edición general
9 meneos
25 clics
El KO de Roomba deja una realidad brutal: China domina industrias tecnológicas inventadas por Occidente

El KO de Roomba deja una realidad brutal: China domina industrias tecnológicas inventadas por Occidente

La quiebra de iRobot y su venta a un fabricante chino es solo el último ejemplo de un patrón difícil de digerir: las empresas occidentales innovan, China perfecciona y acaba dominando mercados enteros. iRobot, pionera de la robótica doméstica y creadora de las Roomba, ha quebrado y acaba en manos de Picea, un fabricante chino. No es un caso aislado sino el símbolo de una tendencia demoledora en la que las empresas occidentales desarrollan tecnologías durante décadas y China termina apropiándose de industrias enteras.

| etiquetas: roomba , china , industria , tecnológica , inventos , occidente
8 1 0 K 91 tecnología
8 comentarios
8 1 0 K 91 tecnología
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
Claro que sí, por eso China lidera el número de patentes. Todavía podemos autoengañarnos más...
8 K 110
Supercinexin #3 Supercinexin
Es lo que hacía EEUU: la.URSS y Japón innovaban, USA fabricaba, absorbía y vendía.

Nadie se escandalizaba por ello, no entiendo por qué tanto follón con China. ¿Es porque son comunistas, o algo? Bien por ellos. Hacen lo que haría cualquiera con cerebro, que es algo que los euroyankees perdieron hace mucho.
4 K 78
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#3

Es su momento Japón innovaba y construía, hasta que EEUU le paró los pies a principios de siglo.

El problema con China es que no es Japón o Alemania ... es un gigante que no es fácil de manipular.
0 K 18
Torrezzno #1 Torrezzno
China necesita de occidente para crear nuevas industrias, lo cual es una paradoja
2 K 29
Abcdefghijklm #8 Abcdefghijklm
#1 Los chinos ya saben crear nuevas industrias ellos solitos.
1 K 10
HeilHynkel #5 HeilHynkel
las empresas occidentales innovan, China perfecciona y acaba dominando mercados enteros

Tengo la ligera impresión de que este artículo llega con 10 años de retraso.
1 K 25
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Los aranceles funcionan :troll:
1 K 23
#4 cybermon
se merece la quiebra por pagar poco a sus trabajadores. Estos empresaurios nunca aprenden...
0 K 20

menéame