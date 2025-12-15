edición general
Laura Restrepo y otros escritores cancelan su presencia en el Hay Festival de Cartagena por la participación de María Corina Machado

Laura Restrepo y otros escritores cancelan su presencia en el Hay Festival de Cartagena por la participación de María Corina Machado

El novelista Giuseppe Caputo y la activista Mikaelah Drullard también desisten de asistir al encuentro. “El Hay Festival no se alinea ni suscribe con las opiniones, posiciones o declaraciones de quienes participan en sus actividades”, ha respondido la organización

manbobi #1 manbobi
Es un golpe muy duro para el evento.
2 K 47
alfre2 #4 alfre2
#1 Lo de Rosa Parks también fue un pequeño gesto.
0 K 12
Spirito #3 Spirito *
Desde aquí ya os lo digo a los que no vais por la presencia de esa criminal fascista Corina Machado:

Gracias, gracias y gracias. :hug:
1 K 28
Findeton #5 Findeton
#3 No como Maduro, que perdió y sigue en el poder y tortura niños en el Helicoide. A ese no lo llamas criminal fascista.
1 K 5
Spirito #6 Spirito
#5 Ah, es verdad, que Maduro desayuna niños por la mañana. Este es el nivel. xD

Piérdete, fanatico ignorante. :-*
0 K 8
Supercinexin #7 Supercinexin
Parece ser que el personaje interpretado por Corina sólo se lo han creído los derechistas del Menéame.

Preciosa imagen el otro día en RTVE los venesssolanos que celebraban el Nobel de Corina, uno de ellos con una gorra de MAGA y todo, jajaja

No engañan a nadie.
0 K 20
josete15 #2 josete15
Ostia, menos mal que no es nuestra Cartagena, ya fue muy duro ver a López Miras con Richard Gere.
0 K 10

