no puedes condenar a alguien de manera indiciaria si existen otras multiples posibilidades que son razonables. Y estando 300 personas con acceso a ese correo y a los documentos, sin control de acceso, cualquiera ha podido cogerlo y VENDERSELO a un periodista. Ahh. y si los testigos han mentido segun tu, pues a denuncirlos, que estan obligados a decir la verdad.
No hay prueba directa. No hay más que ciertas indirectas y hay múltiples posibilidades de que haya sido otra persona y…
» ver todo el comentario
1
K
21
#57
anarion321
*
#53
Como ya he dicho en otro comentario, no voy a opinar sobre una sentencia que no ha salido, porque sería inventarme lo que dice, igual que te has inventado antes que se había filtrado, y no te ha dado la reculación para entender que hacer afirmaciones invent es entrar en ridículo.
Cuando salga la sentencia puedes intentar desmontar si quieres los fundamentos, aunque imagino que no la leeras y seguiras en el invent, que está claro que te informas mal y no acabas de recular. Una pena.
Ah, y…
» ver todo el comentario
0
K
8
#12
powernergia
#4
¿Hay alguna prueba de que lo ha filtrado el fiscal general?.
Hay dos jueces que opinan que no la hay.
7
K
104
#18
anarion321
*
#12
¿Cómo sabes lo que opinan los jueces discrepantes? En las sentencias se puede emitir un voto particular en condenas opinando que se debería haber condenado a más, o menos/diferente. No tiene por qué ser que crean absolver, y lo mismo aplica en cualquier caso de discrepancia haya condena o absolución.
Entiendo además que desde tu postura las resoluciones que no son por unanimidad le das mucho valor a los votos particulares, como en el tema de la amnistía o los ERE del TC. No querría pensar que hay una incoherencia interesada por tu parte.
1
K
15
#24
powernergia
#18
Repito la pregunta: ¿Hay alguna prueba de que la filtración provenga del Fiscal General?.
Y sigo diciendo lo mismo, a falta de leer sus sentencias, parece que hay dos jueces que opinan que no está probado eso.
7
K
93
#28
anarion321
#24
Ah, ya no es que lo esten, es que lo parece, ok.
¿Me respondes la parte de tu opinión sobre los votos particulares? Por educación antes de que yo responda cuestiones planteadas posteriormente.
Entiendo que estas a tope con toda resolución con votos discrepantes como la de amnistía, ¿no?
2
K
8
#32
powernergia
#28
Nadie conoce la sentencia, ni tu ni yo, solo sabemos que hay dos votos discrepantes y nadie ha hablado nada de ninguna prueba que demuestre que el fiscal es que filtró el documento, al contrario, tenemos varios testimonios de personas que dicen que los recibieron antes de las filtraciones.
No me extraña que nos sigan robando delante de nuestras narices teniendo los votantes-holigans que tienen que justificáis cualquier barbaridad.
El hermano de Ayuso, el novio de Ayuso, comisionistas familiares y un delincuente confeso allegados a la presidenta: Mas votos para Ayuso.
2
K
40
#34
anarion321
#32
¿No me quieres responder entonces sobre el tema de votos particulares? A ver si es algo que entonces solo sueltas cuando te conviene......vaya, no me esperaría tal incoherencia de alguien con estas opiniones....
0
K
8
#35
powernergia
#34
Te he respondido a todo, y no pienso seguir perdiendo el tiempo contigo.
La gente no es tan tonta como os pensáis y se da cuenta de todos los trapicheos de la justicia, tal vez los votantes irracionales habituales no vayan a ser suficientes.
3
K
46
#37
anarion321
#35
¿Ah sí? Citame la respuesta sobre la resolución de la amnistía, que no me he enterado
0
K
8
#59
Quel
#12
Y cinco jueces que opinan que si la hay. ¿ Porque presupones que son los 5 los que actúan por intereses partidistas y no los 2 ?
¿ Algún otro relato mas con el que quieras divertir al personal ?
0
K
6
#67
NanakiXIII
*
#12
No le ha caído pena por la filtración, sino seguramente por la nota de prensa en la que citó documentos confidenciales que no habían sido citados en las noticias filtradas. Y eso lo reconoció él en el juicio asegurando que la nota de prensa quedaba muy "incompleta" sin esas citas. Eso es un hecho demostrado y confirmado por él y la copiadora de la nota.
Una cagada que no debería cometerla ningún funcionario, mucho menos un fiscal y muchísimo menos el jefe de todos ellos, que algo de protección de datos y confidencialidad de documentos jurídicos sabrá.
0
K
7
#27
Top_Banana
#4
¿Tú decías lo mismo con las filtraciones que hicieron de los montajes a Podemos?
Cada día era una nueva.
Quiero pensar que opinabas igual.
