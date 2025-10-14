Libertad: Una palabra secuestrada por el neoliberalismo

En la hegemonía neoliberal, la libertad se ha convertido en un instrumento indispensable para su construcción ideológica, pero no en un sentido radical del término, ni siquiera político, sino puramente económico. (...)
Y si buscamos ejemplos actuales de este vaciamiento, basta alzar la mirada y darse cuenta de quiénes han convertido la libertad en un producto prefabricado: Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso. Ambos llenan su boca cada día con eslóganes huecos en nombre de un significante que se les queda demasiado grande.
| etiquetas: libertad , neoliberalismo , opinión
La palabra libertad lleva siendo prostituida desde la revolución americana donde una serie de magnates y empresarios la emplearon para defender sus intereses frente a los británicos (eso no quiere decir que los british fueran gente decente) Luego se usó para expulsar a los encargados del rey de España (porque los que curraban allí o en la Península tampoco vieron mucho cambio) y como justificación para masacrar a los indígenas (echad un ojo a los casos de México o Argentina) e imponer el mandato de la élite criolla o como cojones se llamaran los que mandaran allí.
Y ahora saldrá algún espabilado hablando del comunismo y le recuerdo las palabras de Lenin ... Libertad ¿para qué?
Todos somos libres de hacer lo que nuestro dinero nos permita, es decir, solo lo que los ricos quieran.
Lo que citas no tiene nada que ver.