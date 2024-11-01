El KO de Roomba deja una realidad brutal: China domina industrias tecnológicas inventadas por Occidente

La quiebra de iRobot y su venta a un fabricante chino es solo el último ejemplo de un patrón difícil de digerir: las empresas occidentales innovan, China perfecciona y acaba dominando mercados enteros. iRobot, pionera de la robótica doméstica y creadora de las Roomba, ha quebrado y acaba en manos de Picea, un fabricante chino. No es un caso aislado sino el símbolo de una tendencia demoledora en la que las empresas occidentales desarrollan tecnologías durante décadas y China termina apropiándose de industrias enteras.