2
K
53
#36
sorecer
#4
y seguimos con la traca... 300 personas tienen acceso a una carpeta. Hay querellas previas por este delito en múltiples ocasiones que los jueces ni siquiera han admitido a trámite porque no se puede saber quien lo ha hecho....
menos esta vez. Esta vez todo está claro. Y los testigos que dicen que tenían la información previa, pues se les ignora.
4
K
72
#62
Kantinero
#4
Partes de una premisa incorrecta, no se ha demostrado que haya filtrado
1
K
24
#7
Kmisetas
*
#2
A ver, apesebrado, revelación de secretos contra inútil cometiendo un delito fiscal. Eso es lo que hay, el final boss de los fiscales revelando datos de un ciudadano privado para construir un relato político para los putos mafiosos que le dan de comer.
Así lo entiendes?
7
K
-17
#13
yoma
#7
Como se enteren tus dueños que llamas inútil al noviete de la Ayuso te van a quitar la ración de cacahuetes.
8
K
107
#17
Kmisetas
#13
Ayuso me la suda y el PP lo mismo. Te das cuenta de que el que vive en una cámara de eco que aplaude cualquier basura socialista eres tú? Das puta pena.
3
K
13
#20
yoma
#17
A ti te lo suda todo excepto tu mala educación, de esa haces gala continuamente.
7
K
88
#26
Kmisetas
#20
Te quiero mucho, panfletista.
3
K
-5
#29
valandildeandunie
*
#13
Solo recordarte que "apesebrado" está catalogado como insulto directo y puede ser reportado como tal.
Así que los usuarios normales te pedimos que hagas uso de tu derecho a no ser insultado y de paso ayudar a limpiar de basura esta nuestra casa.
5
K
75
#30
yoma
#29
Es un insulto que usa mucho, ya se lo he visto llamar a varios. Lo debió aprender en lunes.
3
K
50
#33
valandildeandunie
#30
Uy, se me acaba de ocurrir una cosa muy graciosa
3
K
50
#55
pozz
#2
Es que es muchisimo mas grave la filtracion de un "delito" desde el poder publico/estatal, que ese supuesto "delito".
2
K
-2
#65
kumo
#2
La filtración de secretos es un delito en si mismo. Y además, en el caso del que lo ha hecho es muy grave, ya que daña la institución y la confianza en la justicia. Es como si estuvieses mirando el dedo, colega.
El delito que mencionas, no sería ni relevante para los medios, ni mucho menos para el PSOE si Gonzalez Amador no fuese pareja de Ayuso. Y por lo mismo, el FGE no lo habría filtrado. Así que política hay mucha, pero de la mala. Y todo para tapar las vergüenzas de Begoña.
2
K
24
#1
laruladelnorte
Como dijo frijolito,aqui se aplaude al indecente y nunca mejor dicho...
6
K
101
#16
Mala
*
#1
#1
Supongo que cuando hablas de indecentes te refieres también al Fiscal, o a la Fiscalía en general, Ha quedado claro, que se ha politizado la justicia, y no al revés como pretenden hacernos creer. Se han filtrado los datos de novio de la individua por ser ella quien es.
No entiendo que acaben en la prensa ciertas noticias y nadie se moleste en buscar a quien las ha sacado de su sitio. A mi me da que en muchos casos hay dinero de por medio, ¿Quien arriesgaría su puesto de trabajo de no ser así? En este caso, claramente, ha sido por motivos políticos.
Además, no creo que nadie en este país, haya aplaudido al novio.
5
K
22
#31
JuanCarVen
#16
Esa no es la secuencia de los hechos, y estoy deseoso de cómo justifica la filtración.
1
K
34
#46
aruleno
#16
imagino que ahora juzgaran al tribunal supremo por filtrar la sentencia. ¿No?
1
K
26
#50
Mala
#46
No han filtrado la sentencia. ¡La han hecho pública!
3
K
35
#3
Juantxi
Han llegado muy lejos o les importa el cómo sino apuntar a su objetivo. El que pueda hacer, que haga. Es toda una conspiración.
5
K
73
#10
pedrario
Se castiga al que no protege datos reservados.
Si yo hago una noticia "bulo" diciendo que Carmena no tiene demencia senil sino una mente preclara, y luego sale su médico a decir que sus pruebas médicas en realidad dicen que sí tiene algo de demencia senil, Carmena no dudaría en denunciar a su médico por revelar datos. Ahí ya no le gustaría la defensa de "la verdad"
E incluso aunque el escenario fuera que yo he filtrado sus analíticas privadas, esos datos me los…
» ver todo el comentario
5
K
60
#38
Top_Banana
*
#10
No decías lo mismo con los montajes judiciales a Podemos. ¿Ehh pillín?
