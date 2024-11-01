Madrid alcanza récord: 100.000 citas quirúrgicas pendientes

Las listas de espera sanitarias en la Comunidad de Madrid registraron un aumento del 1% en septiembre, alcanzando un total de 1.030.822 citas pendientes. (...) El dato más destacado es el récord histórico en la lista de espera quirúrgica, que superó por primera vez las 100.000 consultas pendientes. En concreto, se contabilizaron 101.459 citas pendientes para operaciones, según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad consultados por Europa Press.