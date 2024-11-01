El KO de Roomba deja una realidad brutal: China domina industrias tecnológicas inventadas por Occidente

La quiebra de iRobot y su venta a un fabricante chino es solo el último ejemplo de un patrón difícil de digerir: las empresas occidentales innovan, China perfecciona y acaba dominando mercados enteros. iRobot, pionera de la robótica doméstica y creadora de las Roomba, ha quebrado y acaba en manos de Picea, un fabricante chino. No es un caso aislado sino el símbolo de una tendencia demoledora en la que las empresas occidentales desarrollan tecnologías durante décadas y China termina apropiándose de industrias enteras.
| etiquetas: roomba , china , industria , tecnológica , inventos , occidente
Nadie se escandalizaba por ello, no entiendo por qué tanto follón con China. ¿Es porque son comunistas, o algo? Bien por ellos. Hacen lo que haría cualquiera con cerebro, que es algo que los euroyankees perdieron hace mucho.
Es su momento Japón innovaba y construía, hasta que EEUU le paró los pies a principios de siglo.
El problema con China es que no es Japón o Alemania ... es un gigante que no es fácil de manipular.
Tengo la ligera impresión de que este artículo llega con 10 años de retraso.