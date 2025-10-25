·
38
meneos
90
clics
La Junta dejó de informar a las mujeres con mamografías sospechosas desde abril de 2021
La compañía japonesa NTT Data tiene subcontratada a una empresa sevillana para el programa de cribado de cáncer de mama
etiquetas
andalucía
mamografías
sanidad pública
31
7
3
K
315
politica
9 comentarios
#1
Esteban_Rosador
Que nadie se engañe, esto no es un problema aislado. Es un síntoma de la destrucción de la sanidad pública, que es uno de los objetivos del la derecha para conseguir otro gran negocio privado.
13
K
148
#4
detectordefalacias
#1
De hecho ya se nota saturación en la privada porque ni está dimensionada ni lo estará.
Cuando la cosa estalle se limitarán a subir los precios.
2
K
25
#5
NPCMeneaMePersigue
#1
Totalmente y un poco más allá
Cuando hay que elegir entre salvar a la gente del cáncer porque los alimentos procesados producen cancer hicieron campaña a favor de los ultra procesados, cuando las vacunas del covid salvan vidas del cáncer, la ultraderecha hace campaña contra las vacunas, cuando hay que frenar el cáncer cortan la investigación
Es control demográfico mediante el cáncer
0
K
20
#2
ghotam
DRM --> Everis --> NTT Data
1
K
25
#9
El_dinero_no_es_de_nadie
Sensacionalista, ni la Junta ni el SAS dejaron de notificar.
Es un problema que se concentra en un hospital, los otros 48 hospitales y 200 centros de cribado si han notificado a las pacientes.
0
K
16
#7
sat
Estaban ocupados en la feria de Sevilla.
0
K
12
#3
DonaldBlake
Total, iban a tener cáncer igualmente.
Castigo político: 0
Castigo penal: 0
Castigo divino: 0
1
K
11
#6
oceanon3d
#3
Lo llevas claro ... los pepes evolucionan; si antes era un "si me van robar que al menos son los míos" ahora es un un "si me van a matar que al menos sean los míos"
Y luego lloran cuando los señalamos y nos hablan de que presumimos mucho de superioridad moral.
0
K
9
#8
hijolagranputa
*
#3
Castigo en las urnas: 0.
Eso pasa porque la gente de derechas no es que sea moralmente inferior, es que directamente carece de moral.
Solo por los muertos que lleva ya en su cuenta ese partido debería de haber sido prohibido en España y declarado pernicioso para la vida.
Imagínate un estado como el italiano, controlado por la mafia, y que esa mafia controlase además toda la justicia y la judicatura italiana.
¿La seguiríamos llamando mafia?
Ninguna mafia en ninguna parte del mundo, excepto la genovesa, ha matado de golpe a 230 civiles. El PP lo ha hecho... y aunque algo se está moviendo, veremos al final del todo que condena les cae a los responsables.
1
K
15