Que vas de legalista neutral y se te ve el plumero a la legua.
Como a tus ídolos del supremo.
1
K
38
#39
pedrario
#38
¿El qué tengo que decir exactamente de qué?
¿Dices que hay un caso donde alguien defiende que es legal filtrar datos reservados y yo he estado de acuerdo?
Cítalo. Aunque estoy bastante seguro de que se va a volver a dar el caso, frecuente, de que te equivoques
1
K
21
#41
Top_Banana
#39
He dicho lo que has leído. Si necesitas releer para entender, ya sabes.
1
K
38
#43
pedrario
#41
Lo dicho, que te equivocas pues.
Que sorpresa me llevo de que digas cosas que no puedes demostrar.....se me cae el mundo encima chico.
0
K
10
#44
Top_Banana
*
#43
Que no quieras entender no es mi problema. El neutral te voy a llamar...
0
K
19
#48
pedrario
#44
Interesantisima opinión de "el equivocado", supongo
Buen día.
1
K
21
#52
Top_Banana
#48
No tiene nada de interesante. Es exposición, no una opinión.
Si no se te viera tanto el plumero, te tomaría en serio.
0
K
19
#60
Quel
#38
Tu tampoco, pillín.
0
K
6
#5
Kmisetas
Carmena vendiendo épica de “verdad” cuando el fiscal ha sido condenado precisamente por saltarse la ley filtrando datos es de traca. Aquí no hay héroes: hay un fiscal que vulneró su deber de confidencialidad y una PSOE que intenta convertir una metedura de pata en martirio político. Que no te cuelen poesía donde lo que hay es un funcionario pillado haciendo lo que no debía.
9
K
46
#15
El_dinero_no_es_de_nadie
Si yo digo que Carmena tiene demencia senil y va su médico para desmentirlo diciendo que no que lo que tiene es Alzheimer.
Su médico está cometiendo un delito
2
K
31
#54
Top_Banana
#15
Mentir no es delito y desmentir es delito.
Si tú dices que Carmena tiene demencia senil, estás mintiendo y difamando.
Si su médico dice que Carmena no tiene demencia senil, está diciendo la verdad.
Si es un delito o no, lo tendrá que demostrar un juez.
0
K
19
#61
Quel
#54
Y lo han hecho, 5 a 2.
1
K
18
#63
Top_Banana
#61
Primero tiene que denunciar Carmena.
0
K
19
#14
Macnulti_reencarnado
Carmena, cariño, ponte a hacer calceta que tu tiempo ya pasó. Y tápate un poco.
2
K
25
#56
Quel
*
No. Se ha condenado a un fiscal general del estado que filtra datos reservados y al que defraudó a hacienda le espera un juicio por ello.
Relato, relato, relato ...
2
K
23
#6
Mala
Si la ley de protección de datos es solamente para unos y no para otros, pues que lo aclaren. Que no vengan con el cuento de que si se filtra a X hay que bendecir al filtrador.
3
K
14
#66
dclunedo
Repiten tanto que la tierra es plana que acabarán por creérselo......
1
K
13
#68
pozz
*
Es alucinante la cantidad de fanaticos que estan defendiendo a capa y a espada al delincuente fiscal general CONDENADO... JA JA JA JA JA JA JA JA
De verdad, me lo estoy pasando pipa!
0
K
7
Ver toda la conversación (
68
comentarios)
El que tiene como deber absoluto proteger eso que ha filtrado. Y encima se ha filtrado para dañar políticamente a un contrario
el delito en este caso es irrelevante. Incluso se podría haber filtrado otro tipo de información sin delito por medio y llegar a dónde estamos ahora; a una condena.
Creo que la gente no comprende lo de la protección de datos, la garantía de custodia y lo que se mueve en este caso concreto y así nos va
Interesante relato, relato, relato ....
www.meneame.net/user/Quel/commented?page=2
como más de 7 veces hoy, lo tuyo si que es relato.......cutre.......
Sin pruebas no se puede condenar.
Por ponerte un ejemplo-> Caso Wanninkhof - Wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Caso_Wanninkhof
Esto es lo que ocurre cuando no hay pruebas.
Por poner un ejemplo muy brusco, la condena de José Bretón, se condenó por prueba indiciaria al no haber pruebas directas de lo que hizo.
las pruebas periciales practicadas, en las que los doce peritos concluyeron unánimemente que los restos óseos y dentarios encontrados en la pira funeraria no eran de pequeños roedores, sino pertenecientes a los cuerpos de dos niños de 6 y 2 años de edad, etc., etc.),
La cosa es donde está la prueba fehaciente y no indiciaria de la autoría.
Pero vamos, he visto a todo un presidente de esa mafia que se hace llamar PP dar el visto bueno para que maten a 500.000 civiles inocentes solo para conseguir colocar a su familia, del PP se puede esperar todo.
No voy a entrar en debates absurdos sobre los fundamentos de derecho de una sentencia no publicada aún.
Por cierto, amigo INDICIARIO. De esto ya has reculado no?? Eso ya no te interesa hablar o te has dado cuenta que no tienes razón rapitido.
Sobre la sentencia no tengo nada que recular, ya que no se ha publicado y no hay fundamentos de derecho ni nada, no se puede opinar sobre la misma claro.
Eso sí, lo de los periodistas que dicen haber tenido el correo años antes de que existiera o algo, y que encima no solo no publican nada,… » ver todo el comentario
No hay prueba directa. No hay más que ciertas indirectas y hay múltiples posibilidades de que haya sido otra persona y… » ver todo el comentario
Cuando salga la sentencia puedes intentar desmontar si quieres los fundamentos, aunque imagino que no la leeras y seguiras en el invent, que está claro que te informas mal y no acabas de recular. Una pena.
Ah, y… » ver todo el comentario
Hay dos jueces que opinan que no la hay.
Entiendo además que desde tu postura las resoluciones que no son por unanimidad le das mucho valor a los votos particulares, como en el tema de la amnistía o los ERE del TC. No querría pensar que hay una incoherencia interesada por tu parte.
Y sigo diciendo lo mismo, a falta de leer sus sentencias, parece que hay dos jueces que opinan que no está probado eso.
¿Me respondes la parte de tu opinión sobre los votos particulares? Por educación antes de que yo responda cuestiones planteadas posteriormente.
Entiendo que estas a tope con toda resolución con votos discrepantes como la de amnistía, ¿no?
No me extraña que nos sigan robando delante de nuestras narices teniendo los votantes-holigans que tienen que justificáis cualquier barbaridad.
El hermano de Ayuso, el novio de Ayuso, comisionistas familiares y un delincuente confeso allegados a la presidenta: Mas votos para Ayuso.
La gente no es tan tonta como os pensáis y se da cuenta de todos los trapicheos de la justicia, tal vez los votantes irracionales habituales no vayan a ser suficientes.
¿ Algún otro relato mas con el que quieras divertir al personal ?
Una cagada que no debería cometerla ningún funcionario, mucho menos un fiscal y muchísimo menos el jefe de todos ellos, que algo de protección de datos y confidencialidad de documentos jurídicos sabrá.
Cada día era una nueva.
Quiero pensar que opinabas igual.
menos esta vez. Esta vez todo está claro. Y los testigos que dicen que tenían la información previa, pues se les ignora.
Así lo entiendes?
Así que los usuarios normales te pedimos que hagas uso de tu derecho a no ser insultado y de paso ayudar a limpiar de basura esta nuestra casa.
El delito que mencionas, no sería ni relevante para los medios, ni mucho menos para el PSOE si Gonzalez Amador no fuese pareja de Ayuso. Y por lo mismo, el FGE no lo habría filtrado. Así que política hay mucha, pero de la mala. Y todo para tapar las vergüenzas de Begoña.
No entiendo que acaben en la prensa ciertas noticias y nadie se moleste en buscar a quien las ha sacado de su sitio. A mi me da que en muchos casos hay dinero de por medio, ¿Quien arriesgaría su puesto de trabajo de no ser así? En este caso, claramente, ha sido por motivos políticos.
Además, no creo que nadie en este país, haya aplaudido al novio.
Si yo hago una noticia "bulo" diciendo que Carmena no tiene demencia senil sino una mente preclara, y luego sale su médico a decir que sus pruebas médicas en realidad dicen que sí tiene algo de demencia senil, Carmena no dudaría en denunciar a su médico por revelar datos. Ahí ya no le gustaría la defensa de "la verdad"
E incluso aunque el escenario fuera que yo he filtrado sus analíticas privadas, esos datos me los… » ver todo el comentario
Que vas de legalista neutral y se te ve el plumero a la legua.
Como a tus ídolos del supremo.
¿Dices que hay un caso donde alguien defiende que es legal filtrar datos reservados y yo he estado de acuerdo?
Cítalo. Aunque estoy bastante seguro de que se va a volver a dar el caso, frecuente, de que te equivoques
Que sorpresa me llevo de que digas cosas que no puedes demostrar.....se me cae el mundo encima chico.
Buen día.
Si no se te viera tanto el plumero, te tomaría en serio.
Su médico está cometiendo un delito
Si tú dices que Carmena tiene demencia senil, estás mintiendo y difamando.
Si su médico dice que Carmena no tiene demencia senil, está diciendo la verdad.
Si es un delito o no, lo tendrá que demostrar un juez.
Relato, relato, relato ...
De verdad, me lo estoy pasando pipa!